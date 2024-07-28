Авторский тур
11 дней
Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью
Республика Коми, Инта
28 июля
33 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Инте
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Сколько стоит экскурсия по Инте в апреле 2024
Сейчас в Инте можно забронировать 1 экскурсию от 33 000 ₽ до 33 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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