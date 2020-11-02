  1. Россия

Летим в Иркутск

Как добраться до Иркутска на самолёте

В Иркутске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Irkutsk International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Иркутска

  1. Иркутск IKT
    Irkutsk International Airport

Самые дешёвые билеты в Иркутск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.11.2020из 🇷🇺Абакана2 1001ч 30м
18.11.2020из 🇷🇺Кемерово2 3153ч 10м
28.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка2 315
17.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ2 38045м
22.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя2 500
08.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска2 680
30.11.2020из 🇷🇺Красноярска2 7991ч 45м
13.11.2020из 🇷🇺Братска3 4001ч 20м
15.11.2020из 🇷🇺Томска3 40624ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Барнаула3 40638ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска3 51838ч 20м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Новосибирска3 6332ч 20м
13.12.2020из 🇷🇺Москвы3 9995ч 40м
24.10.2020из 🇷🇺Читы4 0902ч 5м
17.11.2020из 🇷🇺Кызыла4 3252ч 15м
14.11.2020из 🇷🇺Воронежа4 72328ч 40м (⇵1)
09.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 77127ч 55м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Казани4 77128ч (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Тюмени4 84022ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Усть-Илимска5 090
01.12.2020из 🇷🇺Мурманска5 24830ч 35м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Волгограда5 37533ч 15м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Краснодара5 49819ч 40м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Владикавказа5 49810ч 20м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)5 49810ч 30м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Тынды5 5535ч 5м
16.11.2020из 🇷🇺Калининграда5 74816ч 10м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Петрозаводска5 77314ч 15м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Сочи5 84213ч 50м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Архангельска5 87115ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Уфы5 87822ч 10м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 89445ч 45м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод5 89815ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Полярного5 900
01.12.2020из 🇷🇺Перми5 91033ч 30м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Махачкалы5 99815ч 15м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Саратова5 99815ч 45м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Ставрополя6 03715ч 50м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Кирова6 19816ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска6 25320ч 20м (⇵1)
05.12.2020из 🇷🇺Нальчика6 29813ч 15м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Челябинска6 29845ч 45м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Ижевска6 29828ч 50м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Сургута6 29822ч 30м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Омска6 3439ч 40м (⇵1)
13.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону6 34437ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Белгорода6 35513ч 10м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Брянска6 42534ч 15м (⇵2)
18.11.2020из 🇷🇺Усть-Кута6 4951ч 35м
17.11.2020из 🇷🇺Кургана6 50822ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ярославля6 53919ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Анапы6 66636ч 35м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Пскова6 72219ч 30м (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода6 76820ч 10м (⇵1)
22.11.2020из Ялты6 91817ч 40м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Нерюнгри7 0002ч 30м
25.10.2020из 🇷🇺Самары7 03422ч 5м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Талакана7 0501ч 40м
24.10.2020из 🇷🇺Ульяновска7 11331ч (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Оренбурга7 15445ч 20м (⇵1)
18.01.2021из 🇷🇺Чебоксар7 19815ч 35м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Элисты7 25737ч 20м (⇵1)
09.12.2020из 🇷🇺Магнитогорска7 37822ч 15м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Благовещенска7 3852ч 30м
21.10.2020из 🇷🇺Магаса7 59815ч 25м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Астрахани7 69816ч (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Бодайбо7 9002ч 25м
06.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска8 01619ч (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Ленска8 2553ч 5м
29.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара8 26819ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Мирного8 300
20.01.2021из 🇷🇺Калуги8 40131ч 35м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Йошкар-Олы8 46843ч 40м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Грозного8 47130ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска8 550
10.11.2020из 🇷🇺Ербогачён8 7512ч 40м
18.11.2020из 🇷🇺Киренска8 9101ч 50м
31.10.2020из 🇷🇺Магадана8 9506ч 10м
28.10.2020из 🇷🇺Камчатки8 9507ч 20м
18.11.2020из 🇹🇷Стамбула8 99212ч 35м (⇵1)
06.12.2020из 🇵🇱Жешув9 57126ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Надыма9 58040ч 25м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Пензы9 63814ч 20м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Хабаровска9 6504ч 50м
27.12.2020из 🇻🇳Нячанга9 7576ч 55м
18.10.2020из 🇷🇺Череповеца9 82218ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Орска9 83222ч 5м (⇵1)
05.11.2020из 🇪🇸Барселоны10 03637ч 40м (⇵2)
08.02.2021из 🇧🇾Минска10 06613ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Иваново10 25738ч 40м (⇵2)
12.03.2021из 🇷🇺Нарьяна-Мара10 40713ч 40м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Салехарда10 45453ч 30м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Якутска10 4939ч 50м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Геленджика10 56512ч 50м (⇵1)
20.12.2020из 🇨🇿Праги10 65729ч 20м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Кировска10 65730ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇷Антальи10 69422ч 15м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Саранска10 98231ч 20м (⇵2)
12.01.2021из 🇺🇦Киева11 11441ч (⇵2)
01.11.2020из 🇫🇷Ниццы11 55333ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Иркутска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Бангкок, Калининград и Красноярск

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Иркутска