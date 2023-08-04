Что ещё посмотреть – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Иркутске, цены от 1 375 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Джиппинг
На машине
21 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
На катере
На поезде
На микроавтобусе
8 часов
Водная прогулка
На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
Начало: У гостиницы Ангара
12 авг в 09:00
21 авг в 09:00
9 000 за человека
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Пешая
скидка
45%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Исследовать стоянки древних людей, некрополи и другие чудеса «колыбели человечества»
7 авг в 18:30
11 авг в 10:30
от 25001 375 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    4 августа 2023
    Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
    Огромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менее исхоженным! Все же с искренне любящим свой край гидом (и на подготовленном крузаке;) видишь и узнаешь гораздо больше, чем при самостоятельной поездке!
    Огромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менее
  • О
    Олеся
    7 июля 2023
    Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
    Экскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простым языком рассказывал про местность,
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    народы, обычаи и историю края. Поездка была максимально комфортная, без спешки посетили очень много красивых мест и локаций, Сергей не торопил, давал время спокойно пройтись, сделать фото, помогал с общими фото. Ненавязчиво рассказывал истрию каждого места. По дороге останавливались перекусить, кухня достойная в предложенных кафе. Сергей, огромное спасибо за такой активный и информативный день! Обязательно вернёмся на зимний Байкал и будем вас рекомендовать друзьям и знакомым.

    Экскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простым
  • А
    Александр
    2 сентября 2022
    Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
    Экскурсию проводил Андрей, опытный джиппер с огромным стажем. Комфортный автомобиль (экспедиционный прокаченный тойота лэнд крузер), на котором можно заехать, наверное,
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    куда угодно! безусловно места фантастические, причем мы посетили даже то, что заявлено не было (пещеры и соленые озера). некоторые позиции совершенно не представляют интереса (холм Ехэ Ёрдой, озера Гурби-Нур), а к Богульдейке 40км по грунтовке - ради мраморного карьера - сомнительное удовольствие). возможно, я слишком придираюсь или просто сам из Санкт-Петербурга и меня трудно удивить… Андрей очень обстоятелен и любезен, нопоил очень вкусным травяным чаем. скалы, горы, реки, бухты - непередаваемые ощущения. НО! это именно джип-тур, а не экскурсия. ниже прочитал отзыв, с которым полностью согласен: не хватает интересного и захватывающего рассказа, какого-то "драйва" что ли… (за это и снизил оценку) так как мы дальше двигались на ольхон (организатор Наталья заранее нашла нам водителя от переправы до хужира, а на паром без машины проходишь минуя очередь), то в Сахюрте мы распрощались с Андреем и только в хужире обнаружили, что сын оставил кофту в кафе днем. Андрей любезно забрал ее на обратном пути в иркутск, а на следующий день нашел туристов, которые едут в хужир и с ними передал кофту.

    Экскурсию проводил Андрей, опытный джиппер с огромным стажем. Комфортный автомобиль (экспедиционный прокаченный тойота лэнд крузер), наЭкскурсию проводил Андрей, опытный джиппер с огромным стажем. Комфортный автомобиль (экспедиционный прокаченный тойота лэнд крузер), наЭкскурсию проводил Андрей, опытный джиппер с огромным стажем. Комфортный автомобиль (экспедиционный прокаченный тойота лэнд крузер), на

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
  2. На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
  3. Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 1 375 до 32 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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