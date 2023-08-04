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куда угодно! безусловно места фантастические, причем мы посетили даже то, что заявлено не было (пещеры и соленые озера). некоторые позиции совершенно не представляют интереса (холм Ехэ Ёрдой, озера Гурби-Нур), а к Богульдейке 40км по грунтовке - ради мраморного карьера - сомнительное удовольствие). возможно, я слишком придираюсь или просто сам из Санкт-Петербурга и меня трудно удивить… Андрей очень обстоятелен и любезен, нопоил очень вкусным травяным чаем. скалы, горы, реки, бухты - непередаваемые ощущения. НО! это именно джип-тур, а не экскурсия. ниже прочитал отзыв, с которым полностью согласен: не хватает интересного и захватывающего рассказа, какого-то "драйва" что ли… (за это и снизил оценку) так как мы дальше двигались на ольхон (организатор Наталья заранее нашла нам водителя от переправы до хужира, а на паром без машины проходишь минуя очередь), то в Сахюрте мы распрощались с Андреем и только в хужире обнаружили, что сын оставил кофту в кафе днем. Андрей любезно забрал ее на обратном пути в иркутск, а на следующий день нашел туристов, которые едут в хужир и с ними передал кофту.