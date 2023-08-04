12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
Начало: У гостиницы Ангара
12 авг в 09:00
21 авг в 09:00
9 000₽ за человека
скидка
45%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Исследовать стоянки древних людей, некрополи и другие чудеса «колыбели человечества»
7 авг в 18:30
11 авг в 10:30
от 25001 375₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим4 августа 2023Огромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менее исхоженным! Все же с искренне любящим свой край гидом (и на подготовленном крузаке;) видишь и узнаешь гораздо больше, чем при самостоятельной поездке!
- ООлеся7 июля 2023Экскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простым языком рассказывал про местность,
- ААлександр2 сентября 2022Экскурсию проводил Андрей, опытный джиппер с огромным стажем. Комфортный автомобиль (экспедиционный прокаченный тойота лэнд крузер), на котором можно заехать, наверное,
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