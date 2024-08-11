Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Иркутске, цены от 1 140 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На сапах - по Байкалу и Ангаре
SUP-прогулки
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
На сапах - по Байкалу и Ангаре
Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Начало: У сквера им. Кирова
11 авг в 09:00
17 авг в 09:00
55004 950 за человека
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
SUP-прогулки
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Начало: В сквере им. Кирова
10 авг в 09:00
18 авг в 09:00
51004 590 за человека
Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
Пешая
скидка
5%
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
Исследовать самые интересные и фотогеничные места центра города в нескучном дружеском формате
Начало: У Драматического театра
Завтра в 13:00
11 авг в 18:00
12001 140 за человека
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Пешая
скидка
45%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Исследовать стоянки древних людей, некрополи и другие чудеса «колыбели человечества»
7 авг в 18:30
11 авг в 10:30
от 25001 375 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На сапах - по Байкалу и Ангаре
  2. Сап-сплав по реке Иркут - в группе
  3. Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
  4. Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 1 140 до 4 950 со скидкой до 45%.
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