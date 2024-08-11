скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
На сапах - по Байкалу и Ангаре
Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Начало: У сквера им. Кирова
11 авг в 09:00
17 авг в 09:00
55004 950₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборСап-сплав по реке Иркут - в группе
Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Начало: В сквере им. Кирова
10 авг в 09:00
18 авг в 09:00
51004 590₽ за человека
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5%
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
Исследовать самые интересные и фотогеничные места центра города в нескучном дружеском формате
Начало: У Драматического театра
Завтра в 13:00
11 авг в 18:00
12001 140₽ за человека
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45%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Исследовать стоянки древних людей, некрополи и другие чудеса «колыбели человечества»
7 авг в 18:30
11 авг в 10:30
от 25001 375₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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