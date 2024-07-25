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и практически невозможное времяпровождение, а вот и ничего подобного! С первых же секунд вы окунетесь в ту невероятную атмосферу, в которую погрузит вас Алексей. Вам будут рассказываться различные мифы, интересные факты, показываться живописные места, которые вы никогда не забудете. В данной поездке вы получите такие эмоции, что будете вспоминать это всю свою жизнь. Несмотря на то, что придется вставать очень-очень рано, сон как рукой снимает, когда вы начинаете любоваться всеми этими прелестями природы Байкала. Алексей - очень грамотный и душевный человек, с ним очень приятно общаться, интересно его слушать, он вам все покажет и расскажет, одним словом - профессионал своего дела, мы все были просто в огромнейшем восторге! Спасибо вам еще раз огромное за ваш труд и интерес к своей работе!! Если бы не вы, мы бы не получили всех этих незабываемых эмоций Также заслуживает особого внимания то, что вы будете кататься на комфортном авто, которое проходит все препятствия, а не уазиках, на которых возят большую часть туристов Маршрут построен идеально, сначала вы будете любоваться дорогой, а также слушать лучшего гида, потом попадете на паромную переплаву и прочувствуете, что 10-12 тыс. рублей за экскурсию - это совсем небольшая цена:)) Если обычные люди стоят в этой очереди по 6-8 часов, то вы пройдете ее быстро - примерно за час-полтора, но бывают и накладочки (обратно мы ждали 2 с половиной часа) На острове вам покажут изумительнейшие места, которые вы видели только в кино или на какой-нибудь картинке Фоткаться там один восторг) Также у вас будет возможность искупаться в самом чистом озере на земле. Вас отвезут в одно из теплых мест Байкала, где вы сможете насладиться этой божьей благодатью Вода там невероятно чистая, из нее можно даже пить! Думаю, что каждый об этом думали или мечтал) Насладитесь вы и ослепительными видами знаменитой скалой Шаманка, а также 13-тью столбами сэргэ, где загадаете самые сокровенные желания Назад вас так же доставят в целостности и сохранности Ах да, также вас завезут в местное кафе, где у вас будет возможность отведать местные блюда, которые запомнились невероятным вкусом и сытностью Это безусловно 10/10 Это просто необходимо посетить!