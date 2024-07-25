Экскурсии и походы в горы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Иркутске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
На машине
26 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
22 670 за всё до 3 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
На машине
28 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
17 авг в 08:00
20 авг в 08:00
12 000 за человека
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
На машине
17 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Путешествие к Байкалу и мраморному карьеру в Бугульдейке. Величественные горы, заповедный лес и легенды края ждут вас
Начало: В вашем отеле в Иркутске
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Киселева
    25 июля 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    13 июля две возрастные путешественницы (Елена и Наталья) совершили увлекательную экскурсию с Александром. Поездка замечательная, локации, выбранные Александром для осмотра,
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    превосходны. Если вы хотите насладиться единением с природой и пряными запахами трав, если вам нужна не тусовка, а прекрасные виды на бескрайние степи, синий Байкал, если вы не боитесь потрястись на кочках (при умелой езде гида), то смело обращайтесь к Александру, не пожалеете. Очень подкупает то, что Александр постоянно ищет новые локации (каждая со своей изюминкой) и сам "балдеет" от красоты байкальских степей и байкальского берега. Спасибо большое!!!

  • С
    Светлана
    20 июля 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Потрясающая экскурсия, которая позволяет увидеть богатство природы прибайкалья. Оценить реальные масштабы озера. Познакомиться с местами силы, увидеть сусликов, орлов и
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    домашних животных на самовыгуле. Александр знакомит с такими местами Байкала, куда не всякий местный добирается, но поверьте, этот день запомнится надолго!

  • О
    Олеся
    15 июля 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
    Побывали на данной экскурсии 11.07.24г. Это было просто прекрасно!! Взглянув на длительность, может показаться, что около 12 часов - очень изнурительное
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    и практически невозможное времяпровождение, а вот и ничего подобного! С первых же секунд вы окунетесь в ту невероятную атмосферу, в которую погрузит вас Алексей. Вам будут рассказываться различные мифы, интересные факты, показываться живописные места, которые вы никогда не забудете. В данной поездке вы получите такие эмоции, что будете вспоминать это всю свою жизнь. Несмотря на то, что придется вставать очень-очень рано, сон как рукой снимает, когда вы начинаете любоваться всеми этими прелестями природы Байкала. Алексей - очень грамотный и душевный человек, с ним очень приятно общаться, интересно его слушать, он вам все покажет и расскажет, одним словом - профессионал своего дела, мы все были просто в огромнейшем восторге! Спасибо вам еще раз огромное за ваш труд и интерес к своей работе!! Если бы не вы, мы бы не получили всех этих незабываемых эмоций Также заслуживает особого внимания то, что вы будете кататься на комфортном авто, которое проходит все препятствия, а не уазиках, на которых возят большую часть туристов Маршрут построен идеально, сначала вы будете любоваться дорогой, а также слушать лучшего гида, потом попадете на паромную переплаву и прочувствуете, что 10-12 тыс. рублей за экскурсию - это совсем небольшая цена:)) Если обычные люди стоят в этой очереди по 6-8 часов, то вы пройдете ее быстро - примерно за час-полтора, но бывают и накладочки (обратно мы ждали 2 с половиной часа) На острове вам покажут изумительнейшие места, которые вы видели только в кино или на какой-нибудь картинке Фоткаться там один восторг) Также у вас будет возможность искупаться в самом чистом озере на земле. Вас отвезут в одно из теплых мест Байкала, где вы сможете насладиться этой божьей благодатью Вода там невероятно чистая, из нее можно даже пить! Думаю, что каждый об этом думали или мечтал) Насладитесь вы и ослепительными видами знаменитой скалой Шаманка, а также 13-тью столбами сэргэ, где загадаете самые сокровенные желания Назад вас так же доставят в целостности и сохранности Ах да, также вас завезут в местное кафе, где у вас будет возможность отведать местные блюда, которые запомнились невероятным вкусом и сытностью Это безусловно 10/10 Это просто необходимо посетить!

    Побывали на данной экскурсии 11.07.24г. Это было просто прекрасно!!Побывали на данной экскурсии 11.07.24г. Это было просто прекрасно!!
  • Я
    Ярослава
    12 июля 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
    Нам очень понравилась экскурсия. Алексей интересно рассказывает истории своего края, легенды. Опытный водитель, знает весь остров. Экскурсия прошла на комфортном авто и в отлчной компании. Спасибо огромное Алексею за незабываемые впечатления.
  • Л
    Людмила
    11 июля 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Прекрасные локации: таежная река, гора шамана, чарующий аромат трав, красота Байкала с головокружительных ракурсов.
  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
    Благодарю за увлекательное путешествие по острову Ольхон. Не смотря на то, что был всего один день, увидели много потрясающих локаций, получили море впечатлений, купались в Байкале. Рекомендую!!!)))
    Благодарю за увлекательное путешествие по острову Ольхон. Не смотря на то, что был всего один деньБлагодарю за увлекательное путешествие по острову Ольхон. Не смотря на то, что был всего один деньБлагодарю за увлекательное путешествие по острову Ольхон. Не смотря на то, что был всего один день
  • О
    Оксана
    21 апреля 2024
    Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
    Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух пейзажи, бескрайний заснеженный величественный
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    Байкал. С Александром нам удалось побывать в сказке! Сама экскурсия авторская, с посещением интересных необычных мест. Александр поразил своим разносторонним мышлением: услышали увлекательную историю Байкала и города Иркутска, узнали про местный быт и про растения, и даже про жизненный уклад сусликов)) Супруга Александра собрала для нас ланч боксы и мы пили чай на лоне первозданной природы. Было очень легко общаться на любые темы и получать ответы на свои вопросы. Было очень комфортно, останавливались на всех понравившихся локациях. Посетили мраморный карьер. Величие и красота природы позволяет полностью забыть «мирские» заботы. Один день путешествия позволил полностью перезагрузится и наполниться силами и вдохновением! Приятнейшим бонусом было то, что Александр разбирается в фотографии. Поэтому у нас остались крутые фотки на память. От души рекомендуем этого Гида и эту экскурсию.

  • К
    Кирилл
    2 февраля 2024
    Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
    Александр помог нам увидеть незаезженные туристами места. Байкал там был кристально прозрачен (дно было видно на метров 10-15), много пузырьков
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    (ни на Ольхоне, ни в Листвянке их не было в таком количестве), ледяные торосы и заснеженные пески. Также смогли увидеть панораму всего Байкала, казалось, что мы в этом мире одни, наедине с этой необыкновенной красотой. Кроме того, мы посетили мраморный карьер, который стал отличным дополнением к ярким впечатлениям!

  • П
    Павел
    30 августа 2023
    Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
    Это не тот Байкал, который вы можете увидеть в Листвянке или тем более в Слюдянке. Глядя на те места, которые
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    Александр (гид) предлагает к посещению, начинаешь понимать, почему озеро Байкал обладаем ореолом таинственности. На маршруте есть несколько мест силы, где хочешь-не хочешь поверишь в духов. Да, на маршруте не будет рынков с сувенирами, но это экскурсия о другом Байкале. Если вы хотите познать мощь и силу древнего озера - вам сюда. А мраморный карьер стал очень приятной изюминкой). Большое спасибо гиду за незабываемый день

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
  2. Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
  3. Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
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  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 22 670. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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