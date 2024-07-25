13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
22 670₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
17 авг в 08:00
20 авг в 08:00
12 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Путешествие к Байкалу и мраморному карьеру в Бугульдейке. Величественные горы, заповедный лес и легенды края ждут вас
Начало: В вашем отеле в Иркутске
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККиселева25 июля 202413 июля две возрастные путешественницы (Елена и Наталья) совершили увлекательную экскурсию с Александром. Поездка замечательная, локации, выбранные Александром для осмотра,
- ССветлана20 июля 2024Потрясающая экскурсия, которая позволяет увидеть богатство природы прибайкалья. Оценить реальные масштабы озера. Познакомиться с местами силы, увидеть сусликов, орлов и
- ООлеся15 июля 2024Побывали на данной экскурсии 11.07.24г. Это было просто прекрасно!! Взглянув на длительность, может показаться, что около 12 часов - очень изнурительное
- ЯЯрослава12 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия. Алексей интересно рассказывает истории своего края, легенды. Опытный водитель, знает весь остров. Экскурсия прошла на комфортном авто и в отлчной компании. Спасибо огромное Алексею за незабываемые впечатления.
- ЛЛюдмила11 июля 2024Прекрасные локации: таежная река, гора шамана, чарующий аромат трав, красота Байкала с головокружительных ракурсов.
- ЕЕлена10 июля 2024Благодарю за увлекательное путешествие по острову Ольхон. Не смотря на то, что был всего один день, увидели много потрясающих локаций, получили море впечатлений, купались в Байкале. Рекомендую!!!)))
- ООксана21 апреля 2024Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух пейзажи, бескрайний заснеженный величественный
- ККирилл2 февраля 2024Александр помог нам увидеть незаезженные туристами места. Байкал там был кристально прозрачен (дно было видно на метров 10-15), много пузырьков
- ППавел30 августа 2023Это не тот Байкал, который вы можете увидеть в Листвянке или тем более в Слюдянке. Глядя на те места, которые
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии и походы в горы»
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