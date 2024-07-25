скидка
10%
3 часа
Групповая
Лучший выборГрупповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
20001 800₽ за человека
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
7 авг в 09:00
от 60005 700₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Байкалом: путешествие из Иркутска
Откройте для себя величие Байкала, погрузитесь в историю Сибири и насладитесь уникальной природой Листвянки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Иркутская панорама: пешеходный маршрут
Откройте для себя уникальное сочетание истории и культуры Иркутска, пройдя по маршруту Иерусалимской горы
Начало: Театр кукол, Байкальская ул, 32
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 2 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 июля 2024Огромная благодарность Ольге за прекрасную индивидуальную экскурсию! Обязательно будем к вам ещё обращаться.
- ССветлана24 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Несмотря на большую насыщенность и большое количество локаций по городу, три часа пролетели незаметно. Хочется отметить профессионализм
- HHi+7914924 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Профессиональный гид, грамотно выбран маршрут. Я живу уже 22 года в Иркутске, но благодаря экскурссии узнал новое.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии на Новый год»
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