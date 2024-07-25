Экскурсии на Новый год

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Иркутске, цены от 1 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
На автобусе
скидка
10%
601 отзыв
3 часа
Групповая
Лучший выбор
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
20001 800 за человека
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
На машине
скидка
5%
41 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
7 авг в 09:00
от 60005 700 за всё до 3 чел.
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
25 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Байкалом: путешествие из Иркутска
Откройте для себя величие Байкала, погрузитесь в историю Сибири и насладитесь уникальной природой Листвянки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Иркутская панорама - пешая экскурсия по Иерусалимской горе
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Иркутская панорама: пешеходный маршрут
Откройте для себя уникальное сочетание истории и культуры Иркутска, пройдя по маршруту Иерусалимской горы
Начало: Театр кукол, Байкальская ул, 32
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 2 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Огромная благодарность Ольге за прекрасную индивидуальную экскурсию! Обязательно будем к вам ещё обращаться.
  • С
    Светлана
    24 июля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Экскурсия очень понравилась. Несмотря на большую насыщенность и большое количество локаций по городу, три часа пролетели незаметно. Хочется отметить профессионализм
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    гида Ольги и доброжелательность водителя - всё прошло на высоте! Также спасибо Ксении за прекрасную организацию в целом - все организационные моменты решены заранее; приятный бонус - начало экскурсии от места проживания;))) Спасибо!!!

  • H
    Hi+79149
    24 июля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Экскурсия очень понравилась. Профессиональный гид, грамотно выбран маршрут. Я живу уже 22 года в Иркутске, но благодаря экскурссии узнал новое.
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    А гости из Краснодара были в восторге от города, от встречи с таким интересным гидом Ольгой! Спасибо Ксении за организацию этой экскурссии.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
  2. Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
  3. Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
  4. Иркутская панорама - пешая экскурсия по Иерусалимской горе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 12 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 675 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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