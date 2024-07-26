Хужир – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Хужир» в Иркутске, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Джиппинг
На машине
46 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Завтра в 13:00
6 авг в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Джиппинг
На машине
21 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
17 авг в 07:00
18 авг в 07:00
от 33 000 за всё до 2 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
Джиппинг
На машине
55 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Завтра в 13:00
6 авг в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 июля 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Были день на Ольхоне, всё супер. Наш гид Сергей профессионал своего дела, спасибо ему за чудесную поездку. Все понравилось, жаль, что были один день, так как остров необъятен и очень интересен, особенно летом.
  • И
    Игорь
    1 июля 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    Всё было очень круто и интересно, спасибо! <3
  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Тур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленном внедорожнике прямо от гостиницы.
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    Николай был восхитителен. Он не только отличный водитель и интересный рассказчик - но и очень компанейский человек. Все о чем мы мечтали на Ольхоне - сбылось и реализовалось в отличные воспоминания и фото. Однозначно рекомендуем, при такой организации тура он совсем не кажется тяжелым несмотря на продолжительность и порадует даже самых взыскательных фотогрфов и туристов.

    Тур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленномТур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленномТур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленномТур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленномТур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленномТур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленномТур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленном
  • Я
    Яцек
    20 июня 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    Поездка с Василием на Ольхон (независимо от плохой погоды) была замечательная! Василий не только показал интересные места на острове но тоже рассказал нам много о шаманах и шаманизме. Рекомендую! Яцек Раук
  • И
    Илья
    20 июня 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Брали однодневный тур на о. Ольхон. Гид Николай на подготовленном TLC 80. Нам все очень понравилось! Николай отличный рассказчик (что
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    важно - рассказывает не занудно из книжек, а живым языком и с юмором)) От экскурсии осталось масса впечатлений, надо будет сюда обязательно вернуться. Организаторы сработали максимально оперативно и четко. Наталье спасибо большое) З. Ы. Советую данный тур брать на 2 дня (у нас не было возможности, тк в Иркутске были в командировке). В один день очень сложно все подробно посмотреть и неспеша насладиться местами.

  • A
    Anzhelika
    8 июня 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые! Василий превосходный гид! Катались с ним три дня. Знакомство с Байкалом состоялось! Всем рекомендую Василия. Отличные маршруты! Отличные фото! Отличный рассказчик! Будем планировать зимний Байкал только с Василием! Спасибо огромное за яркие эмоции!
    Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Хужир»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
  2. Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
  3. К острову Ольхон - по льду Байкала
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Хужир" можно забронировать 3 экскурсии от 33 000 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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