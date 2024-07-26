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Николай был восхитителен. Он не только отличный водитель и интересный рассказчик - но и очень компанейский человек. Все о чем мы мечтали на Ольхоне - сбылось и реализовалось в отличные воспоминания и фото. Однозначно рекомендуем, при такой организации тура он совсем не кажется тяжелым несмотря на продолжительность и порадует даже самых взыскательных фотогрфов и туристов.