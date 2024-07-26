13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Завтра в 13:00
6 авг в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
17 авг в 07:00
18 авг в 07:00
от 33 000₽ за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Завтра в 13:00
6 авг в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 июля 2024Были день на Ольхоне, всё супер. Наш гид Сергей профессионал своего дела, спасибо ему за чудесную поездку. Все понравилось, жаль, что были один день, так как остров необъятен и очень интересен, особенно летом.
- ИИгорь1 июля 2024Всё было очень круто и интересно, спасибо! <3
- ЕЕлена1 июля 2024Тур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленном внедорожнике прямо от гостиницы.
- ЯЯцек20 июня 2024Поездка с Василием на Ольхон (независимо от плохой погоды) была замечательная! Василий не только показал интересные места на острове но тоже рассказал нам много о шаманах и шаманизме. Рекомендую! Яцек Раук
- ИИлья20 июня 2024Брали однодневный тур на о. Ольхон. Гид Николай на подготовленном TLC 80. Нам все очень понравилось! Николай отличный рассказчик (что
- AAnzhelika8 июня 2024Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые! Василий превосходный гид! Катались с ним три дня. Знакомство с Байкалом состоялось! Всем рекомендую Василия. Отличные маршруты! Отличные фото! Отличный рассказчик! Будем планировать зимний Байкал только с Василием! Спасибо огромное за яркие эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Хужир»
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