13 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Погрузитесь в уникальный мир Байкала, посетите скалу Шаманка, 13 столбов Сэргэ и другие достопримечательности. Профессиональные фотографии на память
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
9 авг в 07:00
12 авг в 07:00
12 500₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
Получить яркое представление о Байкале, посетив одни из его самых интересных достопримечательностей
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББаир4 августа 2024Здравствуйте всем! Обратились в турагентство Cinema Travel. Туры на Байкал. Однодневный тур на Ольхон, в сопровождении гида, прекрасной девушки Валентина.
- ВВлада24 июля 2024Итак, эмоции чуть поутихли, иии… это одна из самых шикарнючих экскурсий в моей жизни! Нас от души прокатили вглубь живописных сибирских
- ССветлана23 июля 2024Спасибо за первое знакомство с островом и за то, что появилось желание вернуться. За организацию, вкусную уху и хорошее настроение! Эх, только танец не успели станцевать:)!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Однодневные»
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