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широт так, что до сих пор под впечатлением от того, какая прекрасная у нас матушка-природа! Благодаря замечательному гиду попробовала национальную бурятскую кухню (салат из папоротника топчик)), покормила на пароме (схема менять машины на материке и острове, чтоб не стоять 5 часов в очереди на паром, огнище!) байкальских большущих чаек величиной с кур. Увидела кучу живописных и священных мест, дедушку - Байкал с самых красивых точек на Ольхоне. Есть что-то в тех краях, ради чего хочется вернуться… Национальный бурятский танец с восторгом на смотровой площадке с видом на Байкал станцевали, ну не шик ли? И самое, девочки, гениальное - это не просто экскурсия, а ФОТОТУР! Это просто аплодировать стоя можно за идею. Девушкам 100% понравится, и парней за собой приведут)) Каждую из нас гид фотографировала по отдельности и вместе в самых красивых точках, комплименты говорила) ну расцветаешь же как цветочек от такого! И байкальской ухой нас угостили. Даже я, отнюдь не едок ухи, заценила, вкусно так, что за ушами трещит. И степи широкие, и леса могучие, и горы величественные, и священное кристально чистое озеро повидали, с офигенной приятной компанией гида и водителя прокатились - я бы поставила 10 звезд из 5, если бы могла. Рекомендую от всей души! По опыту могу сказать, экскурсия ничуть не уступает забугорным европейским по качеству. Ребята большие молодцы, уровень правда топ! Спасибо вам за этот день!