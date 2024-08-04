Однодневные – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Иркутске, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 отзывов
13 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Погрузитесь в уникальный мир Байкала, посетите скалу Шаманка, 13 столбов Сэргэ и другие достопримечательности. Профессиональные фотографии на память
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
9 авг в 07:00
12 авг в 07:00
12 500 за человека
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
Получить яркое представление о Байкале, посетив одни из его самых интересных достопримечательностей
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
21 000 за всё до 4 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
На машине
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
15 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Баир
    4 августа 2024
    Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
    Здравствуйте всем! Обратились в турагентство Cinema Travel. Туры на Байкал. Однодневный тур на Ольхон, в сопровождении гида, прекрасной девушки Валентина.
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    Прекрасно организованное путешествие, заботливое отношения к туристам(т. е. к нам). Увлекательные рассказы легенд, традиций, обычаев местного населения. Интересная информация о флоре и фауне озера Байкал. Истории г. Иркутска. Незабываемые впечатления от увиденного, вкуснейшей ухи на обед, проведенного на берегу Байкала. И непосредственно внимание и заботу гида. Огромное спасибо Валентина, за наш прекрасный отдых и незабываемые впечатления.

  • В
    Влада
    24 июля 2024
    Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
    Итак, эмоции чуть поутихли, иии… это одна из самых шикарнючих экскурсий в моей жизни! Нас от души прокатили вглубь живописных сибирских
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    широт так, что до сих пор под впечатлением от того, какая прекрасная у нас матушка-природа! Благодаря замечательному гиду попробовала национальную бурятскую кухню (салат из папоротника топчик)), покормила на пароме (схема менять машины на материке и острове, чтоб не стоять 5 часов в очереди на паром, огнище!) байкальских большущих чаек величиной с кур. Увидела кучу живописных и священных мест, дедушку - Байкал с самых красивых точек на Ольхоне. Есть что-то в тех краях, ради чего хочется вернуться… Национальный бурятский танец с восторгом на смотровой площадке с видом на Байкал станцевали, ну не шик ли? И самое, девочки, гениальное - это не просто экскурсия, а ФОТОТУР! Это просто аплодировать стоя можно за идею. Девушкам 100% понравится, и парней за собой приведут)) Каждую из нас гид фотографировала по отдельности и вместе в самых красивых точках, комплименты говорила) ну расцветаешь же как цветочек от такого! И байкальской ухой нас угостили. Даже я, отнюдь не едок ухи, заценила, вкусно так, что за ушами трещит. И степи широкие, и леса могучие, и горы величественные, и священное кристально чистое озеро повидали, с офигенной приятной компанией гида и водителя прокатились - я бы поставила 10 звезд из 5, если бы могла. Рекомендую от всей души! По опыту могу сказать, экскурсия ничуть не уступает забугорным европейским по качеству. Ребята большие молодцы, уровень правда топ! Спасибо вам за этот день!

    Итак, эмоции чуть поутихли, иии… это одна из самых шикарнючих экскурсий в моей жизни!Итак, эмоции чуть поутихли, иии… это одна из самых шикарнючих экскурсий в моей жизни!Итак, эмоции чуть поутихли, иии… это одна из самых шикарнючих экскурсий в моей жизни!Итак, эмоции чуть поутихли, иии… это одна из самых шикарнючих экскурсий в моей жизни!
  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
    Спасибо за первое знакомство с островом и за то, что появилось желание вернуться. За организацию, вкусную уху и хорошее настроение! Эх, только танец не успели станцевать:)!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
  2. Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
  3. Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Памятник Колчаку
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 500 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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