9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 14 300₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила3 августа 2024Экскурсия понравилась гид Елизавета. Подробно, интересно рассказывала. Дорога протяжённостью 75 км. На протяжение всего пути очень много узнали о Байкале.
- ЛЛасточкин2 августа 2024Все прошло просто замечательно, Алина милый и грамотный гид. Время пролетело не заметно, все было учтено и интересно, обязательно порекомендую знакомым.
- ННаталья1 августа 2024Наше путешествие на Байкал началось с Иркутска, куда мы прилетели на целый день специально, чтобы познакомиться с городом. Заранее заказали
- ИИрина29 июля 2024Было просто замечательно. Гид, Евгений, отлично провел экскурсию. Ответил на все вопросы 👍. Просто супер.
- ММихаил15 июля 2024Экскурсию проводил Олег. Обычно обзорные экскурсии не вызывают большего интереса для молодых людей. Но в нашем случае, мы были вчетвером
- ААбраам13 июля 2024Отличная и познавательная экскурсия! Однозначно рекомендую!
- ВВадим4 августа 2023Огромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менее исхоженным! Все же с искренне любящим свой край гидом (и на подготовленном крузаке;) видишь и узнаешь гораздо больше, чем при самостоятельной поездке!
- ООлеся7 июля 2023Экскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простым языком рассказывал про местность,
- ААлександр2 сентября 2022Экскурсию проводил Андрей, опытный джиппер с огромным стажем. Комфортный автомобиль (экспедиционный прокаченный тойота лэнд крузер), на котором можно заехать, наверное,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «По крышам»
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