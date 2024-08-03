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экскурсию «По Иркутску на авто и пешком!» у гида Олега и нисколько об этом не пожалели. Уже в аэропорту стали погружаться в историю и атмосферу Иркутска – «сердца Восточной Сибири», «соседа великого Байкала». Сразу поняли, что перед нами человек, преданный своему краю, знающий о нём всё и щедро делящийся своими знаниями и эмоциями. Олег оказался прекрасным рассказчиком и собеседником, интересным и глубоким человеком. Мы не только максимально увидели город, но и максимально услышали о нём, узнали много нового в разных сферах истории и культуры, полюбовались стремительной и своенравной голубоглазой красавицей Ангарой. История становления Сибири и конкретно Иркутска, верования и обычаи, мифы и реальность, архитектура и градостроительство, трагические и счастливые события, декабристы и деятели Белого движения, памятные знаки и много ещё чего - всё, что можно было узнать за несколько часов, было рассказано, показано, увидено и услышано. Полные впечатлений, которым ещё предстоит быть осмысленными, уложенными в сознании, мы закончили экскурсию гораздо позже заявленного времени с чувством уважения к замечательному городу и благодарности к его достойному представителю. Как тут не вспомнить замечательные слова Экзюпери о том, что «… настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». Спасибо Вам, Олег, за эрудицию, любовь к родному городу, открытость, искренность, умение удивлять, за новый опыт и новые душевные переживания… Оставляем в Иркутске частицы своих сердец…