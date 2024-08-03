По крышам – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Иркутске, цены от 7 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
На машине
55 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 14 300 за всё до 4 чел.
По Иркутску на авто и пешком
На машине
102 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Джиппинг
На машине
21 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    3 августа 2024
    Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
    Экскурсия понравилась гид Елизавета. Подробно, интересно рассказывала. Дорога протяжённостью 75 км. На протяжение всего пути очень много узнали о Байкале.
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    Словами свои ощущения не передать, нужно там побывать, чтобы вдохнуть весь запах Байкала и байкальской тайги. Елизавета своим подробным рассказом ещё больше украшала бесподобно красивые места. Гид и экскурсия понравились. Но всегда будьте готовы к тратам. Всё платное. Экскурсия на катере со стеклянным дном, музеи. Но это не испортило наши впечатления. Всё отлично.

  • Л
    Ласточкин
    2 августа 2024
    Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
    Все прошло просто замечательно, Алина милый и грамотный гид. Время пролетело не заметно, все было учтено и интересно, обязательно порекомендую знакомым.
  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Наше путешествие на Байкал началось с Иркутска, куда мы прилетели на целый день специально, чтобы познакомиться с городом. Заранее заказали
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    экскурсию «По Иркутску на авто и пешком!» у гида Олега и нисколько об этом не пожалели. Уже в аэропорту стали погружаться в историю и атмосферу Иркутска – «сердца Восточной Сибири», «соседа великого Байкала». Сразу поняли, что перед нами человек, преданный своему краю, знающий о нём всё и щедро делящийся своими знаниями и эмоциями. Олег оказался прекрасным рассказчиком и собеседником, интересным и глубоким человеком. Мы не только максимально увидели город, но и максимально услышали о нём, узнали много нового в разных сферах истории и культуры, полюбовались стремительной и своенравной голубоглазой красавицей Ангарой. История становления Сибири и конкретно Иркутска, верования и обычаи, мифы и реальность, архитектура и градостроительство, трагические и счастливые события, декабристы и деятели Белого движения, памятные знаки и много ещё чего - всё, что можно было узнать за несколько часов, было рассказано, показано, увидено и услышано. Полные впечатлений, которым ещё предстоит быть осмысленными, уложенными в сознании, мы закончили экскурсию гораздо позже заявленного времени с чувством уважения к замечательному городу и благодарности к его достойному представителю. Как тут не вспомнить замечательные слова Экзюпери о том, что «… настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». Спасибо Вам, Олег, за эрудицию, любовь к родному городу, открытость, искренность, умение удивлять, за новый опыт и новые душевные переживания… Оставляем в Иркутске частицы своих сердец…

  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
    Было просто замечательно. Гид, Евгений, отлично провел экскурсию. Ответил на все вопросы 👍. Просто супер.
  • М
    Михаил
    15 июля 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Экскурсию проводил Олег. Обычно обзорные экскурсии не вызывают большего интереса для молодых людей. Но в нашем случае, мы были вчетвером
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    с детьми 26 и 16ти лет, даже их Олегу удалось заинтересовать. Были исторические факты, подкрепленные фотографиями, занимательные жизненные истории. Прекрасно провели время, узнали много интересного.

  • А
    Абраам
    13 июля 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Отличная и познавательная экскурсия! Однозначно рекомендую!
  • В
    Вадим
    4 августа 2023
    Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
    Огромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менее исхоженным! Все же с искренне любящим свой край гидом (и на подготовленном крузаке;) видишь и узнаешь гораздо больше, чем при самостоятельной поездке!
    Огромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менееОгромное спасибо Андрею за живописный джип-тур как по известным (популярным) местам Байкала, так и по менее
  • О
    Олеся
    7 июля 2023
    Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
    Экскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простым языком рассказывал про местность,
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    народы, обычаи и историю края. Поездка была максимально комфортная, без спешки посетили очень много красивых мест и локаций, Сергей не торопил, давал время спокойно пройтись, сделать фото, помогал с общими фото. Ненавязчиво рассказывал истрию каждого места. По дороге останавливались перекусить, кухня достойная в предложенных кафе. Сергей, огромное спасибо за такой активный и информативный день! Обязательно вернёмся на зимний Байкал и будем вас рекомендовать друзьям и знакомым.

    Экскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простымЭкскурсию проводил Гид Сергей. Он же управлял джипом и по всему пути следования очень интересно простым
  • А
    Александр
    2 сентября 2022
    Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
    Экскурсию проводил Андрей, опытный джиппер с огромным стажем. Комфортный автомобиль (экспедиционный прокаченный тойота лэнд крузер), на котором можно заехать, наверное,
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    куда угодно! безусловно места фантастические, причем мы посетили даже то, что заявлено не было (пещеры и соленые озера). некоторые позиции совершенно не представляют интереса (холм Ехэ Ёрдой, озера Гурби-Нур), а к Богульдейке 40км по грунтовке - ради мраморного карьера - сомнительное удовольствие). возможно, я слишком придираюсь или просто сам из Санкт-Петербурга и меня трудно удивить… Андрей очень обстоятелен и любезен, нопоил очень вкусным травяным чаем. скалы, горы, реки, бухты - непередаваемые ощущения. НО! это именно джип-тур, а не экскурсия. ниже прочитал отзыв, с которым полностью согласен: не хватает интересного и захватывающего рассказа, какого-то "драйва" что ли… (за это и снизил оценку) так как мы дальше двигались на ольхон (организатор Наталья заранее нашла нам водителя от переправы до хужира, а на паром без машины проходишь минуя очередь), то в Сахюрте мы распрощались с Андреем и только в хужире обнаружили, что сын оставил кофту в кафе днем. Андрей любезно забрал ее на обратном пути в иркутск, а на следующий день нашел туристов, которые едут в хужир и с ними передал кофту.

    Экскурсию проводил Андрей, опытный джиппер с огромным стажем. Комфортный автомобиль (экспедиционный прокаченный тойота лэнд крузер), наЭкскурсию проводил Андрей, опытный джиппер с огромным стажем. Комфортный автомобиль (экспедиционный прокаченный тойота лэнд крузер), наЭкскурсию проводил Андрей, опытный джиппер с огромным стажем. Комфортный автомобиль (экспедиционный прокаченный тойота лэнд крузер), на

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «По крышам»

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  1. Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
  2. По Иркутску на авто и пешком
  3. Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
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  2. Озеро Байкал
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  6. Ангара
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  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 7 800 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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