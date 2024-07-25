Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Иркутске, цены от 1 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
На автобусе
скидка
10%
601 отзыв
3 часа
Групповая
Лучший выбор
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
20001 800 за человека
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
На машине
скидка
5%
41 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
7 авг в 09:00
от 60005 700 за всё до 3 чел.
Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
На машине
79 отзывов
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:00
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
3 900 за человека
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
На машине
77 отзывов
14 часов
Групповая
до 18 чел.
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
11 авг в 07:30
18 авг в 07:30
6 000 за человека
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
На машине
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Огромная благодарность Ольге за прекрасную индивидуальную экскурсию! Обязательно будем к вам ещё обращаться.
  • С
    Светлана
    24 июля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Экскурсия очень понравилась. Несмотря на большую насыщенность и большое количество локаций по городу, три часа пролетели незаметно. Хочется отметить профессионализм
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    гида Ольги и доброжелательность водителя - всё прошло на высоте! Также спасибо Ксении за прекрасную организацию в целом - все организационные моменты решены заранее; приятный бонус - начало экскурсии от места проживания;))) Спасибо!!!

  • H
    Hi+79149
    24 июля 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Экскурсия очень понравилась. Профессиональный гид, грамотно выбран маршрут. Я живу уже 22 года в Иркутске, но благодаря экскурссии узнал новое.
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    А гости из Краснодара были в восторге от города, от встречи с таким интересным гидом Ольгой! Спасибо Ксении за организацию этой экскурссии.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
  2. Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
  3. Иркутск и Байкал: Листвянка и музей «Тальцы»
  4. Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
  5. Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
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