скидка
10%
3 часа
Групповая
Лучший выборГрупповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
20001 800₽ за человека
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
7 авг в 09:00
от 60005 700₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Иркутск и Байкал: путешествие от Листвянки до музея Тальцы
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Иркутску и Байкалу. Откройте для себя красоту Листвянки, историю музея Тальцы и величие пика Черского
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
Расписание: По субботам в 9:00
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
3 900₽ за человека
14 часов
Групповая
до 18 чел.
Аршан: экскурсия в Тункинскую долину
Начало: Отель «Ангара», ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: По воскресеньям в 08:00
11 авг в 07:30
18 авг в 07:30
6 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 июля 2024Огромная благодарность Ольге за прекрасную индивидуальную экскурсию! Обязательно будем к вам ещё обращаться.
- ССветлана24 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Несмотря на большую насыщенность и большое количество локаций по городу, три часа пролетели незаметно. Хочется отметить профессионализм
- HHi+7914924 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Профессиональный гид, грамотно выбран маршрут. Я живу уже 22 года в Иркутске, но благодаря экскурссии узнал новое.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Популярные экскурсии»
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