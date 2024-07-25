читать дальше А гости из Краснодара были в восторге от города, от встречи с таким интересным гидом Ольгой! Спасибо Ксении за организацию этой экскурссии.

Экскурсия очень понравилась. Профессиональный гид, грамотно выбран маршрут. Я живу уже 22 года в Иркутске, но благодаря экскурссии узнал новое.