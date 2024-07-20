3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
7 авг в 09:00
8 авг в 18:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
На сапах - по Байкалу и Ангаре
Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Начало: У сквера им. Кирова
11 авг в 09:00
17 авг в 09:00
55004 950₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборСап-сплав по реке Иркут - в группе
Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Начало: В сквере им. Кирова
10 авг в 09:00
18 авг в 09:00
51004 590₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
Начало: У гостиницы Ангара
12 авг в 09:00
21 авг в 09:00
9 000₽ за человека
скидка
5%
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
Исследовать самые интересные и фотогеничные места центра города в нескучном дружеском формате
Начало: У Драматического театра
Завтра в 13:00
11 авг в 18:00
12001 140₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
45%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Археологическая экскурсия «Иркутск: точка отсчёта»
Исследовать стоянки древних людей, некрополи и другие чудеса «колыбели человечества»
7 авг в 18:30
11 авг в 10:30
от 25001 375₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Водная прогулка
Красоты Байкала и КБЖД - с борта катера
Под интересные рассказы гида добраться до порта на озере и отправиться на водную прогулку
Начало: От вашего отеля в центре или от аэропорта
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
12 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasia20 июля 2024Всё супер, не успели только на ледокол.
- ММария30 марта 2024Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍 Сама экскурсия прошла
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Все»
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