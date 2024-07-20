За городом и природа – экскурсии в Иркутске

Найдено 6 экскурсий в категории «За городом и природа» в Иркутске, цены от 4 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Иркутску с ветерком
На машине
31 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
7 авг в 09:00
8 авг в 18:00
7 800 за всё до 4 чел.
На сапах - по Байкалу и Ангаре
SUP-прогулки
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
На сапах - по Байкалу и Ангаре
Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Начало: У сквера им. Кирова
11 авг в 09:00
17 авг в 09:00
55004 950 за человека
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
SUP-прогулки
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Начало: В сквере им. Кирова
10 авг в 09:00
18 авг в 09:00
51004 590 за человека
На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
На катере
На поезде
На микроавтобусе
8 часов
Водная прогулка
На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
Начало: У гостиницы Ангара
12 авг в 09:00
21 авг в 09:00
9 000 за человека
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Красоты Байкала и КБЖД - с борта катера
На катере
5 часов
Водная прогулка
Красоты Байкала и КБЖД - с борта катера
Под интересные рассказы гида добраться до порта на озере и отправиться на водную прогулку
Начало: От вашего отеля в центре или от аэропорта
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
12 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasia
    20 июля 2024
    По Иркутску с ветерком
    Всё супер, не успели только на ледокол.
  • М
    Мария
    30 марта 2024
    По Иркутску с ветерком
    Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍 Сама экскурсия прошла
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    легко, интересно и очень познавательно. Если честно, то я забывала доставать телефон, чтобы сфотографировать, потому что очень интересно было слушать Ольгу. Спасибо!

    Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По Иркутску с ветерком
  2. На сапах - по Байкалу и Ангаре
  3. Сап-сплав по реке Иркут - в группе
  4. На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
  5. Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "За городом и природа" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 590 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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