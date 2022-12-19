5 дней в объятиях Байкальского моря

Насладиться свежесваренной ухой из омуля, испытать «поцелуй Байкала» и попариться в баньке

Отправляемся на Байкал, чтобы убедиться — его не зря называют морем.

Будем заряжаться энергией в местах силы и слушать истории о бурятских шаманах, побываем на необитаемом острове Огой и увидим местное зимнее чудо — торосы.

Вас ждут катание на коньках, баня на берегу озера, вкуснейшая уха и фотосопровождение для лучших кадров в самых фотогеничных местах: у скалы Шаманка в закатных лучах, на прозрачном льду и в заснеженных гротах с сосульками. Передвигаться будем весело и с ветерком — на УАЗе-буханке!
5 дней в объятиях Байкальского моря
5 дней в объятиях Байкальского моря
5 дней в объятиях Байкальского моря
5 дней в объятиях Байкальского моря
5 дней в объятиях Байкальского моря
5 дней в объятиях Байкальского моря
5 дней в объятиях Байкальского моря
5 дней в объятиях Байкальского моря
5 дней в объятиях Байкальского моря
5 дней в объятиях Байкальского моря
Ближайшие даты:
17
фев
22
фев
4
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: удобная, тёплая и нескользящая обувь, ветрозащитная куртка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, время встречи зависит от рейсов участников
Завершение: Аэропорт Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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