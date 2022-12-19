Отправляемся на Байкал, чтобы убедиться — его не зря называют морем.



Будем заряжаться энергией в местах силы и слушать истории о бурятских шаманах, побываем на необитаемом острове Огой и увидим местное зимнее чудо — торосы.



Вас ждут катание на коньках, баня на берегу озера, вкуснейшая уха и фотосопровождение для лучших кадров в самых фотогеничных местах: у скалы Шаманка в закатных лучах, на прозрачном льду и в заснеженных гротах с сосульками. Передвигаться будем весело и с ветерком — на УАЗе-буханке!