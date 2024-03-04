Берите тёплую одежду, шапку и варежки, можно и яркое платье для фотосессии, и едем окунаться в магию зимнего Байкала! Мы будем жить в самом сердце — на острове Ольхон. Посетим все знаменитые мысы: Бурхан (скала Шаманка), Хобой, Огой, Саган-Хушун и другие. Прокатимся на хивусе, УАЗах и коньках и насладимся потрясающими видами ледяных гротов, торосов и наплесков. Побываем в этнопарке, где вы послушаете горловое пение, игру на хомусе и поучаствуете в обрядовом танце. Пообедаем прямо на льду наваристой ухой, попробуем сибирскую и бурятскую кухни, а в Иркутске поплаваем в бассейне и погреемся в сауне в отеле 4*. А на память у вас останутся головокружительные видео — будем снимать с дрона. Это будет незабываемый праздник!

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

По объективным причинам очерёдность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлиляет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию в ледяном царстве Байкала!

На протяжении всего тура вас будет сопровождать Наталья, организатор путешествий.

Разница с московским временем на 5 часов больше, рекомендуем прибыть в Иркутск за день до начала программы, чтобы избежать рисков задержки рейсов и адаптироваться к смене часовых поясов. Мы поможем найти гостиницу в Иркутске.