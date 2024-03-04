8 Марта в царстве льда: катание на коньках, знакомство с культурой бурят и релакс в сауне
Индивидуальный тур в Иркутске

Исследовать север и юг Ольхона, полюбоваться сокуями и гротами и отметить праздник с видом на Ангару

Берите тёплую одежду, шапку и варежки, можно и яркое платье для фотосессии, и едем окунаться в магию зимнего Байкала! Мы будем жить в самом сердце — на острове Ольхон. Посетим все знаменитые мысы: Бурхан (скала Шаманка), Хобой, Огой, Саган-Хушун и другие.

Прокатимся на хивусе, УАЗах и коньках и насладимся потрясающими видами ледяных гротов, торосов и наплесков.

Побываем в этнопарке, где вы послушаете горловое пение, игру на хомусе и поучаствуете в обрядовом танце.

Пообедаем прямо на льду наваристой ухой, попробуем сибирскую и бурятскую кухни, а в Иркутске поплаваем в бассейне и погреемся в сауне в отеле 4*. А на память у вас останутся головокружительные видео — будем снимать с дрона. Это будет незабываемый праздник!
8 Марта в царстве льда: катание на коньках, знакомство с культурой бурят и релакс в сауне
8 Марта в царстве льда: катание на коньках, знакомство с культурой бурят и релакс в сауне
8 Марта в царстве льда: катание на коньках, знакомство с культурой бурят и релакс в сауне
Ближайшие даты:
4
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет64 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

По объективным причинам очерёдность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлиляет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию в ледяном царстве Байкала!

На протяжении всего тура вас будет сопровождать Наталья, организатор путешествий.

Разница с московским временем на 5 часов больше, рекомендуем прибыть в Иркутск за день до начала программы, чтобы избежать рисков задержки рейсов и адаптироваться к смене часовых поясов. Мы поможем найти гостиницу в Иркутске.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ольхон, прогулка, ужин

Встречаемся и выезжаем на Ольхон, третий по размерам озёрный остров в мире. По дороге заедем на обед, сделаем остановку у статуи орла, откуда открывается потрясающий вид на Тажеранскую степь. По безопасной ледовой переправе доберёмся до острова, где проведём ближайшие 3 ночи в благоустроенной гостинице в посёлке Хужир, в пешей доступности от главной достопримечательности Ольхона — скалы Шаманка.

Вечером соберёмся за ужином, познакомимся поближе и обсудим наши планы на предстоящее путешествие. Прогуляемся на мыс Бурхан и полюбуемся закатом.

Переезд на Ольхон, прогулка, ужинПереезд на Ольхон, прогулка, ужинПереезд на Ольхон, прогулка, ужинПереезд на Ольхон, прогулка, ужинПереезд на Ольхон, прогулка, ужинПереезд на Ольхон, прогулка, ужин
2 день

Север Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льду

Сегодня после завтрака разместимся на необычном транспорте — хивусе — судне на воздушной подушке — и отправимся знакомиться с достопримечательностями северной части острова. Вас ждёт настоящее ледяное царство: вы увидите гроты и сокуи, наплески и бескрайнюю гладь застывшего озера.

Далее мы посетим легендарное место на Ольхоне и его самую северную точку — мыс Хобой. Недалеко находится и самое широкое место Байкала — 79,5 км, а также самые большие и эффектные торосы — нагромождения бирюзовых льдин — эффектные фото обеспечены! Вы услышите легенду об этих местах и поучаствуете в фотосессии. После прямо на льду для вас будет сервирован обед — уха из свежепойманой рыбы.

Затем побываем на мысе и в пещере Саган-Хушун (Три брата). К вечеру вернёмся в гостиницу и поделимся впечатлениями за ужином.

Север Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льду
3 день

Малое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на коньках

Позавтракав, едем на легендарных машинах УАЗ исследовать ледяное царство дальше. Сегодня вы увидите достопримечательности Малого Моря и южной части Ольхона, где обычно самый чистый лёд, так как ветра расчищают поверхность озера. Мы снова окажемся среди красивых гротов и пещер. Заедем на фотогеничный остров Огой, поднимемся к знаменитой буддийской ступе — вы сможете загадать желание, выполнив особый ритуал.

Посмотрим на мыс Дракона и полуостров Кобылья Голова, покатаемся на коньках и сделаем потрясающие фотографии у ледяных пещер. Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем, желающие погреются в сибирской бане.

Малое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на коньках
4 день

Посещение этнопарка, переезд в Иркутск, релакс в сауне и бассейне

После завтрака желающие могут прогуляться за сувенирами, а после выезжаем в сторону Иркутска. В этот день вы познакомитесь с традициями коренного населения Байкала, окунётесь в быт и традиции прибайкальских бурятов в этнопарке, который входит в топ-10 лучших в России. Нас встретят красочным обрядом освящения огнём. Вы послушаете национальное горловое пение и игру на хомусе, поучаствуете в обрядовом танце и получите традиционные благопожелания.

К вечеру приедем в Иркутск, разместимся в отеле и полюбуемся Ангарой — единственной рекой, которая вытекает из Байкала: рядом с городом она не замерзает в сильные морозы. Перед сном погреемся в сауне и поплаваем в бассейне.

Посещение этнопарка, переезд в Иркутск, релакс в сауне и бассейнеПосещение этнопарка, переезд в Иркутск, релакс в сауне и бассейнеПосещение этнопарка, переезд в Иркутск, релакс в сауне и бассейнеПосещение этнопарка, переезд в Иркутск, релакс в сауне и бассейнеПосещение этнопарка, переезд в Иркутск, релакс в сауне и бассейнеПосещение этнопарка, переезд в Иркутск, релакс в сауне и бассейнеПосещение этнопарка, переезд в Иркутск, релакс в сауне и бассейне
5 день

Листвянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорога, праздничный ужин

Праздничный день будет лёгким и интересным. Утром отправимся в посёлок Листвянка. Посетим Байкальский музей: вы узнаете историю образования озера и познакомитесь с его обитателями. Поднимемся по канатной дороге на Камень Черского — гору высотой 755 м, где находится смотровая площадка и горнолыжный центр. С высоты вы увидите место слияния Ангары с Байкалом. Затем вас ждёт небольшое путешествие вдоль легендарной Кругобайкальской железной дороги, самой дорогой и живописной железной дороги в России!

К вечеру вернёмся в Иркутск и отметим праздник в ресторане с видом на Ангару.

Листвянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорога, праздничный ужинЛиствянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорога, праздничный ужинЛиствянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорога, праздничный ужинЛиствянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорога, праздничный ужинЛиствянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорога, праздничный ужин
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле, сдача номеров до 12:00, трансфер в аэропорт. Если вы захотите задержаться и получше познакомиться с Иркутском, мы порекомендуем места для посещения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00
Завершение: Иркутск, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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