Исследовать север и юг Ольхона, полюбоваться сокуями и гротами и отметить праздник с видом на Ангару
Прокатимся на хивусе, УАЗах и коньках и насладимся потрясающими видами ледяных гротов, торосов и наплесков.
Побываем в этнопарке, где вы послушаете горловое пение, игру на хомусе и поучаствуете в обрядовом танце.
Пообедаем прямо на льду наваристой ухой, попробуем сибирскую и бурятскую кухни, а в Иркутске поплаваем в бассейне и погреемся в сауне в отеле 4*. А на память у вас останутся головокружительные видео — будем снимать с дрона. Это будет незабываемый праздник!
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 850 ₽
Описание
Организационные детали
По объективным причинам очерёдность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлиляет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию в ледяном царстве Байкала!
На протяжении всего тура вас будет сопровождать Наталья, организатор путешествий.
Разница с московским временем на 5 часов больше, рекомендуем прибыть в Иркутск за день до начала программы, чтобы избежать рисков задержки рейсов и адаптироваться к смене часовых поясов. Мы поможем найти гостиницу в Иркутске.
Программа тура по дням
Переезд на Ольхон, прогулка, ужин
Встречаемся и выезжаем на Ольхон, третий по размерам озёрный остров в мире. По дороге заедем на обед, сделаем остановку у статуи орла, откуда открывается потрясающий вид на Тажеранскую степь. По безопасной ледовой переправе доберёмся до острова, где проведём ближайшие 3 ночи в благоустроенной гостинице в посёлке Хужир, в пешей доступности от главной достопримечательности Ольхона — скалы Шаманка.
Вечером соберёмся за ужином, познакомимся поближе и обсудим наши планы на предстоящее путешествие. Прогуляемся на мыс Бурхан и полюбуемся закатом.
Север Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льду
Сегодня после завтрака разместимся на необычном транспорте — хивусе — судне на воздушной подушке — и отправимся знакомиться с достопримечательностями северной части острова. Вас ждёт настоящее ледяное царство: вы увидите гроты и сокуи, наплески и бескрайнюю гладь застывшего озера.
Далее мы посетим легендарное место на Ольхоне и его самую северную точку — мыс Хобой. Недалеко находится и самое широкое место Байкала — 79,5 км, а также самые большие и эффектные торосы — нагромождения бирюзовых льдин — эффектные фото обеспечены! Вы услышите легенду об этих местах и поучаствуете в фотосессии. После прямо на льду для вас будет сервирован обед — уха из свежепойманой рыбы.
Затем побываем на мысе и в пещере Саган-Хушун (Три брата). К вечеру вернёмся в гостиницу и поделимся впечатлениями за ужином.
Малое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на коньках
Позавтракав, едем на легендарных машинах УАЗ исследовать ледяное царство дальше. Сегодня вы увидите достопримечательности Малого Моря и южной части Ольхона, где обычно самый чистый лёд, так как ветра расчищают поверхность озера. Мы снова окажемся среди красивых гротов и пещер. Заедем на фотогеничный остров Огой, поднимемся к знаменитой буддийской ступе — вы сможете загадать желание, выполнив особый ритуал.
Посмотрим на мыс Дракона и полуостров Кобылья Голова, покатаемся на коньках и сделаем потрясающие фотографии у ледяных пещер. Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем, желающие погреются в сибирской бане.
Посещение этнопарка, переезд в Иркутск, релакс в сауне и бассейне
После завтрака желающие могут прогуляться за сувенирами, а после выезжаем в сторону Иркутска. В этот день вы познакомитесь с традициями коренного населения Байкала, окунётесь в быт и традиции прибайкальских бурятов в этнопарке, который входит в топ-10 лучших в России. Нас встретят красочным обрядом освящения огнём. Вы послушаете национальное горловое пение и игру на хомусе, поучаствуете в обрядовом танце и получите традиционные благопожелания.
К вечеру приедем в Иркутск, разместимся в отеле и полюбуемся Ангарой — единственной рекой, которая вытекает из Байкала: рядом с городом она не замерзает в сильные морозы. Перед сном погреемся в сауне и поплаваем в бассейне.
Листвянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорога, праздничный ужин
Праздничный день будет лёгким и интересным. Утром отправимся в посёлок Листвянка. Посетим Байкальский музей: вы узнаете историю образования озера и познакомитесь с его обитателями. Поднимемся по канатной дороге на Камень Черского — гору высотой 755 м, где находится смотровая площадка и горнолыжный центр. С высоты вы увидите место слияния Ангары с Байкалом. Затем вас ждёт небольшое путешествие вдоль легендарной Кругобайкальской железной дороги, самой дорогой и живописной железной дороги в России!
К вечеру вернёмся в Иркутск и отметим праздник в ресторане с видом на Ангару.
Отъезд
Завтрак в отеле, сдача номеров до 12:00, трансфер в аэропорт. Если вы захотите задержаться и получше познакомиться с Иркутском, мы порекомендуем места для посещения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00Завершение: Иркутск, аэропорт, 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.