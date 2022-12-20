Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Вы увидите покрытый льдами Байкал и обросшие сосульками пещеры, покатаетесь на коньках и собачьей упряжке и попробуете бурятскую кухню. Нас ждут активные и при этом в меру насыщенные 6 дней, в которые мы станем настоящими исследователями, выходящими за рамки привычного, узнаем тайну «Поцелуя Байкала» и сделаем атмосферные фотографии.

Описание

Организационные детали

Чтобы путешествие удалось, мы собираем команду единомышленников — тех, кто будет на одной волне и с кем будет хорошо и комфортно. Перед поездкой мы общаемся с каждым путешественником и убеждаемся, что у нас получится отличная команда, разделяющая одни ценности.

Путешествие подойдет тем, кто ценит комфорт и безопасность, при этом хочет получить насыщенную, но не перегруженную программу. Если вы мечтаете не просто увидеть зимний Байкал, а отправиться в приключение с людьми со схожими интересами, то вам сюда.

Перед путешествием мы создаем общий чат, где знакомимся друг с другом и обсуждаем предстоящее путешествие. Наши гиды делятся лайфхаками и формируют чек-лист, что из вещей стоит взять с собой. А также проводим общий видео-звонок в ZOOM для знакомства с участниками и гидом-проводником.

Мы путешествуем в небольших группах и делаем страховку от COVID-19 каждому участнику. Наше путешествие спланировано так, чтобы избежать толп и не пересекаться с другими туристическими группами. Если путешествие не состоится из-за ограничений правительства, мы возвращаем полную стоимость тура.