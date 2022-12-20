Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Активное приключение на Лед Байкала

Рассмотреть десятки видов льда Байкала и промчаться на коньках по озеру

Вы увидите покрытый льдами Байкал и обросшие сосульками пещеры, покатаетесь на коньках и собачьей упряжке и попробуете бурятскую кухню.

Нас ждут активные и при этом в меру насыщенные 6 дней, в которые мы станем настоящими исследователями, выходящими за рамки привычного, узнаем тайну «Поцелуя Байкала» и сделаем атмосферные фотографии.
Активное приключение на Лед Байкала
Активное приключение на Лед Байкала
Активное приключение на Лед Байкала
Активное приключение на Лед Байкала
Активное приключение на Лед Байкала
Активное приключение на Лед Байкала
Активное приключение на Лед Байкала
Активное приключение на Лед Байкала
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Чтобы путешествие удалось, мы собираем команду единомышленников — тех, кто будет на одной волне и с кем будет хорошо и комфортно. Перед поездкой мы общаемся с каждым путешественником и убеждаемся, что у нас получится отличная команда, разделяющая одни ценности.

Путешествие подойдет тем, кто ценит комфорт и безопасность, при этом хочет получить насыщенную, но не перегруженную программу. Если вы мечтаете не просто увидеть зимний Байкал, а отправиться в приключение с людьми со схожими интересами, то вам сюда.

Перед путешествием мы создаем общий чат, где знакомимся друг с другом и обсуждаем предстоящее путешествие. Наши гиды делятся лайфхаками и формируют чек-лист, что из вещей стоит взять с собой. А также проводим общий видео-звонок в ZOOM для знакомства с участниками и гидом-проводником.

Мы путешествуем в небольших группах и делаем страховку от COVID-19 каждому участнику. Наше путешествие спланировано так, чтобы избежать толп и не пересекаться с другими туристическими группами. Если путешествие не состоится из-за ограничений правительства, мы возвращаем полную стоимость тура.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск
Завершение: Аэропорт Иркутска, любое время и персональный трансфер к любому рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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