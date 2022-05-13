Начало нашего путешествия по зимнему Байкалу!
Встреча группы в Иркутске и трансфер к берегам Малого моря.
Предстоит 4-5-часовой путь по очень красивым местам – Тажеранским степям.
По дороге пообедаем в небольшом придорожном бурятском кафе.
Рекомендуем попробовать буузы (или позы) – местное блюдо.
Разместимся на турбазе и отправимся гулять по прибрежным льдам – встречать закат на Малом море – проливе между островом Ольхоном и материком.
Начнем путь по официальной ледовой трассе по озеру Байкал.
Заглянем на мыс Кобылья голова, осмотрим живописные наледи на прибрежных скалах, познакомимся с драконом острова Огой.
К вечеру дойдем до поселка Курма.
В пути 20 км.
Сегодня предстоит очень длинный, но безумной красивый переход – мы обязательно остановимся у острова Огой – ведь именно здесь находится легендарная Священная буддийская Субурга, известная больше как ступа Просветления.
Она была установлена здесь по предсказанию тибетского ламы и пройти к ней может любой желающий.
Наполнившись умиротворением, продолжим наш путь по льду Байкала.
В пути 21 км.
Будет красивый переход вдоль прибрежных скал острова Ольхон в поселок Хужир – «столицу» Ольхона – расположимся на ночевку на турбазе.
Если не будет задержек в дороге, то успеем встретить закат на скале Шаманка.
Другое ее название – мыс Бурхан, и это место можно назвать визитной карточкой Байкала.
В пути 15 км.
Сегодняшний день мы посветим исследованию поселка Хужир и его окрестностей – можно сходить в Краеведческий музей, в порт, где есть заброшенный корабль, погулять по Сарайскому пляжу, который внесен в список наследний ЮНЕСКО, а также покататься на коньках, шипованных велосипедах по льду Байкала (да, да на самом деле это очень круто) или на багги (оплачивается отдельно).
Обед за свой счет.
А вечером можно всем вместе отправиться в баню! (оплачивается отдельно)
Такое удовольствие после жаркой парной вдыхать свежий морозный воздух!
Встаем перед рассветом, быстро одеваемся и на внедорожных УАЗах – дальше дорога доступна только для них – отправляемся в падь Узуры, где расположена метеостанция.
В Узурах поднимемся на скалу, что расположена над падью – посмотрим панораму ледового Байкала, а затем отправимся в пешую прогулку по льду Байкала к мысу Хобой, в этом месте зимой практически не бывает людей, не ездят машины. По пути осмотрим живописные береговые склады острова и необычные узоры озерного льда.
Каждый год здесь образуется очень красивый лед.
От подножия мыса Хобой, который возвышается над Байкалом более, чем на 100 м нас заберут машины и мы отправимся в Хужир, по дороге проедем мимо каменного острова Харанцы, где иногда вода и лед со скалами образуют причудливые гроты.
В поселке устроим прощальный ужин.
Последний день на Байкале, наше путешествие подходит к концу – на УАЗиках отправимся в поездку по южной части острова Ольхон – осмотрим панораму Малого моря со скал Трезубец и поищем пузырьки на озере Нурском.
На берегу материка нас подберет более комфортабельная машина и уже через 4-5 часов мы будем в Иркутске.
Маршрут может быть изменен из-за ледовой обстановки.
Рекомендуем задержаться на пару дней в Иркутске, чтобы погулять по историческому центру города и съездить в поселок Листвянка на берегу Байкала. С удовольствием расскажем вам, как куда добраться и что посмотреть.
Тур предусматривает проживание на туристических базах, 2-4-местное размещение:
Одноместное размещение возможно при предварительном бронировании за дополнительную плату (обсуждается индивидуально).
Обязательное:
Необязательное:
Косметичка*:
* список носит рекомендательный характер
Личная аптечка:
Одежда:
Документы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Назначается после того, как у всех участников есть билеты, обычно это с 7:30 до 10:00 в первый день программы в хостеле Rolling Stones (ул. Сухэ-Батора 17) в Иркутске. Тех, кто прилетает утром, можем забрать из аэропорта.
Добраться до хостела от аэропорта и ж/д вокзала можно на общественном транспортом или такси.
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
*в Иркутске часовой пояс +5 часов к Москве.
Билеты на самолет в Иркутск нужно брать с прилетом за 1 день до начала похода (чтобы избежать задержек из-за опоздания рейса или потери багажа). На поезд билеты можно брать с приездом до 7 утра по местному времени.
Уезжать/улетать обратно можно после 21:00 по местному в последний день.
В случае опоздания ко времени встречи более чем на 1 час участником оплачивается ожидание трансфера 700 руб/час, но не более 3х часов. В случае опоздания более чем на 3 часа участник самостоятельно добирается до группы (мы окажем в этом максимальное содействие, но, к сожалению, за счет участника).
Нужно быть готовым к отрицательным температурам: -5-15 днем, -20-25 ночью.
Рекомендуем взять около 5000 рублей на дополнительные расходы, чтобы сделать знакомство с Байкалом еще более интересным и запоминающимся (прокат коньков/велосипедов, баня, местная рыба, сувениры).
В поселке Хужир есть банкомат сбербанка, но он не всегда работает и не всегда выдает наличные. Оплата картой доступна в некоторых кафе и магазинах, но не во всех. Если оплаты картой нет, то обычно разрешают сделать перевод через Сбербанк-онлайн. Полностью рассчитывать на возможность оплат по б/н не стоит.
1) Завтраки на турбазах
2) Обеды полевые, ужины заказываем в кафе и столовых турбаз (входят в стоимость кроме обеда 5 дня)
В поселке Хужир сотовая связь есть. В остальных местах не всегда. Лучше всего работают операторы Теле2 и МТС.
Рекомендуем разместиться в Иркутске в хостеле Rolling Stones (ул. Сухэ-Батора 17)