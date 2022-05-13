Активное путешествие по зимнему Байкалу

Активное путешествие по зимнему Байкалу - интересное мероприятие для тех, кто любит много ходить

5
1 отзыв
Активное путешествие по зимнему Байкалу – интересное мероприятие для тех, кто любит много ходить и смотреть, но не хочет спать на морозе в палатках и таскать все вещи с собой! Это идеальный маршрут для знакомства с самым красивым озером в мире в лучший сезон для его посещения – зимой, когда водная гладь озера покрыта уникальным льдом.

Особенность местного климата – мало осадков и много ветров, что дает нам возможность любоваться прекрасными ледовыми узорами, трещинами, наледями и гротами на скалах острова Ольхон.

Путешествие пройдет по самым интересным местам Ольхона – его северной оконечности, восточной и западной сторонам острова, а также поселке Хужир.
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Активное путешествие по зимнему Байкалу
Ближайшие даты:
06
мар
14
мар

Что вас ожидает 🤩

Сочные буузы
Сочные буузы
Отведаем вкусные национальные блюда в бурятском кафе
Ступа Простветления
Ступа Простветления
Наполнимся умиротворением и энергией священного места
Незабываемые закаты Ольхона
Незабываемые закаты Ольхона
Ольхон славится сказочными закатами и рассветами – мы налюбуемся ими вдоволь
Ледяные пузырьки
Ледяные пузырьки
Таинственное явление – пузыри, образующиеся из-за поднимающегося со дна газа
Байкальский лед
Байкальский лед
Увидим одно из самых уникальных природных явлений – чистый и прозрачный лед Байкала
Покатушки на коньках или велосипедах
Покатушки на коньках или велосипедах
По желанию сможем покататься на коньках, шипованных велосипедах по льду Байкала или на багги

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Сахюрта

Начало нашего путешествия по зимнему Байкалу! 

Встреча группы в Иркутске и трансфер к берегам Малого моря.

Предстоит 4-5-часовой путь по очень красивым местам – Тажеранским степям. 

По дороге пообедаем в небольшом придорожном бурятском кафе.

Рекомендуем попробовать буузы (или позы) – местное блюдо. 

Разместимся на турбазе и отправимся гулять по прибрежным льдам – встречать закат на Малом море – проливе между островом Ольхоном и материком.

Иркутск – СахюртаИркутск – СахюртаИркутск – СахюртаИркутск – Сахюрта
2 день
Сахюрта – Курма

Начнем путь по официальной ледовой трассе по озеру Байкал. 

Заглянем на мыс Кобылья голова, осмотрим живописные наледи на прибрежных скалах, познакомимся с драконом острова Огой. 

К вечеру дойдем до поселка Курма.

В пути 20 км.

Сахюрта – КурмаСахюрта – КурмаСахюрта – КурмаСахюрта – Курма
3 день
Курма – Ялга

Сегодня предстоит очень длинный, но безумной красивый переход – мы обязательно остановимся у острова Огой – ведь именно здесь находится легендарная Священная буддийская Субурга, известная больше как ступа Просветления. 

Она была установлена здесь по предсказанию тибетского ламы и пройти к ней может любой желающий. 

Наполнившись умиротворением, продолжим наш путь по льду Байкала.

В пути 21 км.

Курма – ЯлгаКурма – ЯлгаКурма – ЯлгаКурма – Ялга
4 день
Ялга – Хужир

Будет красивый переход вдоль прибрежных скал острова Ольхон в поселок Хужир – «столицу» Ольхона – расположимся на ночевку на турбазе.

Если не будет задержек в дороге, то успеем встретить закат на скале Шаманка. 

Другое ее название – мыс Бурхан, и это место можно назвать визитной карточкой Байкала.

В пути 15 км.

Ялга – ХужирЯлга – ХужирЯлга – ХужирЯлга – Хужир
5 день
Хужир

Сегодняшний день мы посветим исследованию поселка Хужир и его окрестностей – можно сходить в Краеведческий музей, в порт, где есть заброшенный корабль, погулять по Сарайскому пляжу, который внесен в список наследний ЮНЕСКО, а также покататься на коньках, шипованных велосипедах по льду Байкала (да, да на самом деле это очень круто) или на багги (оплачивается отдельно).

Обед за свой счет.

А вечером можно всем вместе отправиться в баню! (оплачивается отдельно)

Такое удовольствие после жаркой парной вдыхать свежий морозный воздух!

ХужирХужирХужирХужир
6 день
Хужир – Узуры – мыс Хобой

Встаем перед рассветом, быстро одеваемся и на внедорожных УАЗах – дальше дорога доступна только для них – отправляемся в падь Узуры, где расположена метеостанция. 

В Узурах поднимемся на скалу, что расположена над падью – посмотрим панораму ледового Байкала, а затем отправимся в пешую прогулку по льду Байкала к мысу Хобой, в этом месте зимой практически не бывает людей, не ездят машины. По пути осмотрим живописные береговые склады острова и необычные узоры озерного льда. 

Каждый год здесь образуется очень красивый лед. 

От подножия мыса Хобой, который возвышается над Байкалом более, чем на 100 м нас заберут машины и мы отправимся в Хужир, по дороге проедем мимо каменного острова Харанцы, где иногда вода и лед со скалами образуют причудливые гроты. 

В поселке устроим прощальный ужин.

Хужир – Узуры – мыс ХобойХужир – Узуры – мыс ХобойХужир – Узуры – мыс ХобойХужир – Узуры – мыс ХобойХужир – Узуры – мыс Хобой
7 день
Хужир – Иркутск

Последний день на Байкале, наше путешествие подходит к концу – на УАЗиках отправимся в поездку по южной части острова Ольхон – осмотрим панораму Малого моря со скал Трезубец и поищем пузырьки на озере Нурском.

На берегу материка нас подберет более комфортабельная машина и уже через 4-5 часов мы будем в Иркутске.

Маршрут может быть изменен из-за ледовой обстановки.

Рекомендуем задержаться на пару дней в Иркутске, чтобы погулять по историческому центру города и съездить в поселок Листвянка на берегу Байкала. С удовольствием расскажем вам, как куда добраться и что посмотреть.

Хужир – ИркутскХужир – ИркутскХужир – Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристических базах, 2-4-местное размещение:

  • 1 ночь в поселке Сахюрта;
  • 1 ночь в поселке Курма;
  • 1 ночь в поселке Ялга;
  • 3 ночи в поселке Хужир.

Одноместное размещение возможно при предварительном бронировании за дополнительную плату (обсуждается индивидуально). 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Указанное в программепитание (всё, кроме завтрака 1 дня, обеда 5 дня и ужина 7 дня)указанные в программе переезды на маршрутеперевозка вещей между местами ночевок на машинеобщественная аптечкауслуги гидаоплата входных билетов на территорию нац. парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратноледоходы для комфортного передвижения по льду (можно купить в магазинах мед. техники или ортопедических, в Декатлоне)страховка туристическаяпитание (завтрак 1 день
  • Обед 5 день
  • Ужин 7 день)дополнительные незапланированные трансферы по желанию участниковкарманные расходы (баня
  • Сувениры
  • Рыба
  • Прокат велосипедов/коньков в Хужире)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательное:

  • Солнцезащитные очки
  • Фонарик (если есть, то налобный)
  • Рюкзак для вещей
  • Термос для чая

Необязательное:

  • Мобильный телефон с зарядкой
  • Фотоаппарат
  • Ледоступы/ледоходы (на обувь, чтобы было не скользко, продаются в магазинах медтехники, Декатлоне)
  • Часы наручные

Косметичка*:

  • Гигиеническая помада
  • Зубная щетка и паста
  • Крем солнцезащитный (spf 30)
  • Маленькие ножницы или кусачки для ногтей
  • Маленькое зеркало
  • Шампунь
  • Мыло
  • Расческа

* список носит рекомендательный характер

Личная аптечка:

  • Индивидуальные препараты
  • Наколенник (в случае, если у вас проблемы с коленями)

Одежда:

  • Шапка
  • Штаны теплые (подойдут утепленные горнолыжные или сноубордические)
  • Термобелье теплое (зимнее)
  • Теплая флисовая кофта
  • Пуховик зимний/ горнолыжная или сноубордическая теплая куртка
  • Перчатки/варежки зимние
  • Носки теплые 2 пары
  • Купальник/плавки (для бани)
  • Ботинки теплые (чтобы было не холодно при -20-25 — это вечерние/ночные температуры)
  • Бафф (шарф)

Документы:

  • Билеты или маршрутные квитанции
  • Деньги на дополнительные расходы
  • Копия паспорта РФ (или фото в телефоне)
  • Паспорт РФ
  • Полис ОМС
  • Страховка туристическая (оформляется самостоятельно)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где и во сколько начинается тур?

Назначается после того, как у всех участников есть билеты, обычно это с 7:30 до 10:00 в первый день программы в хостеле Rolling Stones (ул. Сухэ-Батора 17) в Иркутске. Тех, кто прилетает утром, можем забрать из аэропорта.
Добраться до хостела от аэропорта и ж/д вокзала можно на общественном транспортом или такси.

Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
*в Иркутске часовой пояс +5 часов к Москве.

На какое время лучше взять билеты до места начала тура и обратно?

Билеты на самолет в Иркутск нужно брать с прилетом за 1 день до начала похода (чтобы избежать задержек из-за опоздания рейса или потери багажа). На поезд билеты можно брать с приездом до 7 утра по местному времени.
Уезжать/улетать обратно можно после 21:00 по местному в последний день.
В случае опоздания ко времени встречи более чем на 1 час участником оплачивается ожидание трансфера 700 руб/час, но не более 3х часов. В случае опоздания более чем на 3 часа участник самостоятельно добирается до группы (мы окажем в этом максимальное содействие, но, к сожалению, за счет участника).

Какая будет погода?

Нужно быть готовым к отрицательным температурам: -5-15 днем, -20-25 ночью.

Сколько денег взять с собой?

Рекомендуем взять около 5000 рублей на дополнительные расходы, чтобы сделать знакомство с Байкалом еще более интересным и запоминающимся (прокат коньков/велосипедов, баня, местная рыба, сувениры).
В поселке Хужир есть банкомат сбербанка, но он не всегда работает и не всегда выдает наличные. Оплата картой доступна в некоторых кафе и магазинах, но не во всех. Если оплаты картой нет, то обычно разрешают сделать перевод через Сбербанк-онлайн. Полностью рассчитывать на возможность оплат по б/н не стоит.

Как организовано питание в туре?

1) Завтраки на турбазах
2) Обеды полевые, ужины заказываем в кафе и столовых турбаз (входят в стоимость кроме обеда 5 дня)

Какая сотовая связь лучше?

В поселке Хужир сотовая связь есть. В остальных местах не всегда. Лучше всего работают операторы Теле2 и МТС.

Где можно остановиться до и после тура?

Рекомендуем разместиться в Иркутске в хостеле Rolling Stones (ул. Сухэ-Батора 17)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Б
13 мая 2022
Хорошая организация, на все вопросы поступают быстрые и полные ответы. Создается группа в WhatsApp, где можно найти всю информацию.

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