Активное путешествие по зимнему Байкалу – интересное мероприятие для тех, кто любит много ходить и смотреть, но не хочет спать на морозе в палатках и таскать все вещи с собой! Это идеальный маршрут для знакомства с самым красивым озером в мире в лучший сезон для его посещения – зимой, когда водная гладь озера покрыта уникальным льдом. Особенность местного климата – мало осадков и много ветров, что дает нам возможность любоваться прекрасными ледовыми узорами, трещинами, наледями и гротами на скалах острова Ольхон. Путешествие пройдет по самым интересным местам Ольхона – его северной оконечности, восточной и западной сторонам острова, а также поселке Хужир.

По желанию сможем покататься на коньках, шипованных велосипедах по льду Байкала или на багги

Ольхон славится сказочными закатами и рассветами – мы налюбуемся ими вдоволь

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Сахюрта

Начало нашего путешествия по зимнему Байкалу! Встреча группы в Иркутске и трансфер к берегам Малого моря. Предстоит 4-5-часовой путь по очень красивым местам – Тажеранским степям. По дороге пообедаем в небольшом придорожном бурятском кафе. Рекомендуем попробовать буузы (или позы) – местное блюдо. Разместимся на турбазе и отправимся гулять по прибрежным льдам – встречать закат на Малом море – проливе между островом Ольхоном и материком.

2 день Сахюрта – Курма

Начнем путь по официальной ледовой трассе по озеру Байкал. Заглянем на мыс Кобылья голова, осмотрим живописные наледи на прибрежных скалах, познакомимся с драконом острова Огой. К вечеру дойдем до поселка Курма. В пути 20 км.

3 день Курма – Ялга

Сегодня предстоит очень длинный, но безумной красивый переход – мы обязательно остановимся у острова Огой – ведь именно здесь находится легендарная Священная буддийская Субурга, известная больше как ступа Просветления. Она была установлена здесь по предсказанию тибетского ламы и пройти к ней может любой желающий. Наполнившись умиротворением, продолжим наш путь по льду Байкала. В пути 21 км.

4 день Ялга – Хужир

Будет красивый переход вдоль прибрежных скал острова Ольхон в поселок Хужир – «столицу» Ольхона – расположимся на ночевку на турбазе. Если не будет задержек в дороге, то успеем встретить закат на скале Шаманка. Другое ее название – мыс Бурхан, и это место можно назвать визитной карточкой Байкала. В пути 15 км.

5 день Хужир

Сегодняшний день мы посветим исследованию поселка Хужир и его окрестностей – можно сходить в Краеведческий музей, в порт, где есть заброшенный корабль, погулять по Сарайскому пляжу, который внесен в список наследний ЮНЕСКО, а также покататься на коньках, шипованных велосипедах по льду Байкала (да, да на самом деле это очень круто) или на багги (оплачивается отдельно). Обед за свой счет. А вечером можно всем вместе отправиться в баню! (оплачивается отдельно) Такое удовольствие после жаркой парной вдыхать свежий морозный воздух!

6 день Хужир – Узуры – мыс Хобой

Встаем перед рассветом, быстро одеваемся и на внедорожных УАЗах – дальше дорога доступна только для них – отправляемся в падь Узуры, где расположена метеостанция. В Узурах поднимемся на скалу, что расположена над падью – посмотрим панораму ледового Байкала, а затем отправимся в пешую прогулку по льду Байкала к мысу Хобой, в этом месте зимой практически не бывает людей, не ездят машины. По пути осмотрим живописные береговые склады острова и необычные узоры озерного льда. Каждый год здесь образуется очень красивый лед. От подножия мыса Хобой, который возвышается над Байкалом более, чем на 100 м нас заберут машины и мы отправимся в Хужир, по дороге проедем мимо каменного острова Харанцы, где иногда вода и лед со скалами образуют причудливые гроты. В поселке устроим прощальный ужин.

7 день Хужир – Иркутск