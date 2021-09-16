Едем в поселок Листвянка на берегу Байкала. Именно здесь начинались все путешествия по великому озеру еще с далеких времен. Посещаем Байкальский музея СО РАН и знакомимся с озером Байкал и его исследователями. Вы увидите разнообразие байкальских рыб в аквариумном комплексе, а также нерпу.

Доберемся до самой высокой точки Листвянки — камня Черского, названного в честь великого исследователя Сибири. Прогуляемся по экотропе и познакомимся с краснокнижными растениями Сибири. Пообедаем в кафе байкальской кухни (за дополнительную плату). Затем посетим Байкальскую астрофизическую обсерваторию (БАО) Института солнечно-земной физики СО РАН.

Вас ждёт прогулка по территории и на обзорную площадку, осмотр Большого солнечного вакуумного телескопа. Здесь открывается удивительный вид на озеро и величественный Хамар-Дабан. Также у вас будет возможность посмотреть в телескоп на Солнце в нижней башне обсерватории. Если в этот день будет солнечная активность, вы сможете увидеть протуберанцы и пятна на Солнце. Научный сотрудник обсерватории расскажет, что исследуют ученые на этих инструментах, какие сделаны открытия, про солнечную активность и ее влиянии на человечество.

Заглянем на рыбный и сувенирный рынки Листвянки и вернёмся в Иркутск.