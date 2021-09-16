Астрономический тур на Байкале

Полюбоваться звёздным небом в телескопы и познакомиться с учёными в обсерваториях

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это очень необычное путешествие на Байкал, где мы будем наблюдать за звёздами в обсерватории, общаться с учёными, разговаривать о вселенной и солнечной системе, известных астрономах и космонавтах.

Вы побываете в двух регионах — Иркутской области и Бурятии — научитесь различать созвездия и узнаете, как определяют координаты небесного полюса и получают информацию о всемирном времени.
Астрономический тур на Байкале
Астрономический тур на Байкале
Астрономический тур на Байкале
Астрономический тур на Байкале
Астрономический тур на Байкале
Астрономический тур на Байкале
Астрономический тур на Байкале
Астрономический тур на Байкале
Ближайшие даты:
23
авг
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Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск

Заселяемся в гостиницу и идём на экскурсию. Это будет необычная прогулка: вы узнаете о древних людях, облюбовавших иркутскую местность задолго до появления острога, о захоронениях, которые могут находиться прямо под нашими ногами в центре города, о строительстве острога и жизни в нем. Увидите значимые исторические места, где на данный момент находятся современные постройки. Узнаете об эволюции иркутских рек и о стихийных исторических последствиях.

Пообедаем в историческом центре Иркутска, 130-м квартале (обед за дополнительную плату). Прогуляемся по улице с памятниками архитектуры деревянного зодчества и отправимся в Иркутский планетарий, один из самых больших планетариев в России. Вас ждёт программа «Иркутск астрономический»: здесь расскажут о зарождении астрономии в Иркутске, об известных астрономах и космонавтах, уроженцах города, об их вкладе в науку и популяризацию в современном мире. Также под куполом планетария вас научат искать созвездия на небе. В предстоящем путешествии это пригодится.

Возвращаемся в гостиницу, ужинаем (за дополнительную плату), отдыхаем.

ИркутскИркутскИркутскИркутск
2 день

Поселок Листвянка

Едем в поселок Листвянка на берегу Байкала. Именно здесь начинались все путешествия по великому озеру еще с далеких времен. Посещаем Байкальский музея СО РАН и знакомимся с озером Байкал и его исследователями. Вы увидите разнообразие байкальских рыб в аквариумном комплексе, а также нерпу.

Доберемся до самой высокой точки Листвянки — камня Черского, названного в честь великого исследователя Сибири. Прогуляемся по экотропе и познакомимся с краснокнижными растениями Сибири. Пообедаем в кафе байкальской кухни (за дополнительную плату). Затем посетим Байкальскую астрофизическую обсерваторию (БАО) Института солнечно-земной физики СО РАН.

Вас ждёт прогулка по территории и на обзорную площадку, осмотр Большого солнечного вакуумного телескопа. Здесь открывается удивительный вид на озеро и величественный Хамар-Дабан. Также у вас будет возможность посмотреть в телескоп на Солнце в нижней башне обсерватории. Если в этот день будет солнечная активность, вы сможете увидеть протуберанцы и пятна на Солнце. Научный сотрудник обсерватории расскажет, что исследуют ученые на этих инструментах, какие сделаны открытия, про солнечную активность и ее влиянии на человечество.

Заглянем на рыбный и сувенирный рынки Листвянки и вернёмся в Иркутск.

Поселок ЛиствянкаПоселок ЛиствянкаПоселок ЛиствянкаПоселок Листвянка
3 день

Республика Бурятия, Тункинская долина

Выезжаем в Тункинскую долину (республика Бурятия). Тункинская долина — своеобразный коридор между Россией и Монголией, край гор, ущелий, рек и водопадов. В дороге будет экскурсия об освоении тракта на южный Байкал, рассказы про образование Тункинской долины и жизнь местного населения.

Затем вас ждут экскурсии по обсерваториям разных институтов. Вы познакомитесь с установками гамма-обсерватории Taiga и узнаете, как изучают космические лучи через регистрацию заряженных частиц и радиоизлучения широких атмосферных ливней. Затем прогуляемся по территории обсерватории площадью в 3 кв. км, зайдём в наблюдательный пункт, пообщаемся с командой известного ученого Николая Буднева.

Рядом с гамма-обсерваторией расположена геофизическая обсерватория Института солнечно-земной физики СО РАН. Здесь лектор расскажет, как исследуют верхние слои атмосферы. Экскурсанты узнают, как на погоду в космосе и верхнюю атмосферу влияет не только Солнце, но и Земля. В лекционном зале участники послушают рассказ об обсерваториях Байкальского региона, о вкладе в науку, исследования, об открытиях и перспективах развития астрофизики.
Пообедаем в кафе местной кухни, затем отправимся в третью обсерватории РАО «Бадары» Института прикладной астрономии РАН. Здесь участников экскурсии познакомят с телескопами, на которых ведутся исследования и наблюдения. Из наблюдений за квазарами учёные получают информацию о всемирном времени, параметры вращения Земли и координаты небесного полюса. Как это всё происходит, расскажет наш лектор.

Вечером доберёмся до курортного поселка Аршан. Поселок расположен в предгорьях Восточных Саян и славится своими целебными минеральными источниками. Заселимся в гостиницу и отдохнём.

Республика Бурятия, Тункинская долинаРеспублика Бурятия, Тункинская долинаРеспублика Бурятия, Тункинская долинаРеспублика Бурятия, Тункинская долина
4 день

Республика Бурятия, поселок Монды

Утром после завтрака вас ждёт прогулка по сосново-кедровой роще к сувенирному рынку, посещение Хоойморского дацана «Бодхидхаарма», основанного в 1917 году. Выезжаем из Аршана в пограничный поселок Монды, расположенный в живописной долине реки Иркут. Проходим пограничную зону и отправляемся в Саянскую обсерваторию. Здесь открывается хороший вид на монгольское озеро Хубсугул.

Размещаемся в уютных домиках ученых с ароматами свежих дров, обедаем в столовой обсерватории. Затем вас ждёт экскурсия в сопровождении лектора по башням с телескопами как действующим, так и устаревшим. Лектор расскажет, для чего нужны эти установки и какой вклад в науку они делают, изменит ли это наше будущее. Вы увидите большой внезатменный коронограф, до сих пор он остается крупнейшим в мире, несмотря на то, что уже устарел. Он предназначен для исследования вращения солнечной короны.

После прогулки будет ужин и интересная лекция о Вселенной, планетах и любой теме, которую вы захотите открыть для себя. Вечером общение с сотрудниками обсерватории — наблюдателями. Они расскажут, какие задачи выполняют ночью, какие используют методы вычислений, и покажут на мониторах то, что наблюдают телескопы. Вы сможете увидеть не только поверхность Луны в увеличенном виде, но и галактики с туманностями. При хорошей погоде — экскурсия по звездному небу, наблюдение небесных тел в телескоп. Здесь вы сможете попрактиковать свои знания из планетария по поиску созвездий. Если вы увлекаетесь астрофотографией, то здесь могут получиться отличные снимки!

Республика Бурятия, поселок МондыРеспублика Бурятия, поселок МондыРеспублика Бурятия, поселок МондыРеспублика Бурятия, поселок Монды
5 день

Иркутск

Самые стойкие и ранние могут встретить рассвет в Восточных Саянах и поймать яркие краски для живописных фотографий. Завтракаем в столовой обсерватории. Перед отъездом в Иркутск можно прогуляться. В дороге будут остановки в примечательных местах: около стелы «Кругобайкальская железная дорога», на рыбном рынке. В Иркутске наше путешествие завершается, до новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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