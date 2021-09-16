Полюбоваться звёздным небом в телескопы и познакомиться с учёными в обсерваториях
Вы побываете в двух регионах — Иркутской области и Бурятии — научитесь различать созвездия и узнаете, как определяют координаты небесного полюса и получают информацию о всемирном времени.
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Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Программа тура по дням
Иркутск
Заселяемся в гостиницу и идём на экскурсию. Это будет необычная прогулка: вы узнаете о древних людях, облюбовавших иркутскую местность задолго до появления острога, о захоронениях, которые могут находиться прямо под нашими ногами в центре города, о строительстве острога и жизни в нем. Увидите значимые исторические места, где на данный момент находятся современные постройки. Узнаете об эволюции иркутских рек и о стихийных исторических последствиях.
Пообедаем в историческом центре Иркутска, 130-м квартале (обед за дополнительную плату). Прогуляемся по улице с памятниками архитектуры деревянного зодчества и отправимся в Иркутский планетарий, один из самых больших планетариев в России. Вас ждёт программа «Иркутск астрономический»: здесь расскажут о зарождении астрономии в Иркутске, об известных астрономах и космонавтах, уроженцах города, об их вкладе в науку и популяризацию в современном мире. Также под куполом планетария вас научат искать созвездия на небе. В предстоящем путешествии это пригодится.
Возвращаемся в гостиницу, ужинаем (за дополнительную плату), отдыхаем.
Поселок Листвянка
Едем в поселок Листвянка на берегу Байкала. Именно здесь начинались все путешествия по великому озеру еще с далеких времен. Посещаем Байкальский музея СО РАН и знакомимся с озером Байкал и его исследователями. Вы увидите разнообразие байкальских рыб в аквариумном комплексе, а также нерпу.
Доберемся до самой высокой точки Листвянки — камня Черского, названного в честь великого исследователя Сибири. Прогуляемся по экотропе и познакомимся с краснокнижными растениями Сибири. Пообедаем в кафе байкальской кухни (за дополнительную плату). Затем посетим Байкальскую астрофизическую обсерваторию (БАО) Института солнечно-земной физики СО РАН.
Вас ждёт прогулка по территории и на обзорную площадку, осмотр Большого солнечного вакуумного телескопа. Здесь открывается удивительный вид на озеро и величественный Хамар-Дабан. Также у вас будет возможность посмотреть в телескоп на Солнце в нижней башне обсерватории. Если в этот день будет солнечная активность, вы сможете увидеть протуберанцы и пятна на Солнце. Научный сотрудник обсерватории расскажет, что исследуют ученые на этих инструментах, какие сделаны открытия, про солнечную активность и ее влиянии на человечество.
Заглянем на рыбный и сувенирный рынки Листвянки и вернёмся в Иркутск.
Республика Бурятия, Тункинская долина
Выезжаем в Тункинскую долину (республика Бурятия). Тункинская долина — своеобразный коридор между Россией и Монголией, край гор, ущелий, рек и водопадов. В дороге будет экскурсия об освоении тракта на южный Байкал, рассказы про образование Тункинской долины и жизнь местного населения.
Затем вас ждут экскурсии по обсерваториям разных институтов. Вы познакомитесь с установками гамма-обсерватории Taiga и узнаете, как изучают космические лучи через регистрацию заряженных частиц и радиоизлучения широких атмосферных ливней. Затем прогуляемся по территории обсерватории площадью в 3 кв. км, зайдём в наблюдательный пункт, пообщаемся с командой известного ученого Николая Буднева.
Рядом с гамма-обсерваторией расположена геофизическая обсерватория Института солнечно-земной физики СО РАН. Здесь лектор расскажет, как исследуют верхние слои атмосферы. Экскурсанты узнают, как на погоду в космосе и верхнюю атмосферу влияет не только Солнце, но и Земля. В лекционном зале участники послушают рассказ об обсерваториях Байкальского региона, о вкладе в науку, исследования, об открытиях и перспективах развития астрофизики.
Пообедаем в кафе местной кухни, затем отправимся в третью обсерватории РАО «Бадары» Института прикладной астрономии РАН. Здесь участников экскурсии познакомят с телескопами, на которых ведутся исследования и наблюдения. Из наблюдений за квазарами учёные получают информацию о всемирном времени, параметры вращения Земли и координаты небесного полюса. Как это всё происходит, расскажет наш лектор.
Вечером доберёмся до курортного поселка Аршан. Поселок расположен в предгорьях Восточных Саян и славится своими целебными минеральными источниками. Заселимся в гостиницу и отдохнём.
Республика Бурятия, поселок Монды
Утром после завтрака вас ждёт прогулка по сосново-кедровой роще к сувенирному рынку, посещение Хоойморского дацана «Бодхидхаарма», основанного в 1917 году. Выезжаем из Аршана в пограничный поселок Монды, расположенный в живописной долине реки Иркут. Проходим пограничную зону и отправляемся в Саянскую обсерваторию. Здесь открывается хороший вид на монгольское озеро Хубсугул.
Размещаемся в уютных домиках ученых с ароматами свежих дров, обедаем в столовой обсерватории. Затем вас ждёт экскурсия в сопровождении лектора по башням с телескопами как действующим, так и устаревшим. Лектор расскажет, для чего нужны эти установки и какой вклад в науку они делают, изменит ли это наше будущее. Вы увидите большой внезатменный коронограф, до сих пор он остается крупнейшим в мире, несмотря на то, что уже устарел. Он предназначен для исследования вращения солнечной короны.
После прогулки будет ужин и интересная лекция о Вселенной, планетах и любой теме, которую вы захотите открыть для себя. Вечером общение с сотрудниками обсерватории — наблюдателями. Они расскажут, какие задачи выполняют ночью, какие используют методы вычислений, и покажут на мониторах то, что наблюдают телескопы. Вы сможете увидеть не только поверхность Луны в увеличенном виде, но и галактики с туманностями. При хорошей погоде — экскурсия по звездному небу, наблюдение небесных тел в телескоп. Здесь вы сможете попрактиковать свои знания из планетария по поиску созвездий. Если вы увлекаетесь астрофотографией, то здесь могут получиться отличные снимки!
Иркутск
Самые стойкие и ранние могут встретить рассвет в Восточных Саянах и поймать яркие краски для живописных фотографий. Завтракаем в столовой обсерватории. Перед отъездом в Иркутск можно прогуляться. В дороге будут остановки в примечательных местах: около стелы «Кругобайкальская железная дорога», на рыбном рынке. В Иркутске наше путешествие завершается, до новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, 10:00Завершение: Иркутск, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.