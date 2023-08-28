Автомобильная экскурсия по Иркутску

Индивидуальная экскурсия по Иркутску: панорамы Ангары и храмы разных религий

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная.
Автомобильная экскурсия по Иркутску
Автомобильная экскурсия по Иркутску
Автомобильная экскурсия по Иркутску
Автомобильная экскурсия по Иркутску
Автомобильная экскурсия по Иркутску
Автомобильная экскурсия по Иркутску

Что вас ожидает:

  • Иркутск
  • Спасская церковь
  • Богоявленский собор
  • Вечный огонь
  • Памятник основателям города
  • Московские ворота
  • Кружевной дом
  • Ул. Карла Маркса
  • 130 квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 168 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Иркутск – старинный сибирский город, который в первую очередь олицетворяют величественные панорамы Ангары, храмы разных религий и купеческие особняки. Вы узнаете, почему его называли «Восточным Парижем» и «Сибирским Петербургом», услышите о его богатом торговом прошлом и узнаете, какие знаменитые династии внесли вклад в его развитие, как он связан с декабристами и узнаете, чем Иркутск живет в наши дни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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