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Описание

Иркутск – старинный сибирский город, который в первую очередь олицетворяют величественные панорамы Ангары, храмы разных религий и купеческие особняки. Вы узнаете, почему его называли «Восточным Парижем» и «Сибирским Петербургом», услышите о его богатом торговом прошлом и узнаете, какие знаменитые династии внесли вклад в его развитие, как он связан с декабристами и узнаете, чем Иркутск живет в наши дни.