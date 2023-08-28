Индивидуальная экскурсия по Иркутску: панорамы Ангары и храмы разных религий
Смешенная: автомобильная и пешеходная.
Что вас ожидает:
- Иркутск
- Спасская церковь
- Богоявленский собор
- Вечный огонь
- Памятник основателям города
- Московские ворота
- Кружевной дом
- Ул. Карла Маркса
- 130 квартал
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Чем за 168 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 168 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Иркутск – старинный сибирский город, который в первую очередь олицетворяют величественные панорамы Ангары, храмы разных религий и купеческие особняки. Вы узнаете, почему его называли «Восточным Парижем» и «Сибирским Петербургом», услышите о его богатом торговом прошлом и узнаете, какие знаменитые династии внесли вклад в его развитие, как он связан с декабристами и узнаете, чем Иркутск живет в наши дни.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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