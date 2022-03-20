Байкал духовный: Ольхон и Бурятия

Этот тур - настоящая Байкальская кругосветка! Он для тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала

5
3 отзыва
Этот тур – настоящая Байкальская кругосветка! Он для тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала в одном путешествии – разные берега, разная природа, разные традиции и обычаи! Вы увидите 14 знаковых мест региона, побываете на его самом крупном острове, познакомитесь с сибирской и бурятской кухней, увидите быт местных народов, прикоснётесь к тайнам и обрядам местных религий и духовных учений.
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Ближайшие даты:
17
июл
24
июл
07
авг

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Усть-Орда – Малое Море

Прямо с самолёта вы сразу отправитесь к самому центру Байкала, проливу Малое море.

Сегодня вам предстоит преодолеть около 260 км мимо старых улусов и деревень, степей и лесов, холмов и равнин.

Чтобы расположить к себе байкальских духов, мы будем делать остановки и бурханить – проводить особый ритуал по привлечению удачи в наше путешествие.

Знакомство с культурой бурятского народа начнётся для вас с этнографического центра «Золотая Орда»: здесь вы пройдёте обряд очищения огнём, увидите национальные костюмы и танцы, услышите уникальное горловое пение, примите участие в исполнении бурятского танца-хоровода Ёхор, и даже научитесь лепить настоящие бурятские буузы на кулинарном мастер-классе.

Дальше дорога выведет нас к Байкалу, где вас будет ждать быстроходный катер, на котором вы отправитесь на священный остров Огой.

Здесь установлено уникальное сооружение – Буддийская ступа, в которую помещены книги, мощи святых, земли святых мест, вода со всех океанов, а символизирует ступа цель буддийского пути — полное Просветление.

Продолжим наш путь на катере на остров Ольхон – самый известный, и при этом самый загадочный остров Байкала.

Разместившись в отеле, за ужином продолжим знакомство и обсудим планы.

При желании можно прогуляться по посёлку или провести вечер на песчаном Сарайском пляже.

Возвращение в отель, отдых.

Питание: обед (в этнокомплексе), ужин (в ресторане отеля).

Иркутск – Усть-Орда – Малое МореИркутск – Усть-Орда – Малое МореИркутск – Усть-Орда – Малое МореИркутск – Усть-Орда – Малое МореИркутск – Усть-Орда – Малое МореИркутск – Усть-Орда – Малое МореИркутск – Усть-Орда – Малое Море
2 день
Экспедиция по священному острову

Этот день будет полностью посвящен природе Ольхона – вы отправитесь в автомобильную поездку на север острова.

Дорога будет проходить по красивейшим мысам и бухтам, через лес, степи и дюны.

Вы побываете на таких мысах, как Сагаан-Хушун, Хобой, с которым связана красивая легенда о жадной Деве, которую Боги превратили в скалу;

Спустимся в знаменитую бухту Песочную и Узуры, делаем остановку на мысе Шунтэ, или мысе Любви, как его называют в народе.

Именно сюда, следуя местным преданиям, буряты приходят просить у своих божеств детей.

Обед будет проходить под открытым небом, отведаем уху из байкальской рыбы и ароматный таежный чай с травами.

А проводить солнце предлагаем у мыса Шаманка.

Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин (отель).

Экспедиция по священному островуЭкспедиция по священному островуЭкспедиция по священному островуЭкспедиция по священному островуЭкспедиция по священному островуЭкспедиция по священному островуЭкспедиция по священному острову
3 день
Через весь Байкал – к заповедному берегу

Сегодня, после завтрака, вам предстоит покинуть священный Ольхон и отправиться к другому берегу Байкала на катере.

Затем вы пройдете вдоль скалистых берегов Ольхона, пересечете Байкал, и окажетесь в одном из самых уникальных и труднодоступных уголков озера – на Ушканьих островах.

На островах нерпы образуют гигантские лежки, и в солнечный день можно увидеть десятки этих уникальных животных, греющихся на прибрежных камнях.

Здесь же, на территории заповедника, вас будет ждать горячий обед, после которого вы отправитесь к Чивыркуйскому заливу – одному из самых красивых и тёплых заливов Байкала.

По прибытии в поселок Монахово мы пересядем на автобус и уже через полтора часа будем в селе Максимиха, где вас ждет размещение в уютном шале и домашний ужин.

А остаток вечера вы сможете провести на берегу Байкала – на этот раз восточном, и узнать его совсем с другой стороны.

Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин (гостевой дом).

Через весь Байкал – к заповедному берегуЧерез весь Байкал – к заповедному берегуЧерез весь Байкал – к заповедному берегуЧерез весь Байкал – к заповедному берегуЧерез весь Байкал – к заповедному берегуЧерез весь Байкал – к заповедному берегу
4 день
Баргузинская долина: горы, дворцы и дацаны

Сегодня особенный день – день путешествия по Баргузинской долине!

В этот день вам предстоит проехать почти 300 км по красивейшей долине.

Берега реки здесь украшены песчаными барханами, склоны гор покрыты таёжными лесами, над долиной возвышаются величественные горы, а под ними стоят буддийские дацаны и ступы.

Вы побываете во дворце богини Янжимы, покровительницы искусств, наук, ремесел, детей и материнства.

К этому месту стекаются паломники со всего мира, которые просят у богини подарить им радость стать родителями.

После дворца Янжимы мы отправимся к скальникам Сувинская Саксония, где рядом с небольшой деревушкой Суво, раскинулись скальные замки.

Вы подниметесь к скалам, откуда открывается волшебный вид на долину и Баргузинский хребет.

Обед вас будет ждать в семейном кафе, в традиционном бурятском стиле.

Еще одно уникальное место, которое вы посетите в этот день – село Баргузин.

Это одно из самых старых сел в регионе – ему 374 года!

Возвращение в наше шале, ужин и отдых.

Питание: завтрак (гостевой дом), обед (кафе), ужин (гостевой дом).

Баргузинская долина: горы, дворцы и дацаныБаргузинская долина: горы, дворцы и дацаныБаргузинская долина: горы, дворцы и дацаныБаргузинская долина: горы, дворцы и дацаныБаргузинская долина: горы, дворцы и дацаныБаргузинская долина: горы, дворцы и дацаныБаргузинская долина: горы, дворцы и дацаны
5 день
Путешествие в прошлое: погружаемся в историю

Сегодня вы покинете Байкальский берег и отправитесь к столице республики Бурятия, городу Улан-Удэ.

Большую часть дорога проходит вдоль берега озера, и вы сможете любоваться прибрежными пейзажами.

Сегодня вам предстоит знакомство с еще одним уникальным религиозным течением – старообрядчеством.

Мы отправимся в село Тарбагатай, где до сих пор сохранились целые поселения, несущие обычаи и культуру традиционного русского уклада: большие семьи, этническая одежда, натуральное хозяйство и ремёсла.

Вы окажетесь в центре сибирской деревни: узнаете каноны древлеправославия, попробуете семейскую кухню и домашнюю самогоночку, примите участие в традиционном обряде.

Возвращение в Улан-Удэ.

Размещение в отеле в самом центре города.

Ужин и отдых.

Питание: завтрак (гостевой дом), обед (семейские), ужин (отель).

Путешествие в прошлое: погружаемся в историюПутешествие в прошлое: погружаемся в историюПутешествие в прошлое: погружаемся в историюПутешествие в прошлое: погружаемся в историюПутешествие в прошлое: погружаемся в историю
6 день
Столица Бурятии – столица буддизма

Сегодня вы проедете по историческому центру Бурятской столицы, увидите самую большую голову Ленина в мире и этнические скульптуры на мосту через Селенгу.

Познакомившись с городом, мы отправимся на его окраину – здесь расположен дацан Ринпоче-Багша.

Этот дацан трактует своё предназначение как последовательное просвещение всех, кто чувствует свою историческую, национальную, духовную близость с буддизмом.

Кстати, именно здесь впервые в России установлена большая бронзовая статуя Будды Шакьямуни.

Продолжая знакомство с буддизмом, мы отправимся в главный дацан России – Иволгинский.

На его территории находится более 10 храмов-дуганов, а самое главное – здесь находится нетленное тело хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.

Иволгинский дацан является религиозным центром всех буддистов России.

Здесь вы сможете еще больше узнать о религии, пообщаться с настоящими ламами, приобрести благовония и амулеты.

Мы возвращаемся в Улан-Удэ, и на этом наше большое путешествие подходит к концу.

Питание: завтрак (отель), обед и ужин (в ресторане города).

Столица Бурятии – столица буддизмаСтолица Бурятии – столица буддизмаСтолица Бурятии – столица буддизмаСтолица Бурятии – столица буддизма
7 день
Отъезд

После завтрака вас заберет автомобиль и отвезёт в аэропорт.

Желаем хорошей дороги и новых встреч с Байкалом!

Питание: завтрак (отель).

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • Отель «Сарайский», о. Ольхон (п. Хужир), 2 ночи, двухместные благоустроенные номера категории Стандарт;
  • Эко-отель «Байкальское шале», с. Максимиха, 2 ночи, двухместные номера в коттедже, 1 этаж – 2 номера с общим душем и туалетом, 2 этаж – 3 благоустроенных номера;
  • Гостиница «Байкал Плаза», г. Улан-Удэ, 2 ночи, номер категории «стандарт», 2-хместный благоустроенный.

Доплата за одноместное размещение – 25 400 руб./чел.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе.
  • Услуги профессионального гида по Байкалу на протяжении всего маршрута
  • Аренда скоростного катера Yamaha FR или Yamaha PC и по маршруту МРС – остров Огой – Хужир и Хужир – Ушканьи Острова - Монахово
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой (минивен Митсубиши Делика)
  • Экскурсия в этнопарк «Золотая Орда» (в том числе мастер-класс по лепке бууз, фольклорная программа)
  • Автомобильная экскурсия (а/м Toyota Hiace /аналог) по Баргузинской долине на весь день
  • Автомобильная экскурсия (а/м Toyota Hiace /аналог) в Иволгинский дацан (в том числе входные билеты)
  • Экскурсия к староверам в село Тарбагатай (фольклорная программа, посещение древлеправославной церкви)
  • Рекреационные сборы за посещение Прибайкальского, Забайкальского нац. парков и Ушканьих островов.
  • Трехразовое питание по программе (начиная с обеда в 1 день, и заканчивая завтраком в последний день)
  • Трансферы по программе
  • Встреча в аэропорту
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно из г. Улан-Удэ.
  • Табачная и алкогольная продукция.
  • Сувенирная продукция.
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включённые в программу
Место начала и завершения?
Иркутск
Где мы встретимся в первый день?

Сбор группы происходит в аэропорту города Иркутска до 10ч00, в 10ч00 отправление. Рекомендуемое время прибытия – до 09ч30. Если гости прилетают заранее и размещаются в пределах центра города – их забирает автобус из отелей, контакты водителя и точное время организатор сообщает накануне.

Какие вещи мне нужно взять с собой?

1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
2. Удобная спортивная обувь: легкие кроссовки и сменная обувь (сандалии или кеды).
3. Спортивная одежда для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные;
– шорты;
– носки.
4. Головной убор: кепка, шляпа, панама (! с козырьком).
5. Легкая шапка.
6. Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20).
7. Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2).
8. Купальные принадлежности (да, в Байкале можно купаться!).
9. Личная аптечка.
10. Фото- и видеоаппаратура (позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя).
11. Маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий.
12. Бинокль.
13. Фонарик с запасными батарейками.
14. Средство от комаров.
15. Тонкие перчатки.
16. Зонт.

Какие есть скидки на тур?

Детям до 12 лет – скидка 10%.

Будет ли на маршруте возможность зарядить телефон и технику?

На протяжении всего маршрута у вас будет возможность зарядить телефоны и прочие девайсы в отелях и на турбазах.
Также рекомендуем взять портативные зарядные устройства – пауэрбанки.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Улан-Удэ. На Ольхоне и в Максимихе мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая нас ждет погода в туре?

Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет +20-27 С, приблизительная температура ночью составляет +14 - 18 С. Нередки ветра.

Из какого аэропорта происходит вылет? На какое время брать авиабилеты обратно?

Тур заканчивается в городе Улан-Удэ – следует планировать вылет из аэропорта «Байкал». В последний день не предусмотрено никаких активностей, так что гости могут брать билеты на любое время. Единственное, что необходимо учесть – время выезда из отеля 12ч00.

Как организовано питание?

Преобладает домашняя русская кухня, но будет возможность познакомиться с бурятской кухней (буузы, хушууры, урмэ), байкальскими блюдами (уха, рыба запечённая в различных вариациях), а так же с семейской кухней.

Примерное меню гостей с особенностями питания и для детей.

Мы учитываем питание для вегетарианцев, для людей не употребляющих молоко (салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное. Т. к. в туре допускаются к участию дети старше 8 лет, для них не предусмотрено отдельное меню.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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