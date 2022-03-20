Прямо с самолёта вы сразу отправитесь к самому центру Байкала, проливу Малое море.
Сегодня вам предстоит преодолеть около 260 км мимо старых улусов и деревень, степей и лесов, холмов и равнин.
Чтобы расположить к себе байкальских духов, мы будем делать остановки и бурханить – проводить особый ритуал по привлечению удачи в наше путешествие.
Знакомство с культурой бурятского народа начнётся для вас с этнографического центра «Золотая Орда»: здесь вы пройдёте обряд очищения огнём, увидите национальные костюмы и танцы, услышите уникальное горловое пение, примите участие в исполнении бурятского танца-хоровода Ёхор, и даже научитесь лепить настоящие бурятские буузы на кулинарном мастер-классе.
Дальше дорога выведет нас к Байкалу, где вас будет ждать быстроходный катер, на котором вы отправитесь на священный остров Огой.
Здесь установлено уникальное сооружение – Буддийская ступа, в которую помещены книги, мощи святых, земли святых мест, вода со всех океанов, а символизирует ступа цель буддийского пути — полное Просветление.
Продолжим наш путь на катере на остров Ольхон – самый известный, и при этом самый загадочный остров Байкала.
Разместившись в отеле, за ужином продолжим знакомство и обсудим планы.
При желании можно прогуляться по посёлку или провести вечер на песчаном Сарайском пляже.
Возвращение в отель, отдых.
Питание: обед (в этнокомплексе), ужин (в ресторане отеля).
Этот день будет полностью посвящен природе Ольхона – вы отправитесь в автомобильную поездку на север острова.
Дорога будет проходить по красивейшим мысам и бухтам, через лес, степи и дюны.
Вы побываете на таких мысах, как Сагаан-Хушун, Хобой, с которым связана красивая легенда о жадной Деве, которую Боги превратили в скалу;
Спустимся в знаменитую бухту Песочную и Узуры, делаем остановку на мысе Шунтэ, или мысе Любви, как его называют в народе.
Именно сюда, следуя местным преданиям, буряты приходят просить у своих божеств детей.
Обед будет проходить под открытым небом, отведаем уху из байкальской рыбы и ароматный таежный чай с травами.
А проводить солнце предлагаем у мыса Шаманка.
Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин (отель).
Сегодня, после завтрака, вам предстоит покинуть священный Ольхон и отправиться к другому берегу Байкала на катере.
Затем вы пройдете вдоль скалистых берегов Ольхона, пересечете Байкал, и окажетесь в одном из самых уникальных и труднодоступных уголков озера – на Ушканьих островах.
На островах нерпы образуют гигантские лежки, и в солнечный день можно увидеть десятки этих уникальных животных, греющихся на прибрежных камнях.
Здесь же, на территории заповедника, вас будет ждать горячий обед, после которого вы отправитесь к Чивыркуйскому заливу – одному из самых красивых и тёплых заливов Байкала.
По прибытии в поселок Монахово мы пересядем на автобус и уже через полтора часа будем в селе Максимиха, где вас ждет размещение в уютном шале и домашний ужин.
А остаток вечера вы сможете провести на берегу Байкала – на этот раз восточном, и узнать его совсем с другой стороны.
Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин (гостевой дом).
Сегодня особенный день – день путешествия по Баргузинской долине!
В этот день вам предстоит проехать почти 300 км по красивейшей долине.
Берега реки здесь украшены песчаными барханами, склоны гор покрыты таёжными лесами, над долиной возвышаются величественные горы, а под ними стоят буддийские дацаны и ступы.
Вы побываете во дворце богини Янжимы, покровительницы искусств, наук, ремесел, детей и материнства.
К этому месту стекаются паломники со всего мира, которые просят у богини подарить им радость стать родителями.
После дворца Янжимы мы отправимся к скальникам Сувинская Саксония, где рядом с небольшой деревушкой Суво, раскинулись скальные замки.
Вы подниметесь к скалам, откуда открывается волшебный вид на долину и Баргузинский хребет.
Обед вас будет ждать в семейном кафе, в традиционном бурятском стиле.
Еще одно уникальное место, которое вы посетите в этот день – село Баргузин.
Это одно из самых старых сел в регионе – ему 374 года!
Возвращение в наше шале, ужин и отдых.
Питание: завтрак (гостевой дом), обед (кафе), ужин (гостевой дом).
Сегодня вы покинете Байкальский берег и отправитесь к столице республики Бурятия, городу Улан-Удэ.
Большую часть дорога проходит вдоль берега озера, и вы сможете любоваться прибрежными пейзажами.
Сегодня вам предстоит знакомство с еще одним уникальным религиозным течением – старообрядчеством.
Мы отправимся в село Тарбагатай, где до сих пор сохранились целые поселения, несущие обычаи и культуру традиционного русского уклада: большие семьи, этническая одежда, натуральное хозяйство и ремёсла.
Вы окажетесь в центре сибирской деревни: узнаете каноны древлеправославия, попробуете семейскую кухню и домашнюю самогоночку, примите участие в традиционном обряде.
Возвращение в Улан-Удэ.
Размещение в отеле в самом центре города.
Ужин и отдых.
Питание: завтрак (гостевой дом), обед (семейские), ужин (отель).
Сегодня вы проедете по историческому центру Бурятской столицы, увидите самую большую голову Ленина в мире и этнические скульптуры на мосту через Селенгу.
Познакомившись с городом, мы отправимся на его окраину – здесь расположен дацан Ринпоче-Багша.
Этот дацан трактует своё предназначение как последовательное просвещение всех, кто чувствует свою историческую, национальную, духовную близость с буддизмом.
Кстати, именно здесь впервые в России установлена большая бронзовая статуя Будды Шакьямуни.
Продолжая знакомство с буддизмом, мы отправимся в главный дацан России – Иволгинский.
На его территории находится более 10 храмов-дуганов, а самое главное – здесь находится нетленное тело хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.
Иволгинский дацан является религиозным центром всех буддистов России.
Здесь вы сможете еще больше узнать о религии, пообщаться с настоящими ламами, приобрести благовония и амулеты.
Мы возвращаемся в Улан-Удэ, и на этом наше большое путешествие подходит к концу.
Питание: завтрак (отель), обед и ужин (в ресторане города).
После завтрака вас заберет автомобиль и отвезёт в аэропорт.
Желаем хорошей дороги и новых встреч с Байкалом!
Питание: завтрак (отель).
Тур предусматривает проживание:
Доплата за одноместное размещение – 25 400 руб./чел.
Сбор группы происходит в аэропорту города Иркутска до 10ч00, в 10ч00 отправление. Рекомендуемое время прибытия – до 09ч30. Если гости прилетают заранее и размещаются в пределах центра города – их забирает автобус из отелей, контакты водителя и точное время организатор сообщает накануне.
1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
2. Удобная спортивная обувь: легкие кроссовки и сменная обувь (сандалии или кеды).
3. Спортивная одежда для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные;
– шорты;
– носки.
4. Головной убор: кепка, шляпа, панама (! с козырьком).
5. Легкая шапка.
6. Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20).
7. Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2).
8. Купальные принадлежности (да, в Байкале можно купаться!).
9. Личная аптечка.
10. Фото- и видеоаппаратура (позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя).
11. Маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий.
12. Бинокль.
13. Фонарик с запасными батарейками.
14. Средство от комаров.
15. Тонкие перчатки.
16. Зонт.
Детям до 12 лет – скидка 10%.
На протяжении всего маршрута у вас будет возможность зарядить телефоны и прочие девайсы в отелях и на турбазах.
Также рекомендуем взять портативные зарядные устройства – пауэрбанки.
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Улан-Удэ. На Ольхоне и в Максимихе мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет +20-27 С, приблизительная температура ночью составляет +14 - 18 С. Нередки ветра.
Тур заканчивается в городе Улан-Удэ – следует планировать вылет из аэропорта «Байкал». В последний день не предусмотрено никаких активностей, так что гости могут брать билеты на любое время. Единственное, что необходимо учесть – время выезда из отеля 12ч00.
Преобладает домашняя русская кухня, но будет возможность познакомиться с бурятской кухней (буузы, хушууры, урмэ), байкальскими блюдами (уха, рыба запечённая в различных вариациях), а так же с семейской кухней.
Примерное меню гостей с особенностями питания и для детей.
Мы учитываем питание для вегетарианцев, для людей не употребляющих молоко (салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное. Т. к. в туре допускаются к участию дети старше 8 лет, для них не предусмотрено отдельное меню.