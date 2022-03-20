Этот тур – настоящая Байкальская кругосветка! Он для тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала в одном путешествии – разные берега, разная природа, разные традиции и обычаи! Вы увидите 14 знаковых мест региона, побываете на его самом крупном острове, познакомитесь с сибирской и бурятской кухней, увидите быт местных народов, прикоснётесь к тайнам и обрядам местных религий и духовных учений.

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Усть-Орда – Малое Море

Прямо с самолёта вы сразу отправитесь к самому центру Байкала, проливу Малое море. Сегодня вам предстоит преодолеть около 260 км мимо старых улусов и деревень, степей и лесов, холмов и равнин. Чтобы расположить к себе байкальских духов, мы будем делать остановки и бурханить – проводить особый ритуал по привлечению удачи в наше путешествие. Знакомство с культурой бурятского народа начнётся для вас с этнографического центра «Золотая Орда»: здесь вы пройдёте обряд очищения огнём, увидите национальные костюмы и танцы, услышите уникальное горловое пение, примите участие в исполнении бурятского танца-хоровода Ёхор, и даже научитесь лепить настоящие бурятские буузы на кулинарном мастер-классе. Дальше дорога выведет нас к Байкалу, где вас будет ждать быстроходный катер, на котором вы отправитесь на священный остров Огой. Здесь установлено уникальное сооружение – Буддийская ступа, в которую помещены книги, мощи святых, земли святых мест, вода со всех океанов, а символизирует ступа цель буддийского пути — полное Просветление. Продолжим наш путь на катере на остров Ольхон – самый известный, и при этом самый загадочный остров Байкала. Разместившись в отеле, за ужином продолжим знакомство и обсудим планы. При желании можно прогуляться по посёлку или провести вечер на песчаном Сарайском пляже. Возвращение в отель, отдых. Питание: обед (в этнокомплексе), ужин (в ресторане отеля).

2 день Экспедиция по священному острову

Этот день будет полностью посвящен природе Ольхона – вы отправитесь в автомобильную поездку на север острова. Дорога будет проходить по красивейшим мысам и бухтам, через лес, степи и дюны. Вы побываете на таких мысах, как Сагаан-Хушун, Хобой, с которым связана красивая легенда о жадной Деве, которую Боги превратили в скалу; Спустимся в знаменитую бухту Песочную и Узуры, делаем остановку на мысе Шунтэ, или мысе Любви, как его называют в народе. Именно сюда, следуя местным преданиям, буряты приходят просить у своих божеств детей. Обед будет проходить под открытым небом, отведаем уху из байкальской рыбы и ароматный таежный чай с травами. А проводить солнце предлагаем у мыса Шаманка. Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин (отель).

3 день Через весь Байкал – к заповедному берегу

Сегодня, после завтрака, вам предстоит покинуть священный Ольхон и отправиться к другому берегу Байкала на катере. Затем вы пройдете вдоль скалистых берегов Ольхона, пересечете Байкал, и окажетесь в одном из самых уникальных и труднодоступных уголков озера – на Ушканьих островах. На островах нерпы образуют гигантские лежки, и в солнечный день можно увидеть десятки этих уникальных животных, греющихся на прибрежных камнях. Здесь же, на территории заповедника, вас будет ждать горячий обед, после которого вы отправитесь к Чивыркуйскому заливу – одному из самых красивых и тёплых заливов Байкала. По прибытии в поселок Монахово мы пересядем на автобус и уже через полтора часа будем в селе Максимиха, где вас ждет размещение в уютном шале и домашний ужин. А остаток вечера вы сможете провести на берегу Байкала – на этот раз восточном, и узнать его совсем с другой стороны. Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин (гостевой дом).

4 день Баргузинская долина: горы, дворцы и дацаны

Сегодня особенный день – день путешествия по Баргузинской долине! В этот день вам предстоит проехать почти 300 км по красивейшей долине. Берега реки здесь украшены песчаными барханами, склоны гор покрыты таёжными лесами, над долиной возвышаются величественные горы, а под ними стоят буддийские дацаны и ступы. Вы побываете во дворце богини Янжимы, покровительницы искусств, наук, ремесел, детей и материнства. К этому месту стекаются паломники со всего мира, которые просят у богини подарить им радость стать родителями. После дворца Янжимы мы отправимся к скальникам Сувинская Саксония, где рядом с небольшой деревушкой Суво, раскинулись скальные замки. Вы подниметесь к скалам, откуда открывается волшебный вид на долину и Баргузинский хребет. Обед вас будет ждать в семейном кафе, в традиционном бурятском стиле. Еще одно уникальное место, которое вы посетите в этот день – село Баргузин. Это одно из самых старых сел в регионе – ему 374 года! Возвращение в наше шале, ужин и отдых. Питание: завтрак (гостевой дом), обед (кафе), ужин (гостевой дом).

5 день Путешествие в прошлое: погружаемся в историю

Сегодня вы покинете Байкальский берег и отправитесь к столице республики Бурятия, городу Улан-Удэ. Большую часть дорога проходит вдоль берега озера, и вы сможете любоваться прибрежными пейзажами. Сегодня вам предстоит знакомство с еще одним уникальным религиозным течением – старообрядчеством. Мы отправимся в село Тарбагатай, где до сих пор сохранились целые поселения, несущие обычаи и культуру традиционного русского уклада: большие семьи, этническая одежда, натуральное хозяйство и ремёсла. Вы окажетесь в центре сибирской деревни: узнаете каноны древлеправославия, попробуете семейскую кухню и домашнюю самогоночку, примите участие в традиционном обряде. Возвращение в Улан-Удэ. Размещение в отеле в самом центре города. Ужин и отдых. Питание: завтрак (гостевой дом), обед (семейские), ужин (отель).

6 день Столица Бурятии – столица буддизма

Сегодня вы проедете по историческому центру Бурятской столицы, увидите самую большую голову Ленина в мире и этнические скульптуры на мосту через Селенгу. Познакомившись с городом, мы отправимся на его окраину – здесь расположен дацан Ринпоче-Багша. Этот дацан трактует своё предназначение как последовательное просвещение всех, кто чувствует свою историческую, национальную, духовную близость с буддизмом. Кстати, именно здесь впервые в России установлена большая бронзовая статуя Будды Шакьямуни. Продолжая знакомство с буддизмом, мы отправимся в главный дацан России – Иволгинский. На его территории находится более 10 храмов-дуганов, а самое главное – здесь находится нетленное тело хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова. Иволгинский дацан является религиозным центром всех буддистов России. Здесь вы сможете еще больше узнать о религии, пообщаться с настоящими ламами, приобрести благовония и амулеты. Мы возвращаемся в Улан-Удэ, и на этом наше большое путешествие подходит к концу. Питание: завтрак (отель), обед и ужин (в ресторане города).

7 день Отъезд