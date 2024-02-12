Вы давно мечтали попасть на Байкал или уже были и мечтаете вернуться вновь? Мы предлагаем Вам начать Новый, 2024 год, с исполнения Вашей мечты! А мы обещаем сделать этот праздник незабываемым: такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете ни в одном туре!
Ближайшие даты:
12
фев
фев
17
фев
фев
22
фев
фев
27
фев
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (размещение в двухместном номере)
|62 700 ₽
|Детский (до 14 лет)
|60 650 ₽
|Взрослый (размещение в одноместном номере)
|73 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия по городу Иркутску
- Камень Черского
- Шаман-камень
- Горнолыжный комплекс Листвянки
- Нерпинарий
- Саяны
- Поселок Аршан
- Сосновый лес
- Замерзший водопад на реке Кынгарга
- Буддистский дацан
- Тункинская долина
- Пос. Жемчуг
- Усадьба Тюрюминых
- Байкальский центр ездового спорта
- Музей под открытым небом «Тальцы»
Описание
Что вас ждет
Чтобы начало Нового года стало для вас поистине незабываемым, мы подготовили для вас множество увлекательных мероприятий:
- На обзорной экскурсии по городу Иркутску мы осмотрим старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов.
- Поднимемся на Камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на Байкал.
- Сходим на экскурсию к Шаман-камню, который местные жители наделяли чудодейственной силой.
- Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии.
- По красивому горному серпантину отправимся на встречу с Саянами, в поселок Аршан.
- Насладимся тишиной священного соснового леса, посмотрим на хрустальные брызги замерзшего водопада на реке Кынгарга.
- Увидим буддистский дацан на фоне заснеженных гор.
- Самые отчаянные из вас смогут отметить наступление Нового года купанием в бассейне с горячими минеральными источниками под открытым небом!
- Отведаем настоящей бурятской кухни.
- Совершим ознакомительную поездку на собаках.
- Вместе с кузнецом выкуем подкову, которая много лет будет напоминать об этом путешествии и приносить счастье в ваш дом!
- Посетим музей под открытым небом «Тальцы», где попадаем в атмосферу заснеженной русской деревни с праздничными гуляниями. Важная информация• Продолжительность тура — 5 дней • Начало тура — 03.01.2024, окончание тура — 07.01.2024 • Количество туристов в группе — от 5 до 12 чел.
- На забудьте взять с собой: запасную теплую одежду, солнцезащитные очки, наличные деньги, химические грелки для рук и ног • В стоимость стандартного билета входит размещение в 2-х местных номерах, возможна доплата за одноместное размещение 10700 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- 1-местное или 2-х местное (в зависимости от типа билета) размещение в гостинице пос. Листвянка в номерах с удобствами
- 2-х разовое питание (завтрак + ужин) с ужина в день заезда по завтрак в день выезда
- Рекреационные сборы
- Что не входит
- Прокат горнолыжного снаряжения, снегоходов
- Билеты в нерпинарий
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале ИркутскаЗавершение: Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Иркутска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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