Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы

Покорение перевалов, изучение мистических и невероятно красивых мест

4.7
3 отзыва
Покорение перевалов, изучение мистических и невероятно красивых мест в районе реки Шумак – это тур для опытных путешественников, любителей походов и ярких впечатлений. После треккинга мы отдохнем на Байкале, посетим его живописные уголки и отведаем маломорского омуля.
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Ближайшие даты:
01
июл
05
авг
02
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • умеренный экстрим – переночуем на высоте 2000 м;
  • интересная культура народов Севера – преподнесем дары духу реки Шумак;
  • заряд энергии и бодрости – напитаемся здоровьем на минеральных источниках;
  • в завершении расслабляющий отдых на Байкале – по вашему желанию экскурсии, рыбалка, велопрогулки вдоль знаменитого озера.

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Трансфер в пос. Ниловая Пустынь

10:00 – встреча в аэропорту г.Иркутск. Отъезд в Тункинскую долину, на автобусе (время в пути 6-7 часов).

Мы увидим пики Восточных Саян, на многих даже летом лежит снег.

Также по пути мы остановимся, чтоб полюбоваться панорамным видом на Байкал.

Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно). 

Приезд в п. Нилову Пустынь.

Этот курорт, расположен в достаточно узком ущелье, славится своей грязелечебницей.

Лагерь разобьем недалеко от горной реки.

Вечером знакомство, отдых и ужин.

Встреча. Трансфер в пос. Ниловая ПустыньВстреча. Трансфер в пос. Ниловая ПустыньВстреча. Трансфер в пос. Ниловая ПустыньВстреча. Трансфер в пос. Ниловая Пустынь
2 день
Радиальный выход до живописного озера

Завтрак.

Подготовка к походу и распределение продуктов.

Для тех, кто взял лошадей, укладка снаряжения.

Сегодня мы прогуляемся до озер и посмотрим на пики Восточных Саян (туда отправимся завтра).

Выход будет налегке, обед в красивом месте в середине дня.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

Время в пути за день: 3-5 часов. 

Радиальный выход до живописного озераРадиальный выход до живописного озераРадиальный выход до живописного озераРадиальный выход до живописного озера
3 день
Ночевка в долине среди гор

Завтрак.

Сбор лагеря.

Мы пойдем по живописной тропе с видами на долину реки Эхе-Гэр.

Обед (перекус).

Панорама на горы весь день.

Лагерь разобьем у чистейшей реки в самом сердце гор (на высоте 2000 м).

Отдых, ужин у костра.

Продолжительность перехода 8-9 часов. Набор высоты за день: 1100 м.

Ночевка в долине среди горНочевка в долине среди горНочевка в долине среди гор
4 день
Переход через Шумакский перевал, спуск до водопадов

Ранний завтрак (до 7 утра).

Сегодня будет насыщенный день!

Нам предстоит переход через перевал Шумакский (2760 м).

Сначала переход по горной долине, далее переправа через реку, а затем и сам перевал.

Подъем на перевал занимает от 1 до 2 часов.

С перевала видны обе долины (откуда поднялись и куда предстоит спуск).

Красота, при хорошей погоде просто завораживает!

Обед во время перехода (перекус).

Спуск займет 3-4 часа.

Идем до одного из самых красивых водопадов реки Шумак.

Его высота 30 м. и шум слышен издалека.

Разобьем лагерь на водопаде притока р. Шумак.

Ужин. 

Общая протяженность перехода 12-16 часов (возможна ночевка под перевалом, в зависимости от погоды и решения гида, тогда программа следующих дней немного корректируется). 

Переход через Шумакский перевал, спуск до водопадовПереход через Шумакский перевал, спуск до водопадовПереход через Шумакский перевал, спуск до водопадовПереход через Шумакский перевал, спуск до водопадов
5 день
Переход к Шумакским источникам

Завтрак.

Переход к Шумакским источникам (более 100 минеральных источников с разной температурой и минерализацией).

Удивительно, что рядом находятся источники с большой разницей температур.

Обед.

Свободное время, экскурсия на источники.

Отдых, ужин у костра. 

Продолжительность перехода 5-6 часов.

Переход к Шумакским источникамПереход к Шумакским источникамПереход к Шумакским источникам
6 день
Дневка. Отдых на источниках. Прогулка к Мраморным водопадам

Завтрак.

Отдых на минеральных источниках.

Считается, что над Шумаком царит особая духовная аура, исцеляющая физические и душевные недуги.

Вы сможете проверить это лично. 

Обед.

Прогулка на Мраморные водопады.

Это удивительный каскад водопадов в мраморных скалах.

Ужин.

Отдых у костра.

Дневка. Отдых на источниках. Прогулка к Мраморным водопадамДневка. Отдых на источниках. Прогулка к Мраморным водопадамДневка. Отдых на источниках. Прогулка к Мраморным водопадам
7 день
Прогулка-экскурсия «Священные столбы»

Завтрак.

Прогулка к «Священным столбам», которые расположены в 6 км ниже по течению реки Шумак. 

Это одно из мест силы, энергетику которого не могут объяснить.

Считается, что здесь обитает дух-хранитель Шумака, и, если посидеть с закрытыми глазами, то увидишь будущее.

Туристы загадывают тут желания, оставляют сувениры, просят детей.

Обед, возвращение в лагерь, на источники.

Ужин.

Отдых у костра.

Продолжительность перехода 7-9 часов.

Прогулка-экскурсия «Священные столбы»Прогулка-экскурсия «Священные столбы»Прогулка-экскурсия «Священные столбы»Прогулка-экскурсия «Священные столбы»
8 день
Переход до водопада

Завтрак.

Посещение источников.

Обед.

Сборы и переход до водопада.

Тропа идет вдоль реки (нам нужно пройти 15 км), набор высоты небольшой. Разбиваем лагерь.

Ужин.

Отдых.

Продолжительность перехода 4-6часов.

Переход до водопадаПереход до водопадаПереход до водопадаПереход до водопада
9 день
Начало обратного маршрута

Завтрак.

Возвращение тем же маршрутом в Нилову Пустынь.

На обратном пути по той же тропе – дорога кажется легче, а природа не перестает удивлять.

Ощущение что идешь, по этому маршруту первый раз.

Обед.

Переход до Шумакских источников.

Ужин.

Отдых.

Начало обратного маршрутаНачало обратного маршрутаНачало обратного маршрутаНачало обратного маршрута
10 день
Переход через Шумакский перевал

Ранний завтрак.

Переход через перевал.

Обед.

Спуск в долину.

Ужин.

(Это день 4 в обратном порядке).

Переход через Шумакский перевалПереход через Шумакский перевалПереход через Шумакский перевалПереход через Шумакский перевалПереход через Шумакский перевал
11 день
Завершение походной части. Возвращение в Нилову Пустынь

Завтрак.

Переход по тропе с видами на долину реки Эхе-Гэр.

Обед (перекус).

Возвращение в Нилову Пустынь.

Ужин.

(Это день 3 в обратном порядке).

Завершение походной части. Возвращение в Нилову ПустыньЗавершение походной части. Возвращение в Нилову ПустыньЗавершение походной части. Возвращение в Нилову ПустыньЗавершение походной части. Возвращение в Нилову Пустынь
12 день
Отъезд в Иркутск

Завтрак.

Свободное время для сборов.

После обеда отъезд в Иркутск (время в пути 4-5 часов).

Размещение в гостинице с удобствами на этаже (оплачивается дополнительно).

Отъезд в ИркутскОтъезд в ИркутскОтъезд в ИркутскОтъезд в Иркутск
13 день
Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка

Завтрак (оплачивается самостоятельно).

Отъезд на остров Ольхон на микроавтобусе, время в пути 5-6 часов.

Дорога проходит вдоль Тажеранских степей.

Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).

Прогулка на скалу Шаманка (священное место у бурят).

Прибытие в поселок Хужир.

Размещение на турбазе эконом класса.

Ужин (оплачивается самостоятельно)

Баня по желанию (оплачивается отдельно).

Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу ШаманкаОтъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу ШаманкаОтъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу ШаманкаОтъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка
14 день
Обзорная поездка по острову Ольхон

Завтрак.

Обзорная поездка на автомобиле по острову.

Вы увидите северную часть Байкала, незабываемый мыс Хобой, скалу Три брата.

Продолжительность поездки 5-6 часов.

Обед (включен).

Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).

Рекомендуем кафе на горе с видом на Байкал.

Ночь на турбазе.

Обзорная поездка по острову ОльхонОбзорная поездка по острову ОльхонОбзорная поездка по острову ОльхонОбзорная поездка по острову Ольхон
15 день
Отдых на берегу Байкала

Завтрак.

Отдых на песчаном пляже или катание на горных велосипедах вдоль Байкала (аренда не включена в стоимость тура).

Обед (оплачивается самостоятельно).

Во второй половине дня можно успеть на одну из экскурсий (в стоимость не входят): пещеры Байкала, остров Огой, озеро Шара-Нур, рыбалка.

Ужин (оплачивается самостоятельно).

Ночь на турбазе.

Отдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу Байкала
16 день
Возвращение в Иркутск

Завтрак.

Возвращение в Иркутск (время в пути 6-8 часов).

Обед в дороге (оплачивается самостоятельно).

Завершение программы (обычно около 19:00).

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Проживание

На пешей части маршрута ночевки в туристических палатках. В городе Иркутске размещение в гостинице с удобствами на этаже (не входит в стоимость), на острове Ольхон – на турбазе эконом класса расположенной в поселке Хужир (подробности уточняйте при бронировании тура).

За дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно:

  • доплата за двухместное размещение — 3 000 руб.
  • доплата за одноместное размещение — 3 800 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • Встреча в Иркутске
  • Проживание в палатках, на базах отдыха о. Ольхон по программе в 3-4 местных номерах. За 1 или 2-х местное оплачивается дополнительно
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Услуги по программе
  • Групповое котловое снаряжение и аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Услуги переводчика от 8000 руб в день. Бронируется заранее
  • Услуги повара (по запросу) от 5000 в день. Бронируется заранее
  • Гостиница в Иркутске от 1500 руб. с человека
  • Аренда велосипедов от 500 руб. Оплата на месте
  • Лошади (примерная стоимость составляла 25000 за лошадь на 2-3 чел. туда и обратно для переноски продуктов и снаряжения. Напоминаем, что на маршруте делаются закладки продуктов на обратный путь)
  • Проживание до начала маршрута и после
  • Русская баня – от 2500 в час. Оплата на месте
  • Услуги рыбалки – от 8000 руб на сборную группу Оплата на месте
  • Мопеды, сапы от 1000 руб. Оплата на месте
  • Катание на лошадях – от 1500 в час (бронировать заранее). Оплата на месте
  • Экскурсия по Малому Морю – 2500-3500 руб. Оплата на месте
  • Поездка в пещеры – 3000-3500 на чел. Бронируется заранее, оплата гиду
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Рекомендации по туру

Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.

При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.

Сколько будет весить рюкзак?

В своем рюкзаке вы понесете личные вещи плюс общественное снаряжение и еду. Мужчины несут больше.
Средний вес снаряжения и продуктов на весь поход — около 10-15 кг на человека. Для того, чтобы поход не превратился из отдыха в перетаскивание неподъемных рюкзаков, мы предусмотрели несколько закладок с продуктами (часть еды раскладывается на маршруте заранее). Поэтому вам не придется носить на себе всю еду сразу.
Окончательный вес рюкзака зависит от количества личных вещей. Не берите лишнего, но не отказывайтесь от необходимого.

Можно ли нанять лошадь? Сколько это стоит?

Для удобства и комфорта на маршруте вы можете нанять лошадь, которая понесет вещи. Услуги по найму лошадей оказываются сторонними фирмами на месте и оплачиваются отдельно. Ориентировочная стоимость – 25 000 руб. за лошадь. Одна лошадь может увезти 3-4 рюкзака, то есть можно разделить оплату на несколько человек.
Мы поможем в переговорах с прокатом и рассчитаем оптимальное количество лошадей на группу. Лошади могут идти вместе с группой или забрасывать вещи независимо от скорости движения пеших туристов.

Список личных вещей для похода

– Паспорт (Свидетельство о рождении)
– Полис ОМС
– Личные лекарства
– Рюкзак (женщинам объемом 70-80 л; мужчинам – 80-90 л) + накидка от дождя на рюкзак
– Спальник, подходящий по температурному режиму в сезон похода
– Туристический коврик (пенка)
– Гермомешок (или плотный полиэтиленовый мешок) для упаковки вещей в рюкзак
– Одежда: непродуваемая и влагозащитная куртка; накидка от дождя; флиска, 2 шт; плотные непродуваемые и легкие штаны, термобелье, футболки с длинным и коротким рукавом, 2 шт; носки треккинговые, 2 пары; носки теплые, 2 пары; белье; купальный костюм; шапка; кепка или панама с полями; перчатки, 2 пары
– Обувь: треккинговые ботинки, кроссовки на толстой подошве, шлепки (сандали)
– Солнцезащитные очки
– Налобный фонарик
– Треккинговые палки
– Кружка, ложка, миска, ножик, фляжка или бутылка для воды
– Спички или зажигалка
– Репелленты (средства от насекомых), солнцезащитный крем
– Средства личной гигиены

Дополнительно вы можете взять свою палатку, если хотите жить отдельно. На стоимость тура это никак не влияет.

Что входит в групповое снаряжение?

– общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
– костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
– палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно)

Как организован быт в лагере?

Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу. Услуги повара не предусмотрены.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». За подробностями обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 16 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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