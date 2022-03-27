Покорение перевалов, изучение мистических и невероятно красивых мест в районе реки Шумак – это тур для опытных путешественников, любителей походов и ярких впечатлений. После треккинга мы отдохнем на Байкале, посетим его живописные уголки и отведаем маломорского омуля.

Программа тура по дням

1 день Встреча. Трансфер в пос. Ниловая Пустынь

10:00 – встреча в аэропорту г.Иркутск. Отъезд в Тункинскую долину, на автобусе (время в пути 6-7 часов). Мы увидим пики Восточных Саян, на многих даже летом лежит снег. Также по пути мы остановимся, чтоб полюбоваться панорамным видом на Байкал. Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно). Приезд в п. Нилову Пустынь. Этот курорт, расположен в достаточно узком ущелье, славится своей грязелечебницей. Лагерь разобьем недалеко от горной реки. Вечером знакомство, отдых и ужин.

2 день Радиальный выход до живописного озера

Завтрак. Подготовка к походу и распределение продуктов. Для тех, кто взял лошадей, укладка снаряжения. Сегодня мы прогуляемся до озер и посмотрим на пики Восточных Саян (туда отправимся завтра). Выход будет налегке, обед в красивом месте в середине дня. Возвращение в лагерь. Ужин. Время в пути за день: 3-5 часов.

3 день Ночевка в долине среди гор

Завтрак. Сбор лагеря. Мы пойдем по живописной тропе с видами на долину реки Эхе-Гэр. Обед (перекус). Панорама на горы весь день. Лагерь разобьем у чистейшей реки в самом сердце гор (на высоте 2000 м). Отдых, ужин у костра. Продолжительность перехода 8-9 часов. Набор высоты за день: 1100 м.

4 день Переход через Шумакский перевал, спуск до водопадов

Ранний завтрак (до 7 утра). Сегодня будет насыщенный день! Нам предстоит переход через перевал Шумакский (2760 м). Сначала переход по горной долине, далее переправа через реку, а затем и сам перевал. Подъем на перевал занимает от 1 до 2 часов. С перевала видны обе долины (откуда поднялись и куда предстоит спуск). Красота, при хорошей погоде просто завораживает! Обед во время перехода (перекус). Спуск займет 3-4 часа. Идем до одного из самых красивых водопадов реки Шумак. Его высота 30 м. и шум слышен издалека. Разобьем лагерь на водопаде притока р. Шумак. Ужин. Общая протяженность перехода 12-16 часов (возможна ночевка под перевалом, в зависимости от погоды и решения гида, тогда программа следующих дней немного корректируется).

5 день Переход к Шумакским источникам

Завтрак. Переход к Шумакским источникам (более 100 минеральных источников с разной температурой и минерализацией). Удивительно, что рядом находятся источники с большой разницей температур. Обед. Свободное время, экскурсия на источники. Отдых, ужин у костра. Продолжительность перехода 5-6 часов.

6 день Дневка. Отдых на источниках. Прогулка к Мраморным водопадам

Завтрак. Отдых на минеральных источниках. Считается, что над Шумаком царит особая духовная аура, исцеляющая физические и душевные недуги. Вы сможете проверить это лично. Обед. Прогулка на Мраморные водопады. Это удивительный каскад водопадов в мраморных скалах. Ужин. Отдых у костра.

7 день Прогулка-экскурсия «Священные столбы»

Завтрак. Прогулка к «Священным столбам», которые расположены в 6 км ниже по течению реки Шумак. Это одно из мест силы, энергетику которого не могут объяснить. Считается, что здесь обитает дух-хранитель Шумака, и, если посидеть с закрытыми глазами, то увидишь будущее. Туристы загадывают тут желания, оставляют сувениры, просят детей. Обед, возвращение в лагерь, на источники. Ужин. Отдых у костра. Продолжительность перехода 7-9 часов.

8 день Переход до водопада

Завтрак. Посещение источников. Обед. Сборы и переход до водопада. Тропа идет вдоль реки (нам нужно пройти 15 км), набор высоты небольшой. Разбиваем лагерь. Ужин. Отдых. Продолжительность перехода 4-6часов.

9 день Начало обратного маршрута

Завтрак. Возвращение тем же маршрутом в Нилову Пустынь. На обратном пути по той же тропе – дорога кажется легче, а природа не перестает удивлять. Ощущение что идешь, по этому маршруту первый раз. Обед. Переход до Шумакских источников. Ужин. Отдых.

10 день Переход через Шумакский перевал

Ранний завтрак. Переход через перевал. Обед. Спуск в долину. Ужин. (Это день 4 в обратном порядке).

11 день Завершение походной части. Возвращение в Нилову Пустынь

Завтрак. Переход по тропе с видами на долину реки Эхе-Гэр. Обед (перекус). Возвращение в Нилову Пустынь. Ужин. (Это день 3 в обратном порядке).

12 день Отъезд в Иркутск

Завтрак. Свободное время для сборов. После обеда отъезд в Иркутск (время в пути 4-5 часов). Размещение в гостинице с удобствами на этаже (оплачивается дополнительно).

13 день Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка

Завтрак (оплачивается самостоятельно). Отъезд на остров Ольхон на микроавтобусе, время в пути 5-6 часов. Дорога проходит вдоль Тажеранских степей. Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно). Прогулка на скалу Шаманка (священное место у бурят). Прибытие в поселок Хужир. Размещение на турбазе эконом класса. Ужин (оплачивается самостоятельно) Баня по желанию (оплачивается отдельно).

14 день Обзорная поездка по острову Ольхон

Завтрак. Обзорная поездка на автомобиле по острову. Вы увидите северную часть Байкала, незабываемый мыс Хобой, скалу Три брата. Продолжительность поездки 5-6 часов. Обед (включен). Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно). Рекомендуем кафе на горе с видом на Байкал. Ночь на турбазе.

15 день Отдых на берегу Байкала

Завтрак. Отдых на песчаном пляже или катание на горных велосипедах вдоль Байкала (аренда не включена в стоимость тура). Обед (оплачивается самостоятельно). Во второй половине дня можно успеть на одну из экскурсий (в стоимость не входят): пещеры Байкала, остров Огой, озеро Шара-Нур, рыбалка. Ужин (оплачивается самостоятельно). Ночь на турбазе.

16 день Возвращение в Иркутск