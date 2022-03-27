Преимущества этого путешествия:
10:00 – встреча в аэропорту г.Иркутск. Отъезд в Тункинскую долину, на автобусе (время в пути 6-7 часов).
Мы увидим пики Восточных Саян, на многих даже летом лежит снег.
Также по пути мы остановимся, чтоб полюбоваться панорамным видом на Байкал.
Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).
Приезд в п. Нилову Пустынь.
Этот курорт, расположен в достаточно узком ущелье, славится своей грязелечебницей.
Лагерь разобьем недалеко от горной реки.
Вечером знакомство, отдых и ужин.
Завтрак.
Подготовка к походу и распределение продуктов.
Для тех, кто взял лошадей, укладка снаряжения.
Сегодня мы прогуляемся до озер и посмотрим на пики Восточных Саян (туда отправимся завтра).
Выход будет налегке, обед в красивом месте в середине дня.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Время в пути за день: 3-5 часов.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Мы пойдем по живописной тропе с видами на долину реки Эхе-Гэр.
Обед (перекус).
Панорама на горы весь день.
Лагерь разобьем у чистейшей реки в самом сердце гор (на высоте 2000 м).
Отдых, ужин у костра.
Продолжительность перехода 8-9 часов. Набор высоты за день: 1100 м.
Ранний завтрак (до 7 утра).
Сегодня будет насыщенный день!
Нам предстоит переход через перевал Шумакский (2760 м).
Сначала переход по горной долине, далее переправа через реку, а затем и сам перевал.
Подъем на перевал занимает от 1 до 2 часов.
С перевала видны обе долины (откуда поднялись и куда предстоит спуск).
Красота, при хорошей погоде просто завораживает!
Обед во время перехода (перекус).
Спуск займет 3-4 часа.
Идем до одного из самых красивых водопадов реки Шумак.
Его высота 30 м. и шум слышен издалека.
Разобьем лагерь на водопаде притока р. Шумак.
Ужин.
Общая протяженность перехода 12-16 часов (возможна ночевка под перевалом, в зависимости от погоды и решения гида, тогда программа следующих дней немного корректируется).
Завтрак.
Переход к Шумакским источникам (более 100 минеральных источников с разной температурой и минерализацией).
Удивительно, что рядом находятся источники с большой разницей температур.
Обед.
Свободное время, экскурсия на источники.
Отдых, ужин у костра.
Продолжительность перехода 5-6 часов.
Завтрак.
Отдых на минеральных источниках.
Считается, что над Шумаком царит особая духовная аура, исцеляющая физические и душевные недуги.
Вы сможете проверить это лично.
Обед.
Прогулка на Мраморные водопады.
Это удивительный каскад водопадов в мраморных скалах.
Ужин.
Отдых у костра.
Завтрак.
Прогулка к «Священным столбам», которые расположены в 6 км ниже по течению реки Шумак.
Это одно из мест силы, энергетику которого не могут объяснить.
Считается, что здесь обитает дух-хранитель Шумака, и, если посидеть с закрытыми глазами, то увидишь будущее.
Туристы загадывают тут желания, оставляют сувениры, просят детей.
Обед, возвращение в лагерь, на источники.
Ужин.
Отдых у костра.
Продолжительность перехода 7-9 часов.
Завтрак.
Посещение источников.
Обед.
Сборы и переход до водопада.
Тропа идет вдоль реки (нам нужно пройти 15 км), набор высоты небольшой. Разбиваем лагерь.
Ужин.
Отдых.
Продолжительность перехода 4-6часов.
Завтрак.
Возвращение тем же маршрутом в Нилову Пустынь.
На обратном пути по той же тропе – дорога кажется легче, а природа не перестает удивлять.
Ощущение что идешь, по этому маршруту первый раз.
Обед.
Переход до Шумакских источников.
Ужин.
Отдых.
Ранний завтрак.
Переход через перевал.
Обед.
Спуск в долину.
Ужин.
(Это день 4 в обратном порядке).
Завтрак.
Переход по тропе с видами на долину реки Эхе-Гэр.
Обед (перекус).
Возвращение в Нилову Пустынь.
Ужин.
(Это день 3 в обратном порядке).
Завтрак.
Свободное время для сборов.
После обеда отъезд в Иркутск (время в пути 4-5 часов).
Размещение в гостинице с удобствами на этаже (оплачивается дополнительно).
Завтрак (оплачивается самостоятельно).
Отъезд на остров Ольхон на микроавтобусе, время в пути 5-6 часов.
Дорога проходит вдоль Тажеранских степей.
Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).
Прогулка на скалу Шаманка (священное место у бурят).
Прибытие в поселок Хужир.
Размещение на турбазе эконом класса.
Ужин (оплачивается самостоятельно)
Баня по желанию (оплачивается отдельно).
Завтрак.
Обзорная поездка на автомобиле по острову.
Вы увидите северную часть Байкала, незабываемый мыс Хобой, скалу Три брата.
Продолжительность поездки 5-6 часов.
Обед (включен).
Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).
Рекомендуем кафе на горе с видом на Байкал.
Ночь на турбазе.
Завтрак.
Отдых на песчаном пляже или катание на горных велосипедах вдоль Байкала (аренда не включена в стоимость тура).
Обед (оплачивается самостоятельно).
Во второй половине дня можно успеть на одну из экскурсий (в стоимость не входят): пещеры Байкала, остров Огой, озеро Шара-Нур, рыбалка.
Ужин (оплачивается самостоятельно).
Ночь на турбазе.
Завтрак.
Возвращение в Иркутск (время в пути 6-8 часов).
Обед в дороге (оплачивается самостоятельно).
Завершение программы (обычно около 19:00).
На пешей части маршрута ночевки в туристических палатках. В городе Иркутске размещение в гостинице с удобствами на этаже (не входит в стоимость), на острове Ольхон – на турбазе эконом класса расположенной в поселке Хужир (подробности уточняйте при бронировании тура).
За дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно:
Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.
При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.
В своем рюкзаке вы понесете личные вещи плюс общественное снаряжение и еду. Мужчины несут больше.
Средний вес снаряжения и продуктов на весь поход — около 10-15 кг на человека. Для того, чтобы поход не превратился из отдыха в перетаскивание неподъемных рюкзаков, мы предусмотрели несколько закладок с продуктами (часть еды раскладывается на маршруте заранее). Поэтому вам не придется носить на себе всю еду сразу.
Окончательный вес рюкзака зависит от количества личных вещей. Не берите лишнего, но не отказывайтесь от необходимого.
Для удобства и комфорта на маршруте вы можете нанять лошадь, которая понесет вещи. Услуги по найму лошадей оказываются сторонними фирмами на месте и оплачиваются отдельно. Ориентировочная стоимость – 25 000 руб. за лошадь. Одна лошадь может увезти 3-4 рюкзака, то есть можно разделить оплату на несколько человек.
Мы поможем в переговорах с прокатом и рассчитаем оптимальное количество лошадей на группу. Лошади могут идти вместе с группой или забрасывать вещи независимо от скорости движения пеших туристов.
– Паспорт (Свидетельство о рождении)
– Полис ОМС
– Личные лекарства
– Рюкзак (женщинам объемом 70-80 л; мужчинам – 80-90 л) + накидка от дождя на рюкзак
– Спальник, подходящий по температурному режиму в сезон похода
– Туристический коврик (пенка)
– Гермомешок (или плотный полиэтиленовый мешок) для упаковки вещей в рюкзак
– Одежда: непродуваемая и влагозащитная куртка; накидка от дождя; флиска, 2 шт; плотные непродуваемые и легкие штаны, термобелье, футболки с длинным и коротким рукавом, 2 шт; носки треккинговые, 2 пары; носки теплые, 2 пары; белье; купальный костюм; шапка; кепка или панама с полями; перчатки, 2 пары
– Обувь: треккинговые ботинки, кроссовки на толстой подошве, шлепки (сандали)
– Солнцезащитные очки
– Налобный фонарик
– Треккинговые палки
– Кружка, ложка, миска, ножик, фляжка или бутылка для воды
– Спички или зажигалка
– Репелленты (средства от насекомых), солнцезащитный крем
– Средства личной гигиены
Дополнительно вы можете взять свою палатку, если хотите жить отдельно. На стоимость тура это никак не влияет.
– общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
– костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
– палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно)
Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу. Услуги повара не предусмотрены.
Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». За подробностями обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.