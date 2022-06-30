Возраст Иркутска уже более 360 лет и экскурсию мы начнем от самых старинных и значимых к самым современным и важным на сегодняшний день местам города.
И так, наш маршрут начинается с центра города, с главной площади Иркутска, это Сквер имени Кирова.
Именно в этом месте, проходят самые важные и главные мероприятия города.
Так же рядом со сквером расположена площадь трех церквей.
Церквей в нашем небольшом городе много, и одна из первых каменных сооружений Иркутска – это Спасская церковь, рядом с ней расположен Польский костел, и Собор Богоявления.
Все они находятся на набережные реки Ангары.
Также мы посетим с Вами музей декабристов, узнаем много интересной и познавательной информации о нашем прекрасном городе.
Питание включено: обед
После знакомства с музеем, мы направимся на обзорную площадку камень Черского, отсюда открывается панорамный вид на исток реки Ангара и бескрайнюю гладь Байкала.
По завершении прогулки – обед в одном из ресторанов посёлка.
Далее мы отправимся с Вами в Байкальский музей.
Здесь Вы виртуально погрузитесь на самую большую глубину озера – 1642м.
В музее собраны уникальные экспонаты, огромные аквариумы содержат эндемиков озера, для которых воссозданы специальные условия обитания.
По завершении экскурсии – возвращение в отель.
Питание включено: завтрак, обед.
После завтрака отправление в пос. Аршан.
Он находится в 200 км от г. Иркутск.
Чем он славится, спросите Вы?
Это прекрасное место, со своей энергетикой, своей культурой и потрясающими местами.
Аршан также является лечебным курортом, многие едут сюда, чтобы привести себя в тонус, отдохнуть и зарядиться энергией.
На Аршане Вы посетите водопад, поднимитесь на обзорные площадки, прогуляетесь по местному рынку и можете вдоволь напиться из источника целебной воды.
Природа Аршана уникальна, ведь именно в этом месте можно прогуляться у подножья Восточных Саян.
После завершения экскурсии, отправление обратно в город Иркутск.
Питание включено: завтрак, обед.
Завершение программы в Иркутске.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает размещение в гостинице в г. Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|42 100
|18 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.