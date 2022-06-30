1 день

Экскурсия по городу Иркутск

Возраст Иркутска уже более 360 лет и экскурсию мы начнем от самых старинных и значимых к самым современным и важным на сегодняшний день местам города.

И так, наш маршрут начинается с центра города, с главной площади Иркутска, это Сквер имени Кирова.

Именно в этом месте, проходят самые важные и главные мероприятия города.

Так же рядом со сквером расположена площадь трех церквей.

Церквей в нашем небольшом городе много, и одна из первых каменных сооружений Иркутска – это Спасская церковь, рядом с ней расположен Польский костел, и Собор Богоявления.

Все они находятся на набережные реки Ангары.

Также мы посетим с Вами музей декабристов, узнаем много интересной и познавательной информации о нашем прекрасном городе.

Питание включено: обед