Байкал и Тункинские водопады

В этот прекрасный сезон Вам посчастливится увидеть Байкал и посетить Бурятскую республику, увидеть Тункинские гольцы

В этот прекрасный сезон Вам посчастливится увидеть Байкал и посетить Бурятскую республику, увидеть Тункинские гольцы и водопады. И это всего за 3 дня!
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Байкал и Тункинские водопады
Ближайшие даты:
15
июл
29
июл
5
авг
26
авг

Что вас ожидает 🤩

Обитатели Байкала
Обитатели Байкала
Нас ждет виртуальное погружение на дно озера, а также знакомство с жителями Байкала в больших аквариумах
Старинный сибирский город
Старинный сибирский город
Узнаем много интересной и познавательной информации о прекрасном городе Иркутске
Этнографический Музей Тальцы
Этнографический Музей Тальцы
Познакомимся с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья
Подъем на камень Черского
Подъем на камень Черского
Поднимемся по канатной дороге и полюбуемся панорамным видом на исток реки Ангара и бескрайнюю гладь Байкала
Целебные источники Аршана
Целебные источники Аршана
Прогуляемся в знаменитом курортном поселке у подножья Восточных Саян

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу Иркутск

Возраст Иркутска уже более 360 лет и экскурсию мы начнем от самых старинных и значимых к самым современным и важным на сегодняшний день местам города. 

И так, наш маршрут начинается с центра города, с главной площади Иркутска, это Сквер имени Кирова. 

Именно в этом месте, проходят самые важные и главные мероприятия города. 

Так же рядом со сквером расположена площадь трех церквей

Церквей в нашем небольшом городе много, и одна из первых каменных сооружений Иркутска – это Спасская церковь, рядом с ней расположен Польский костел, и Собор Богоявления. 

Все они находятся на набережные реки Ангары. 

Также мы посетим с Вами музей декабристов, узнаем много интересной и познавательной информации о нашем прекрасном городе.

Питание включено: обед

Экскурсия по городу ИркутскЭкскурсия по городу ИркутскЭкскурсия по городу ИркутскЭкскурсия по городу Иркутск
2 день

Листвянка (Тальцы)

После знакомства с музеем, мы направимся на обзорную площадку камень Черского, отсюда открывается панорамный вид на исток реки Ангара и бескрайнюю гладь Байкала. 

По завершении прогулки – обед в одном из ресторанов посёлка. 

Далее мы отправимся с Вами в Байкальский музей.

Здесь Вы виртуально погрузитесь на самую большую глубину озера – 1642м. 

В музее собраны уникальные экспонаты, огромные аквариумы содержат эндемиков озера, для которых воссозданы специальные условия обитания. 

По завершении экскурсии – возвращение в отель. 

Питание включено: завтрак, обед.

Листвянка (Тальцы)Листвянка (Тальцы)Листвянка (Тальцы)Листвянка (Тальцы)
3 день

Аршан

После завтрака отправление в пос. Аршан. 

Он находится в 200 км от г. Иркутск. 

Чем он славится, спросите Вы? 

Это прекрасное место, со своей энергетикой, своей культурой и потрясающими местами. 

Аршан также является лечебным курортом, многие едут сюда, чтобы привести себя в тонус, отдохнуть и зарядиться энергией. 

На Аршане Вы посетите водопад, поднимитесь на обзорные площадки, прогуляетесь по местному рынку и можете вдоволь напиться из источника целебной воды. 

Природа Аршана уникальна, ведь именно в этом месте можно прогуляться у подножья Восточных Саян. 

После завершения экскурсии, отправление обратно в город Иркутск.

Питание включено: завтрак, обед.

АршанАршанАршанАршан
4 день

Отъезд

Завершение программы в Иркутске.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в г. Иркутске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ДвухместноеДоплата за одноместное
42 10018 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Обзорная экскурсия по г. Иркутск
  • Билеты в музей Декабристов
  • Билеты в Байкальский музей
  • Билеты в архитектурно-этнографический музей Тальцы
  • Билеты на кресельный подъемник на камень Черского
  • Все трансферы и передвижения, указанные в программе
  • Услуги гида (1,2,3 день)
  • Полис туриста
  • Разрешение в нац. парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билет до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Услуги и трансферы, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
  • Алкогольная, табачная, сувенирная и иная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧳Экскурсионные туры3-дневные туры🍀Природа и пейзажи💧Водопады

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