Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых

Увидеть Шаман-камень, попробовать байкальскую рыбу и искупаться в горячих источниках

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Возьмём максимум от путешествия к Байкалу! отправляемся в недельный тур, во время которого познакомимся с историей «Сибирского Парижа», погуляем по зеркальному льду озера и расслабимся в лечебных источниках посёлка Жемчуг.

После знакомства с Иркутском посетим Листвянку, где попробуем байкальскую рыбу, полюбуемся пейзажами Малого Моря, заглянем на водопады реки Кынгарги в Тункинской долине. Вас ждут традиционные национальные блюда, сибирская баня и море эмоций.
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Ближайшие даты:
13
фев
27
фев
12
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Программа тура по дням

1 день

«Сибирский Париж»: достопримечательности Иркутска, посёлок Листвянка

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску, во время которой мы узнаем историю города. Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни XVII-XIX вв.

Далее поедем в посёлок Листвянка, расположенный вдоль берега Байкала. Увидим Шаман-камень, история которого полна мифов и легенд. Вы посетите Байкальский музей и узнаете, кто обитает в озере.

Во время прогулки по Листвянке зайдём на рыбный рынок, сможем порадовать себя товарами сувенирных рядов и попробовать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.

После этого вернёмся в Иркутск и разместимся в отеле.

«Сибирский Париж»: достопримечательности Иркутска, посёлок Листвянка«Сибирский Париж»: достопримечательности Иркутска, посёлок Листвянка«Сибирский Париж»: достопримечательности Иркутска, посёлок Листвянка«Сибирский Париж»: достопримечательности Иркутска, посёлок Листвянка«Сибирский Париж»: достопримечательности Иркутска, посёлок Листвянка«Сибирский Париж»: достопримечательности Иркутска, посёлок Листвянка
2 день

Малое Море и бухта Змеиная

Позавтракаем и едем на микроавтобусе к Малому Морю. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.

Доберёмся до базы отдыха, разместимся и пообедаем, а затем едем на экскурсию в бухту Змеиную. Это место невероятной красоты: скалы, окружающие водоём, образуют воронку, а вдоль берега проходит линия пляжа. Здесь находятся лечебные горячие источники.

На Большом Байкале нас ждут торосы, зеркальный лёд и головокружительные пейзажи. Здесь попробуем байкальскую расколодку и ароматный чай из самовара на местных травах. Желающие смогут покататься на коньках.

После такого насыщенного дня вернёмся на базу отдыха и поужинаем.

Малое Море и бухта ЗмеинаяМалое Море и бухта ЗмеинаяМалое Море и бухта ЗмеинаяМалое Море и бухта ЗмеинаяМалое Море и бухта ЗмеинаяМалое Море и бухта ЗмеинаяМалое Море и бухта Змеиная
3 день

Свободный день

Сегодня предлагаем вам провести день в комфортном режиме. Вы можете заказать дополнительные экскурсии. Например, отправиться в путешествие на хивусе, авто или квадроцикле. Также рекомендуем посетить Тажеранскую степь, остров Ольхон (мыс Бурхан или Хобой), остров Огой. С программой любой дополнительной экскурсии вы сможете ознакомиться на месте.

Вечером попаримся в сибирской баньке с вениками и чаем.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака у вас будет свободное время. По желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию или самостоятельно прогуляться.

Пообедав, поедем в Иркутск. Заселимся в гостиницу.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
5 день

Аршан: Тункинская долина, водопады Кынгарги и Хойморский дацан Бодхидхарма

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии разместимся в отеле и пообедаем блюдами бурятской национальной кухни.

Далее нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге и полюбуемся одним из них. Несмотря на замёрзшее русло, мы услышим шум воды под ледяным одеялом.

После этого посетим Хойморский дацан: познакомимся с обычаями и традициями буддизма. Насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой он расположился.

Заглянем на рынок, где вы сможете приобрести целебные травы, чаи и другие товары из Монголии.

Аршан: Тункинская долина, водопады Кынгарги и Хойморский дацан БодхидхармаАршан: Тункинская долина, водопады Кынгарги и Хойморский дацан БодхидхармаАршан: Тункинская долина, водопады Кынгарги и Хойморский дацан БодхидхармаАршан: Тункинская долина, водопады Кынгарги и Хойморский дацан БодхидхармаАршан: Тункинская долина, водопады Кынгарги и Хойморский дацан Бодхидхарма
6 день

Горячие источники в посёлке Жемчуг

После завтрака выезжаем в Жемчуг, известный своими лечебными горячими источниками. Желающие смогут искупаться.

После этого вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.

Горячие источники в посёлке ЖемчугГорячие источники в посёлке ЖемчугГорячие источники в посёлке Жемчуг
7 день

Отъезд

После завтрака выселимся из отеля (до 12:00). Вы можете заказать трансфер до до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Иркутск, ж. - д. вокзал / аэропорт. Время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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