Увидеть Шаман-камень, попробовать байкальскую рыбу и искупаться в горячих источниках
После знакомства с Иркутском посетим Листвянку, где попробуем байкальскую рыбу, полюбуемся пейзажами Малого Моря, заглянем на водопады реки Кынгарги в Тункинской долине. Вас ждут традиционные национальные блюда, сибирская баня и море эмоций.
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Описание
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Программа тура по дням
«Сибирский Париж»: достопримечательности Иркутска, посёлок Листвянка
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску, во время которой мы узнаем историю города. Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни XVII-XIX вв.
Далее поедем в посёлок Листвянка, расположенный вдоль берега Байкала. Увидим Шаман-камень, история которого полна мифов и легенд. Вы посетите Байкальский музей и узнаете, кто обитает в озере.
Во время прогулки по Листвянке зайдём на рыбный рынок, сможем порадовать себя товарами сувенирных рядов и попробовать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.
После этого вернёмся в Иркутск и разместимся в отеле.
Малое Море и бухта Змеиная
Позавтракаем и едем на микроавтобусе к Малому Морю. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
Доберёмся до базы отдыха, разместимся и пообедаем, а затем едем на экскурсию в бухту Змеиную. Это место невероятной красоты: скалы, окружающие водоём, образуют воронку, а вдоль берега проходит линия пляжа. Здесь находятся лечебные горячие источники.
На Большом Байкале нас ждут торосы, зеркальный лёд и головокружительные пейзажи. Здесь попробуем байкальскую расколодку и ароматный чай из самовара на местных травах. Желающие смогут покататься на коньках.
После такого насыщенного дня вернёмся на базу отдыха и поужинаем.
Свободный день
Сегодня предлагаем вам провести день в комфортном режиме. Вы можете заказать дополнительные экскурсии. Например, отправиться в путешествие на хивусе, авто или квадроцикле. Также рекомендуем посетить Тажеранскую степь, остров Ольхон (мыс Бурхан или Хобой), остров Огой. С программой любой дополнительной экскурсии вы сможете ознакомиться на месте.
Вечером попаримся в сибирской баньке с вениками и чаем.
Возвращение в Иркутск
После завтрака у вас будет свободное время. По желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию или самостоятельно прогуляться.
Пообедав, поедем в Иркутск. Заселимся в гостиницу.
Аршан: Тункинская долина, водопады Кынгарги и Хойморский дацан Бодхидхарма
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии разместимся в отеле и пообедаем блюдами бурятской национальной кухни.
Далее нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге и полюбуемся одним из них. Несмотря на замёрзшее русло, мы услышим шум воды под ледяным одеялом.
После этого посетим Хойморский дацан: познакомимся с обычаями и традициями буддизма. Насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой он расположился.
Заглянем на рынок, где вы сможете приобрести целебные травы, чаи и другие товары из Монголии.
Горячие источники в посёлке Жемчуг
После завтрака выезжаем в Жемчуг, известный своими лечебными горячими источниками. Желающие смогут искупаться.
После этого вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.
Отъезд
После завтрака выселимся из отеля (до 12:00). Вы можете заказать трансфер до до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30Завершение: Иркутск, ж. - д. вокзал / аэропорт. Время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.