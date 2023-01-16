Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Байкал - максимум

Добраться до отдаленных мест Байкала и почувствовать себя первооткрывателем

Вы увидите отдаленные труднодоступные места северной части Байкала, куда добирается мало туристов, и исследуете уголки нетронутой природы.

Это приключение для тех, кто хочет ощутить себя настоящим Робинзоном и на 13 дней оказаться вдали от цивилизации.

Мы будем ловить рыбу и готовить улов по местным традициям, любоваться заходящим солнцем на мысе Бурхан и купаться в термальных источниках.
Байкал - максимум
Байкал - максимум
Байкал - максимум
Байкал - максимум
Байкал - максимум
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Описание

Организационные детали

Не забудьте взять с собой:

Солнцезащитные очки: на Байкале много солнечных дней, лучи отражаются от снега и льда, так что защита для глаз будет не лишняя. А если ваша кожа быстро обгорает, то захватите и солнцезащитный крем – это убережет открытые участки кожи на лице, и в конце путешествия на фотографиях вы будете выглядеть так же классно, как и в начале

Теплая одежда: зимний костюм типа горнолыжного или пуховик с теплыми ветрозащитными штанами, варежки или перчатки, теплая шапка и шарф – температура воздуха на Байкале зимой днем около -15 -20 градусов, на побережье может быть ветрено, а мы довольно много времени будем проводить на улице

Туристические принадлежности: у нас довольно комфортный тур и походные вещи вроде спальника и кружки с тарелкой вам не понадобятся. Но вот сидушка (подпопник) может пригодиться – куда приятнее садиться на нее, чем на холодное бревно-лавочку во время наших привалов. Еще можно взять с собой термос – горячий чай на природе зимой всегда вкуснее.

Бытовые принадлежности: захватите с собой большое полотенце для купания в термах и маленькое – для лица. На базах отдыха полотенца будут, но лучше иметь и свое – за 13 дней оно точно пригодится. Конечно, не забудьте купальник и тапочки для душа – купаться мы будем много.

Маленький рюкзачок, с которым удобно ходить каждый день, – туда можно положить термос, купальники для термальных ванн и прочие нужные штуки.

И, конечно, не забудьте взять паспорт, медицинский полис и наличные – если вам захочется купить какой-нибудь местный сувенир, то лучше снять деньги заранее и не искать несуществующий банкомат среди леса.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Иркутск. Аэропорт, ж / д или ваша гостиница. Встреча до 10:00
Завершение: Город Иркутск, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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