1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Путь к Байкалу через сказочный лес 🌳

Из Иркутска мы поедем по одной из самых живописных дорог региона, где покрытые инеем деревья 🌳 сменятся горными ⛰️ перевалами. Держите камеры наготове и не стесняйтесь просить об остановках. По пути я расскажу об освоении Сибири и новейшей истории 📖 края, а также познакомлю вас с культурой местных через фолк (и не только) музыку. Приготовьтесь пополнить плейлист парой дивных композиций.

В гостях у маламутов

Промежуточная остановка ждет вас в питомнике, где вы будете гладить и обнимать собачек — тут и взрослые здоровяки, и маленькие щенки. Сделаем милые фотографии 📸 и услышим об особенностях породы. Если возникнет желание, маламуты будут рады прокатить вас в упряжке.

Долгожданный лёд

Финальный участок, где до Байкала останется чуть-чуть, удивит вас резкой сменой ландшафта. Наконец, мы доберемся до побережья — в поселок Большое Голоустное, известный как «место, где всегда солнечно» (2524 часа в год, больше, чем в Сочи, Крыму и Геленджике). Вы погуляете, отыщете лед с пузырьками и послушаете нескучную мини-лекцию о природе Байкала с картинками и инфографикой. По желанию можно арендовать коньки и прокатиться по этому бесконечному «катку», а еще прогуляться 👣 по лесной роще.

Организационные детали