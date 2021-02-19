1 отзыв оставили туристы

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Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес

Провести красивый, познавательный и душевный день на озере-море

5
1 отзыв
Владислав
Владислав – Гид из Иркутска
Путешествие по заснеженной тайге с яркой сменой ландшафтов.

Общение с одной из самых добрых и мохнатых пород собак.

И конечно, бесконечность кристального льда на километры вокруг! Такая встреча с настоящим Байкалом понравится и искателям умиротворения, и любителям ледового веселья.

И каждый узнает больше о великом озере и увезет с собой сотни фото-воспоминаний.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 10 900 ₽ за экскурсию

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Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес

Что вас ожидает

Путь к Байкалу через сказочный лес 🌳
Из Иркутска мы поедем по одной из самых живописных дорог региона, где покрытые инеем деревья 🌳 сменятся горными ⛰️ перевалами. Держите камеры наготове и не стесняйтесь просить об остановках. По пути я расскажу об освоении Сибири и новейшей истории 📖 края, а также познакомлю вас с культурой местных через фолк (и не только) музыку. Приготовьтесь пополнить плейлист парой дивных композиций.

В гостях у маламутов
Промежуточная остановка ждет вас в питомнике, где вы будете гладить и обнимать собачек — тут и взрослые здоровяки, и маленькие щенки. Сделаем милые фотографии 📸 и услышим об особенностях породы. Если возникнет желание, маламуты будут рады прокатить вас в упряжке.

Долгожданный лёд
Финальный участок, где до Байкала останется чуть-чуть, удивит вас резкой сменой ландшафта. Наконец, мы доберемся до побережья — в поселок Большое Голоустное, известный как «место, где всегда солнечно» (2524 часа в год, больше, чем в Сочи, Крыму и Геленджике). Вы погуляете, отыщете лед с пузырьками и послушаете нескучную мини-лекцию о природе Байкала с картинками и инфографикой. По желанию можно арендовать коньки и прокатиться по этому бесконечному «катку», а еще прогуляться 👣 по лесной роще.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортном минивэне. Транспорт включен в стоимость.
  • Я встречу вас у вашего отеля в Иркутске и привезу обратно
  • Дополнительные расходы: посещение питомника (300 руб. с человека), питание 🍽️ в кафе, по желанию катание на собачьих упряжках (от 1000 руб. в зависимости от дистанции) и аренда коньков (250 руб. в час)
  • Программу можно адаптировать в случае, если у вас аллергия или вы кошатник(-ца)
  • Не забудьте надеть теплую непродуваемую одежду и обувь, а также взять с собой солнцезащитные очки и крем с SPF защитой
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес
Байкал мечты! Лед, маламуты и сибирский лес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владислав
Владислав
Китаист по образованию, спустя несколько лет работы за границей я нашел гармонию в работе гидом в этом особенном месте. На экскурсиях мы будем говорить об истории, языках и мемах, музыке и культуре в целом, поэтому уверен, что мы найдем с вами большое количество самых разнообразных тем для разговора. Но самое главное, я покажу вам Иркутск — как город в который хочется возвращаться, и Байкал — как место откуда не хочется уезжать.
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1 отзыв оставили туристы

19 фев 2021
Столько впечатлений, что не передать словами. Все от начала и до конца было очень интересно и комфортно. Маршрут, познавательная часть, все было здорово. Смело буду советовать экскурсию друзьям

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