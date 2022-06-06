Байкал: новые берега

Байкал - легендарное озеро, на берегах которого должен побывать каждый турист

5
3 отзыва
Байкал – легендарное озеро, на берегах которого должен побывать каждый турист.

Наш пешеходно-экскурсионный маршрут проходит по самым интересным местам юго-западного побережья и острова Ольхон.

Это действительно уникальный и очень насыщенный маршрут, который позволит тебе увидеть Байкал во всем его великолепии. Программа путешествия состоит из двух частей, которые прекрасно дополняют друг друга.

Мы увидим знаменитое озеро Сердце с высоты 2070 м – с вершины пика Черского, проедем по части знаменитой Кругобайкалки – одной из самых экзотических железных дорог мира, прогуляемся по Большой Байкальской тропе, на маршрутном катере пройдем вдоль побережья и по Ангаре до Иркутска и в конце путешествия посетим окутанный шаманскими поверьями остров Ольхон.
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Байкал: новые берега
Ближайшие даты:
19
июл

Что вас ожидает 🤩

Слюдянка
Слюдянка
Здесь находится единственный в России ж/д вокзал, полностью отделанный белым и розовым мрамором
Музей минералов
Музей минералов
С одной из богатейших в России коллекций, в которой представлены все минералы, известные современной науке (3450 видов!)
Пик Черского (или Комар)
Пик Черского (или Комар)
Покорим вершину высотой 2090 метров над уровнем моря с видом на южную оконечность Байкала и озеро Сердце
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Это самая дорогая и самая красивая железная дорога в мире, которую строили с 1896 по 1900
Музей Байкала
Музей Байкала
Здесь мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и о многом другом
Камень Черского
Камень Черского
С него открывается панорама Байкала и устья реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера
Мыс Бурхан
Мыс Бурхан
На нем находится скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Музей минералов

Встреча группы в Иркутске на ж/д вокзале.

На пригородном поезде отправимся в Слюдянку, где посмотрим на единственный в России ж/д вокзал, полностью отделанный белым и розовым мрамором.

Посетим музей минералов с одной из богатейших в России коллекций, в которой представлены все минералы, известные современной науке (3450 видов!). И конечно, отведаем вкуснейшего байкальского омуля!

Но расслабляться не стоит, ведь сегодня нас ждет начало пешего путешествия на хребет Хамар-Дабан – к пику Черского. 

После обеда мы начнем двигаться по тропе по окраине Слюдянки и, пройдя примерно 8 км, встанем палаточным лагерем на уютной поляне у ручья.

10 км пешком с рюкзаками. Набор высоты 400 метров.

Встреча группы. Музей минераловВстреча группы. Музей минераловВстреча группы. Музей минераловВстреча группы. Музей минераловВстреча группы. Музей минераловВстреча группы. Музей минераловВстреча группы. Музей минераловВстреча группы. Музей минераловВстреча группы. Музей минераловВстреча группы. Музей минералов
2 день

Пик Черского. Озеро Сердце

Сегодня нас ждет нелегкий день, ведь нам предстоит покорить вершину высотой 2090 метров над уровнем моря – пик Черского (или Комар) – высшую точку Комаринского хребта Хамар-Дабана. 

Вершина названа российскими географами в честь Ивана Дементьевича Черского — известного исследователя Сибири. 

Крутая, хорошо натоптанная тропа выводит на гребень, по которому пролегает путь на вершину. 

Лагерь установим под предвершинном взлете, и на легке штурмуем вершину. 

С хребта в хорошую погоду открывается вид на южную оконечность Байкала.

С вершины открывается потрясающий вид на озеро Сердце. Спустимся к нему, чтобы отдохнуть от изнурительного подъема. 

К вечеру совершим пешеходную экскурсию на водопады реки Подкомарной. 

Ночевка в палатках.

10 км пешком с рюкзаками. Набор высоты 1100 метров.

Пик Черского. Озеро СердцеПик Черского. Озеро СердцеПик Черского. Озеро СердцеПик Черского. Озеро Сердце
3 день

Возвращение в Слюдянку

К вечеру спускаемся уже известной дорогой в Слюдянку. 

Ночевка на базе отдыха.

20 км – пешком с рюкзаками, сброс высоты 1500 метров.

Возвращение в СлюдянкуВозвращение в СлюдянкуВозвращение в СлюдянкуВозвращение в СлюдянкуВозвращение в Слюдянку
4 день

Кругобайкальская железная дорога. Листвянка

Сегодня нам предстоит проехать по знаменитой Кругобайкальской железной дороге на электричке — памятнику архитектуры начала XX века. 

Это самая дорогая и самая красивая железная дорога в мире, которую строили с 1896 по 1900. 

Чтобы пробить дорогу по берегу Байкала, через склоны Приморского хребта, пришлось проложить 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 виадуков и мостов. 

Поезд идет вдоль берега и прибывает в порт Байкал, где нам нужно будет переправиться на пароме через устье Ангары в Листвянку, центр туризма на Байкале.

В Листвянке мы посетим Байкальский музей, поднимемся на Камень Черского, откуда открывается шикарный вид на исток Ангары и Шаман-камень. 

После экскурсий выйдем на начало тропы вдоль Байкала и заночуем на берегу в палатках.

2 км – пешком с рюкзаками.

Кругобайкальская железная дорога. ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога. ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога. ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога. ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога. ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога. Листвянка
5 день

Большая Байкальская тропа

Идем по знаменитой Большой Байкальской тропе, любуясь видами Байкала. Тропа идет вдоль крутых, обрывающихся к озеру склонов, периодически спускаясь на небольшие каменистые пляжи. 

Виды на озеро Байкал поистине впечатляют. 

Ночевка в палатках.

12 км – пешком с рюкзаками

Большая Байкальская тропаБольшая Байкальская тропаБольшая Байкальская тропаБольшая Байкальская тропаБольшая Байкальская тропаБольшая Байкальская тропаБольшая Байкальская тропа
6 день

Большие Коты. Возвращение в Листвянку

Днем мы придем в поселок Большие Коты. Погуляем, осмотримся, искупаемся в Байкале. Будет возможность пообедать в кафе. 

А ближе к вечеру переезд на катере ("Ракета") обратно до Листвянки, где заночуем на базе отдыха.

8 км – пешком с рюкзаками

Большие Коты. Возвращение в ЛиствянкуБольшие Коты. Возвращение в ЛиствянкуБольшие Коты. Возвращение в ЛиствянкуБольшие Коты. Возвращение в Листвянку
7 день

Поселок Хужир. Мыс Бурхан

Рано утром на микроавтобусе едем в столицу легендарного, окутанного тайнами и повериями острова Ольхон — поселок Хужир. 

Отсюда мы сходим на знаменитый мыс Бурхан, который оканчивается скалой Шаманка. 

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.

 Будет время погулять по Хужиру и уникальному песчаному пляжу, а вечером мы пешком сходим на соседнюю возвышенность, откуда открывается изумительный вид на Байкал и красивейший закат. 

Ночевка на уютной базе отдыха с баней.

360 км – авто.

Поселок Хужир. Мыс БурханПоселок Хужир. Мыс БурханПоселок Хужир. Мыс БурханПоселок Хужир. Мыс БурханПоселок Хужир. Мыс БурханПоселок Хужир. Мыс БурханПоселок Хужир. Мыс Бурхан
8 день

Свободный день

День полного отдыха и наслаждения природой Байкала и его пляжами. 

Можно взять напрокат велосипеды и совершить велоэкскурсию вдоль берегов Малого моря. 

Можно поваляться на пляже. 

А можно заказать водную экскурсию к Ушканьим островам и посмотреть на необъятное количество Байкальских нерп или автоэкскурсию на северную оконечность острова – мыс Хобой. 

Можно сходить в музей, а также обойти все сувенирные лавки.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Отъезд

День отъезда. После завтрака погрузим вещи в рейсовый микроавтобус и возвращаемся в Иркутск.

В Иркутске советуем посетить музей-ледокол Ангара, прогуляться по 130-му кварталу и попробовать блюда бурятской кухни в местных кафе.

Билеты в обратную дорогу советуем брать на вечер после 18:00 либо на следующий день, чтобы успеть выполнить культурную программу.

300 км – авто.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предполагает размещение 4 ночи в палатках, 4 ночи на базах. Аренда палаток входит в стоимость тура, палатки 3-х и 4-х местные. При желании размещаться индивидуально вы можете взять свою палатку. Размещение на базах в 3-х и 4-х местных номерах (в зависимости от номерного фонда конкретной базы), туалет и душ/баня на этаже или на улице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на пригородный поезд Иркутск –Слюдянка
  • Билеты на маршрутный катер пос. Большие Коты – Листвянка
  • Трансфер Листвянка – Ольхон – Иркутск (вперед на заказном, обратно на рейсовом)
  • Входные билеты в минералогический музей в Слюдянке и музей Байкала в Листвянке
  • Проживание на базах отдыха (4 ночи)
  • Аренда 3-х, 4-х местных палаток
  • Трехразовое питание на активной части маршрута (горячие завтрак и ужин, обед – перекусы)
  • Сопровождение гидом
  • Котлы, газовые баллоны и газовые горелки
  • Групповая аптечка
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание в дороге
  • Питание в кафе в Слюдянке, Листвянке и Хужире
  • Не предусмотренные программой экскурсии и активности (прокат велосипеда, конные прогулки, автоэкскурсия на мыс Хобой и т. п.)
  • Баня
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак 70 – 90 л;
  • Накидка на рюкзак от дождя;
  • Коврик туристический;
  • Спальный мешок;
  • Треккинговые палки;
  • Сидушка на резинке;
  • Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек;

Одежда и обувь:

  • Ботинки треккинговые (кроссовки);
  • Сандалии;
  • Куртка ветрозащитная, штаны ветрозащитные (не продуваемые);
  • Дождевик;
  • Термобельё (нательное белье);
  • Футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1 – 2 футболки;
  • Кофта флисовая;
  • Штаны ходовые легкие, шорты;
  • Носки 2 – 3 пары;
  • Нижнее бельё;
  • Панама, перчатки х/б 2 пары;
  • Купальные принадлежности;

Что взять еще:

  • Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • Солнцезащитный крем;
  • Фотоаппарат (видеокамера);
  • резервный аккумулятор;
  • Бутылка 0,5 – 1 л для воды (или гидратор);
  • Полиэтиленовые или другие плотные непромокаемые мешки для сохранения вещей в сухости;

Документы:

  • Паспорт;
  • Полис страхования;
  • Деньги на дополнительные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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