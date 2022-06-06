1 день

Встреча группы. Музей минералов

Встреча группы в Иркутске на ж/д вокзале.

На пригородном поезде отправимся в Слюдянку, где посмотрим на единственный в России ж/д вокзал, полностью отделанный белым и розовым мрамором.

Посетим музей минералов с одной из богатейших в России коллекций, в которой представлены все минералы, известные современной науке (3450 видов!). И конечно, отведаем вкуснейшего байкальского омуля!

Но расслабляться не стоит, ведь сегодня нас ждет начало пешего путешествия на хребет Хамар-Дабан – к пику Черского.

После обеда мы начнем двигаться по тропе по окраине Слюдянки и, пройдя примерно 8 км, встанем палаточным лагерем на уютной поляне у ручья.

10 км пешком с рюкзаками. Набор высоты 400 метров.