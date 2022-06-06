Встреча группы в Иркутске на ж/д вокзале.
На пригородном поезде отправимся в Слюдянку, где посмотрим на единственный в России ж/д вокзал, полностью отделанный белым и розовым мрамором.
Посетим музей минералов с одной из богатейших в России коллекций, в которой представлены все минералы, известные современной науке (3450 видов!). И конечно, отведаем вкуснейшего байкальского омуля!
Но расслабляться не стоит, ведь сегодня нас ждет начало пешего путешествия на хребет Хамар-Дабан – к пику Черского.
После обеда мы начнем двигаться по тропе по окраине Слюдянки и, пройдя примерно 8 км, встанем палаточным лагерем на уютной поляне у ручья.
10 км пешком с рюкзаками. Набор высоты 400 метров.
Сегодня нас ждет нелегкий день, ведь нам предстоит покорить вершину высотой 2090 метров над уровнем моря – пик Черского (или Комар) – высшую точку Комаринского хребта Хамар-Дабана.
Вершина названа российскими географами в честь Ивана Дементьевича Черского — известного исследователя Сибири.
Крутая, хорошо натоптанная тропа выводит на гребень, по которому пролегает путь на вершину.
Лагерь установим под предвершинном взлете, и на легке штурмуем вершину.
С хребта в хорошую погоду открывается вид на южную оконечность Байкала.
С вершины открывается потрясающий вид на озеро Сердце. Спустимся к нему, чтобы отдохнуть от изнурительного подъема.
К вечеру совершим пешеходную экскурсию на водопады реки Подкомарной.
Ночевка в палатках.
10 км пешком с рюкзаками. Набор высоты 1100 метров.
К вечеру спускаемся уже известной дорогой в Слюдянку.
Ночевка на базе отдыха.
20 км – пешком с рюкзаками, сброс высоты 1500 метров.
Сегодня нам предстоит проехать по знаменитой Кругобайкальской железной дороге на электричке — памятнику архитектуры начала XX века.
Это самая дорогая и самая красивая железная дорога в мире, которую строили с 1896 по 1900.
Чтобы пробить дорогу по берегу Байкала, через склоны Приморского хребта, пришлось проложить 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 виадуков и мостов.
Поезд идет вдоль берега и прибывает в порт Байкал, где нам нужно будет переправиться на пароме через устье Ангары в Листвянку, центр туризма на Байкале.
В Листвянке мы посетим Байкальский музей, поднимемся на Камень Черского, откуда открывается шикарный вид на исток Ангары и Шаман-камень.
После экскурсий выйдем на начало тропы вдоль Байкала и заночуем на берегу в палатках.
2 км – пешком с рюкзаками.
Идем по знаменитой Большой Байкальской тропе, любуясь видами Байкала. Тропа идет вдоль крутых, обрывающихся к озеру склонов, периодически спускаясь на небольшие каменистые пляжи.
Виды на озеро Байкал поистине впечатляют.
Ночевка в палатках.
12 км – пешком с рюкзаками
Днем мы придем в поселок Большие Коты. Погуляем, осмотримся, искупаемся в Байкале. Будет возможность пообедать в кафе.
А ближе к вечеру переезд на катере ("Ракета") обратно до Листвянки, где заночуем на базе отдыха.
8 км – пешком с рюкзаками
Рано утром на микроавтобусе едем в столицу легендарного, окутанного тайнами и повериями острова Ольхон — поселок Хужир.
Отсюда мы сходим на знаменитый мыс Бурхан, который оканчивается скалой Шаманка.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.
Будет время погулять по Хужиру и уникальному песчаному пляжу, а вечером мы пешком сходим на соседнюю возвышенность, откуда открывается изумительный вид на Байкал и красивейший закат.
Ночевка на уютной базе отдыха с баней.
360 км – авто.
День полного отдыха и наслаждения природой Байкала и его пляжами.
Можно взять напрокат велосипеды и совершить велоэкскурсию вдоль берегов Малого моря.
Можно поваляться на пляже.
А можно заказать водную экскурсию к Ушканьим островам и посмотреть на необъятное количество Байкальских нерп или автоэкскурсию на северную оконечность острова – мыс Хобой.
Можно сходить в музей, а также обойти все сувенирные лавки.
День отъезда. После завтрака погрузим вещи в рейсовый микроавтобус и возвращаемся в Иркутск.
В Иркутске советуем посетить музей-ледокол Ангара, прогуляться по 130-му кварталу и попробовать блюда бурятской кухни в местных кафе.
Билеты в обратную дорогу советуем брать на вечер после 18:00 либо на следующий день, чтобы успеть выполнить культурную программу.
300 км – авто.
Тур предполагает размещение 4 ночи в палатках, 4 ночи на базах. Аренда палаток входит в стоимость тура, палатки 3-х и 4-х местные. При желании размещаться индивидуально вы можете взять свою палатку. Размещение на базах в 3-х и 4-х местных номерах (в зависимости от номерного фонда конкретной базы), туалет и душ/баня на этаже или на улице.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.