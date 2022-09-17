В царство льда и снега. Большое байкальское приключение

Поймать в льдинках отблеск заката и покататься на коньках по самому большому катку России

Вдохновиться, зарядиться энергией и подарить себе незабываемое приключение вы можете, отправившись вместе с нами на Байкал. Будем любоваться замёрзшими пузырьками и наплесками, сверкающими на солнце гротами и торосами. Побываем на священном мысе Бурхан и расслабимся в термальных источниках.

Непередаваемые ощущения ждут вас в поездке по ледяной глади озера на воздушной подушке и скольжению на коньках по бескрайнему катку. Откройте для себя магию зимнего Байкала!
В царство льда и снега. Большое байкальское приключение
В царство льда и снега. Большое байкальское приключение
В царство льда и снега. Большое байкальское приключение
В царство льда и снега. Большое байкальское приключение
В царство льда и снега. Большое байкальское приключение
В царство льда и снега. Большое байкальское приключение
В царство льда и снега. Большое байкальское приключение
Ближайшие даты:
21
янв
19
фев
4
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Не забудьте взять с собой:

  • Солнцезащитные очки: на Байкале много солнечных дней, лучи отражаются от снега и льда, так что защита для глаз будет не лишней. А если ваша кожа быстро обгорает, то захватите и солнцезащитный крем.
  • Теплую одежду: зимний костюм типа горнолыжного или пуховик с теплыми ветрозащитными штанами, варежки или перчатки, теплая шапка и шарф — температура воздуха на Байкале зимой днем около −15 −20 градусов, на побережье может быть ветрено, а мы довольно много времени будем проводить на улице.
  • Туристические принадлежности: у нас довольно комфортный тур и походные вещи вроде спальника и кружки с тарелкой вам не понадобятся. Но вот пенка-сидушка может пригодиться — куда приятнее садиться на нее, чем на холодное бревно-лавочку во время привалов. Еще можно взять с собой термос — горячий чай на природе зимой всегда вкуснее.
  • Бытовые принадлежности: захватите с собой купальник и тапочки для душа — у нас в программе термальные источники. Возьмите и свое полотенце — в гостиницах полотенца будут, а вот в термы лучше захватить свое.
  • Маленький рюкзак, с которым удобно ходить каждый день. Туда можно положить термос, купальники для термальных ванн и прочие нужные штуки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00. Мы встретим вас от аэропорта, Ж/Д вокзала или гостиницы
Завершение: Иркутск, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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