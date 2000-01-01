Александр проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба

Узнать о самом красивом участке ж/д-дороги, изучить его тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом

Александр
Александр – Гид из Иркутска
Чудо природное и чудо рукотворное — в этой экскурсии 🧭 сочетаются прекрасные виды озера и одно из лучших творений советских инженеров.

Я расскажу, в чем уникальность стройных виадуков, и раскрою историю 📖 их строительства.

Поговорим и о природе Байкала, о доисторических временах, когда здесь высились горы ⛰️, а еще понаблюдаем за крупными бакланами и другими птицами.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба

Что вас ожидает

Истории Транссиба и национального парка
Мы встретимся в Иркутске и отправимся к озеру на электричке (летом) или на автомобиле 🚘 (зимой). По пути вы познакомитесь с историей 📖 строительства дорог в Приангарьи: среди них непревзойденной по сложности является Транссибирская железнодорожная магистраль. Будут и рассказы о природе и редких растениях национального парка. А еще обязательно коснемся геологии — ведь наше путешествие проходит у подножия самых древних гор ⛰️ планеты!

Стальной пояс России
Добравшись до станции «Темная падь», мы спустимся с вершин Олхинского плато к памятникам КБЖД (4 км). Здесь вас ждет комплекс Ангасольских виадуков и галерей: некоторые из них чудом уцелели, а один был построен еще до Первой Мировой войны. Если будет подходящая погода — искупаемся в Байкале, для желающих летом можно затопить баню прямо на берегу. А еще устроим пикник на организованной площадке.

Затем прогуляемся до бухты Упорная Губа (1, 5 км): вы рассмотрите виадук и два тоннеля — и поймете, в чем уникальность одного из них. Тут любят тренироваться сотрудники альпинистского лагеря — по желанию можно провести для вас мастер-класс.

И если останутся силы, мы пройдём до мыса Хабартуй (5 км в одну сторону, 3-4 часа дополнительно). 4 галереи, 3 тоннеля, 7 подпорных стенок и 6 виадуков — на дистанции в километр собрана целая коллекция любопытных локаций! Вы увидите, на что способна смекалка и фантазия строителей, и на примере этого ансамбля поймете разнообразие и особенности галерей КБЖД.

А последний из них выведет нас к Байкалу и одному из крупнейших птичьих базаров — месту скопления птиц. Вы сможете понаблюдать с близкого расстояния за их повадками и посмотреть самых больших в мире бакланов.

Организационные детали

Погода на Байкале меняется быстро, поэтому возьмите с собой и купальные принадлежности, и теплую куртку с ветро- и влагозащитой. Зимой захватите ледоступы или коньки. Хотя тропа несложная, обязательно наденьте удобную трекинговую обувь с защитой голеностопа.

Что входит в стоимост, а что — нет

  • Трансфер на автомобиле входит в стоимость экскурсии 🧭 (зимой)
  • Дополнительные расходы: билет 🎫 на электричку туда и обратно (летом) — 350 руб. /чел., рекреационный сбор — 100 руб. /чел. ; еда и напитки во время остановки
  • По желанию: баня (летом) — 2000 руб. /час на группу до 7 человек. ; мастер-класс по альпинизму — 5000 руб. /чел.
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
Байкальская дорога — золотая пряжка Транссиба

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно я издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полетов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
Напишите мне

Александр проводит ещё 4 экскурсии

Иркутск — середина Земли
3 750
3 часа
Иркутск — середина Земли
4 отзыва
Исследовать самое интересное и важное в сибирском городе и погрузиться в его насыщенную историю
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
11 700
13 часов
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
3 отзыва
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Листвянка — туристическая столица Байкала
8 500
10 часов
Листвянка — туристическая столица Байкала
Музей «Тальцы», виртуальное погружение на дно озера, нерпинарий, прогулка на кораблике и не только!
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
25 000
13 часов
Иркутск — остров Ольхон. Большое путешествие!
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года

Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Иркутск от истоков до наших дней
3 250
3 часа
Иркутск от истоков до наших дней
66 отзывов
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Путешествие на Байкал
6 500
7 часов
Путешествие на Байкал
59 отзывов
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Иркутск — столица Восточной окраины
3 500
3 часа
Иркутск — столица Восточной окраины
47 отзывов
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре — обзорная авто-экскурсия
Идеальный день на Байкале
9 890
8 часов
Идеальный день на Байкале
34 отзыва
Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
6 960
7 часов
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
27 отзывов
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
1 500
2 часа
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
22 отзыва