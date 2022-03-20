Байкальская классика

Просторы неба, просторы водной глади, ветра, яркого солнца, новых красок, новых впечатлений

5
3 отзыва
Просторы неба, просторы водной глади, ветра, яркого солнца, новых красок, новых впечатлений и совершенно других ценностей.

В этом путешествии мы приглашаем вас просто навестить Байкал, следуя с нами по привычным нам маршрутам, посещая самые известные места, знакомясь с историей Прибайкалья и местными обычаями, традиционной кухней и новыми людьми – все это всего за шесть дней и с большим комфортом. Акция! Скидка 10 % на первый заезд в июне!
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Байкальская классика
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Мир Байкальских сказок
Мир Байкальских сказок
Узнаем 7 главных легенд Байкала и увидим все знаковые места озера за одну поездку
Захватывающая прогулка на катере
Захватывающая прогулка на катере
Пересечем Байкал на катере и познакомимся с озером
Завораживающее горловое пение
Завораживающее горловое пение
Нас ждет остановка в этно-парке «Золотая Орда», где мы познакомимся культурой коренного населения Прибайкалья
Этническая кухня
Этническая кухня
Пообедаем в настоящей бурятской юрте, а местные жители научат вас готовить традиционное бурятское блюдо
Байкал с высоты птичьего полета
Байкал с высоты птичьего полета
Поднимемся на смотровую площадку Камень Черского, с которой открывается потрясающий вид

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Тальцы – Листвянка

Сегодня вас ожидает знакомство с Байкалом!

Аэропорт расположен на выезде из города, и покинув его пределы, вы сразу же попадёте на живописный Байкальский тракт – самый короткий путь к озеру.

На 47 км тракта, расположен уникальный этнографический музей под открытым небом «Тальцы», который входит в пятерку крупнейших музеев деревянного зодчества России!

Мы заглянем сюда познакомиться с бытом русской деревни: вас встретят настоящие сибиряки, в лучших традициях сибирского гостеприимства: песнями, хороводом и караваем, вы увидите дома ремесленников, купцов и крестьян, окунётесь в атмосферу сельской жизни.

После прогулки, зарядившись духом Сибири, вы вновь отправитесь в путь, и вот он – Байкал!

Мы остановимся поприветствовать великое озеро, прикоснуться к его водам и попросить удачного путешествия для нашей команды.

Мы прибываем в Листвянку – туристический посёлок у озера, здесь нас ждет обед из блюд сибирской кухни в ресторане на берегу.

На ближайшие два дня вы разместитесь в уютной гостинице в пешей доступности от берега Байкала.

А в завершении дня вы сможете оценить масштаб и величие Байкала с высоты птичьего полёта!

На фуникулёре вы подниметесь на смотровую площадку Камень Черского, с которой открывается потрясающий вид на Приморский хребет, Байкал, Ангару, Кругобайкальскую железную дорогу, горный хребет Хамар Дабан и, окружённый легендами, Шаман камень.

Ужин, свободное время.

Завтра вас ждёт очень активный день, отдыхайте и набирайтесь сил!

Питание: обед (в ресторане) – входит в стоимость программы, ужин – самостоятельно.

Время в пути: 8 часов (≈1,5 часа переездов, экскурсии и прогулки ≈3,5)

Иркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – Листвянка
2 день
Листвянка

С первым добрым утром на Байкале!

Сегодня у вас будет свободный день в Листвянке, откуда вы сможете отправиться на одну из нескольких экскурсий на выбор. 

Рекомендуем вам отправиться в бухту Песчаную на быстроходном катере.

Мы подскажем вам, к кому обратиться и как добраться.

Питание: завтрак (в кафе гостиницы), обед, ужин - самостоятельно.

3 день
Листвянка – п. Усть-Ордынский – МРС – о. Огой – п. Хужир (о. Ольхон)

Отправляемся к самому сердцу Байкала – на остров Ольхон!

После часа пути из Иркутска вас ждет остановка в этно-парке «Золотая Орда», где вы познакомитесь с культурой коренного населения Прибайкалья – послушаете завораживающее горловое пение, пообедаете в настоящей бурятской юрте, а местные жители научат вас готовить традиционное бурятское блюдо – бузы.

После обеда – продолжение пути к Ольхону.

На остров с материка переправляются с помощью парома через пролив Ольхонские ворота.

Чтобы не стоять в очереди на паромную переправу, а заодно побывать на острове Огой, – пересаживаемся на катер.

Огой – место силы, здесь никогда не жили люди, поэтому он считается «чистой землей», свободной от плохой энергии.

Больше десяти лет назад здесь была установлена Всеблагая Ступа Просветления, которая предназначена для растворения негативных препятствий в мире.

Возвращайтесь на катер, и он помчит вас дальше – знакомиться с островом Ольхон!

По прибытии на остров вы разместитесь в уютной гостинице.

У вас будет время немного отдохнуть и подготовиться к ужину.

Вечером можно прогуляться вдоль берега или сходить на проводы заката к легендарной скале Шаманка.

И, конечно, искупаться в Байкале.

Питание: завтрак (в гостинице), обед (в этно-парке), ужин (в гостиничном комплексе) – входит в стоимость программы.

Время в пути: 8 часов (≈4,5 часов автомобильных переездов, ≈1 час на катере, ~2,5 часа прогулок и экскурсий)

Листвянка – п. Усть-Ордынский – МРС – о. Огой – п. Хужир (о. Ольхон)Листвянка – п. Усть-Ордынский – МРС – о. Огой – п. Хужир (о. Ольхон)Листвянка – п. Усть-Ордынский – МРС – о. Огой – п. Хужир (о. Ольхон)Листвянка – п. Усть-Ордынский – МРС – о. Огой – п. Хужир (о. Ольхон)Листвянка – п. Усть-Ордынский – МРС – о. Огой – п. Хужир (о. Ольхон)Листвянка – п. Усть-Ордынский – МРС – о. Огой – п. Хужир (о. Ольхон)
4 день
по острову Ольхон, Хужир – мыс Хобой

После стольких насыщенных дней предлагаем насладиться утренними пейзажами, прогуляться по берегу, покататься на велосипеде или просто почитать под шум волны.

Ближе в полудню вы отправитесь осматривать остров до самой северной его части (протяженность – почти 72 км, для сравнения: Боракай на Филиппинах в 10 раз меньше, всего 7 км).

Этот маршрут – с юга на север, позволяет увидеть все природное многообразие острова: дорога пройдет через лес, холмы, степи и песчаные дюны!

Вы увидите уникальные скальные комплексы, узнаете множество легенд и историй, которые сопровождают каждый уголок острова.

И, наконец, вы прибудете на самый север острова – мыс Хобой (в переводе с бурятского «клык»), место особенное, сакральное.

После обеда-пикника, наполненные впечатлениями и заряженные силой Байкала, вы вернетесь в отель.

Отдохнув и поужинав, мы отправимся на пляж, чтобы красиво завершить этот день: вас ждет дегустация сыров от местных фермеров и бокал прохладного вина с видом на Байкальский закат.

Питание: завтрак (в гостиничном комплексе), обед (пикник), ужин (в гостиничном комплексе), дегустация – входят в стоимость программы

Время в пути: ≈7 часов (≈5 часов автомобильных переездов)

по острову Ольхон, Хужир – мыс Хобойпо острову Ольхон, Хужир – мыс Хобойпо острову Ольхон, Хужир – мыс Хобойпо острову Ольхон, Хужир – мыс Хобойпо острову Ольхон, Хужир – мыс Хобойпо острову Ольхон, Хужир – мыс Хобой
5 день
Хужир – паромная переправа – Иркутск

Утро на Ольхоне – всегда особенное время.

Солнце заливает остров, и Байкал – как зеркало, по утрам на Малом море полный штиль.

Предлагаем начать день с небольшой медитации.

Машины доставят вас к паромной переправе через пролив Ольхонские ворота.

Один из трех паромов доставит вас на материк, где будет ждать комфортный автобус.

В пути мы сделаем остановку на обед в национальном бурятском кафе «Юрта».

А ближе к вечеру вы прибудете в город, в отель на берегу реки Ангара.

В шаговой доступности от отеля расположены набережная, а также большая часть самых интересных достопримечательностей и досуговых мест Иркутска.

Этот длинный день близится к концу.

Прогуляйтесь по набережным и тенистым улочкам, поужинайте в одном из ресторанчиков города, гид с радостью порекомендует лучшие варианты.

Питание: завтрак (в гостиничном комплексе), обед в кафе, ужин самостоятельно.

Время в пути: 6 часов (6 часов переездов на автомобиле)

Хужир – паромная переправа – ИркутскХужир – паромная переправа – ИркутскХужир – паромная переправа – ИркутскХужир – паромная переправа – Иркутск
6 день
Отъезд домой

Расставаясь с Байкалом, не расстраивайтесь, ведь у вас есть возможность забрать с собой все те ощущения, что подарило вам это уникальное озеро, наше с вами озеро.

А когда вы почувствуете, что «запасы иссякают», можно будет снова навестить Байкал!

Питание: завтрак в отеле.

Маршрут: по городу (отель - аэропорт), до 10 км

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Размещение в 2-хместных благоустроенных номерах:

  • п. Листвянка, ГК «Крестовая Падь», 2-х местные благоустроенные номера, 2 ночи;
  • п. Хужир, ГК «Сарайский», 2-х местные благоустроенные номера, 2 ночи;
  • размещение в г. Иркутске в отеле «Ibis», 2-местные благоустроенные номера, 1 ночь;

Стоимость сборного тура на 1 человека при группе 8 человек – 69 980 рублей

Доплата за одноместное размещение по программе – 19 800 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», фольклорная программа
  • Посещение смотровой площадки «Камень Черского» на кресельном подъемнике
  • Программа в этно-парке «Золотая Орда» (горловое пение, мастер-класс по лепке «бууз»)
  • Водная экскурсия на о. Огой с высадкой в Хужире
  • Экскурсия по северу о. Ольхон (автомобильно-пешеходная, м. Хобой, минивен Mitsubishi Delica, 2 единицы)
  • Услуги профессионального гида на протяжении программы
  • Трансферы согласно программе (Toyota Hiace /аналог (микроавтобус 9-11 мест)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Организация дайвинга (в п. Листвянка) (от 7500 рублей/чел)
  • Сборная экскурсия в Бухту Песчаную
  • Мастер-классы по гончарному делу (от 1000 рублей/чел и кузнечному ремеслу (от 1500 рублей/чел)
  • Встреча с шаманом (о. Ольхон) (от 12 000 рублей/группа)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Лето на Байкале теплое и солнечное, но по вечерам и в плохую погоду может быть достаточно прохладно. Поэтому рекомендуем Вам взять куртки-ветровки и теплые кофты.

  • кепка или бандана;
  • легкая шапка;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться);
  • репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • пуховые жилетки или тонкие пуховки;
  • удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
  • туалетные принадлежности;
  • нижнее белье;
  • одежда для города или курорта.

Обязательно:

  • паспорт и полис ОМС.

А ещё могут пригодиться:

  • маленький рюкзак для однодневных экскурсий;
  • бинокль;
  • тонкие перчатки;
  • зонт;
  • герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Скидка для детей до 12 лет – 10%.

К участию рекомендованы семьи с детьми от 8 лет. Младше – по согласованию.

На первый заезд тура 25-30 июня действует скидка 10 %.

Сколько брать наличных денег?

Из обязательных расходов, не включенных в тур – 3 ужина (900-1600 рублей за комплексный ужин). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет, но практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.

Будет ли возможность посетить баню?

При желании вы можете забронировать баню на Ольхоне – в зависимости от желаемого уровня бани и ее вместительности стоимость колеблется в районе 1500-7500 рублей/час.

Как мы будем добираться на остров?

В это время года возможны несколько вариантов: паром, корабль или скоростной катер. На остров вы отправитесь на скоростном катере, минуя паромную переправу. С острова на материк вас доставит паром. Чтобы не терять времени в очереди, мы предусмотрели составной трансфер. До переправы вас довозит одна машина, а на материке уже встречает другая.

Какая будет погода?

Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 -18 С.

Как и где происходит сбор группы?

Сбор группы происходит в аэропорту, рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени. Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут, если гости прилетают раньше – выезжаем раньше. Если гость прилетел за день-два до старта тура, то, его заберём из отеля, но в аэропорту в день прилёта, к сожалению, его никто не встретит.

Примерное меню, какая кухня преобладает?

Преобладает домашняя русская кухня, но будет возможность попробовать бурятскую кухню (буузы, хушууры, урмэ), байкальские блюда (уха, рыба жаренная/запечённая в различных вариациях).

Примерное меню гостей с особенностями питания и для детей: учитываем питание для вегетарианцев, для людей не употребляющих молоко (салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное. Т. к. в туре допускаются к участию дети старше 8 лет, для них не предусмотрено отдельное меню.

Как обстоят дела со связью?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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