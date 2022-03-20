Сегодня вас ожидает знакомство с Байкалом!
Аэропорт расположен на выезде из города, и покинув его пределы, вы сразу же попадёте на живописный Байкальский тракт – самый короткий путь к озеру.
На 47 км тракта, расположен уникальный этнографический музей под открытым небом «Тальцы», который входит в пятерку крупнейших музеев деревянного зодчества России!
Мы заглянем сюда познакомиться с бытом русской деревни: вас встретят настоящие сибиряки, в лучших традициях сибирского гостеприимства: песнями, хороводом и караваем, вы увидите дома ремесленников, купцов и крестьян, окунётесь в атмосферу сельской жизни.
После прогулки, зарядившись духом Сибири, вы вновь отправитесь в путь, и вот он – Байкал!
Мы остановимся поприветствовать великое озеро, прикоснуться к его водам и попросить удачного путешествия для нашей команды.
Мы прибываем в Листвянку – туристический посёлок у озера, здесь нас ждет обед из блюд сибирской кухни в ресторане на берегу.
На ближайшие два дня вы разместитесь в уютной гостинице в пешей доступности от берега Байкала.
А в завершении дня вы сможете оценить масштаб и величие Байкала с высоты птичьего полёта!
На фуникулёре вы подниметесь на смотровую площадку Камень Черского, с которой открывается потрясающий вид на Приморский хребет, Байкал, Ангару, Кругобайкальскую железную дорогу, горный хребет Хамар Дабан и, окружённый легендами, Шаман камень.
Ужин, свободное время.
Завтра вас ждёт очень активный день, отдыхайте и набирайтесь сил!
Питание: обед (в ресторане) – входит в стоимость программы, ужин – самостоятельно.
Время в пути: 8 часов (≈1,5 часа переездов, экскурсии и прогулки ≈3,5)
С первым добрым утром на Байкале!
Сегодня у вас будет свободный день в Листвянке, откуда вы сможете отправиться на одну из нескольких экскурсий на выбор.
Рекомендуем вам отправиться в бухту Песчаную на быстроходном катере.
Мы подскажем вам, к кому обратиться и как добраться.
Питание: завтрак (в кафе гостиницы), обед, ужин - самостоятельно.
Отправляемся к самому сердцу Байкала – на остров Ольхон!
После часа пути из Иркутска вас ждет остановка в этно-парке «Золотая Орда», где вы познакомитесь с культурой коренного населения Прибайкалья – послушаете завораживающее горловое пение, пообедаете в настоящей бурятской юрте, а местные жители научат вас готовить традиционное бурятское блюдо – бузы.
После обеда – продолжение пути к Ольхону.
На остров с материка переправляются с помощью парома через пролив Ольхонские ворота.
Чтобы не стоять в очереди на паромную переправу, а заодно побывать на острове Огой, – пересаживаемся на катер.
Огой – место силы, здесь никогда не жили люди, поэтому он считается «чистой землей», свободной от плохой энергии.
Больше десяти лет назад здесь была установлена Всеблагая Ступа Просветления, которая предназначена для растворения негативных препятствий в мире.
Возвращайтесь на катер, и он помчит вас дальше – знакомиться с островом Ольхон!
По прибытии на остров вы разместитесь в уютной гостинице.
У вас будет время немного отдохнуть и подготовиться к ужину.
Вечером можно прогуляться вдоль берега или сходить на проводы заката к легендарной скале Шаманка.
И, конечно, искупаться в Байкале.
Питание: завтрак (в гостинице), обед (в этно-парке), ужин (в гостиничном комплексе) – входит в стоимость программы.
Время в пути: 8 часов (≈4,5 часов автомобильных переездов, ≈1 час на катере, ~2,5 часа прогулок и экскурсий)
После стольких насыщенных дней предлагаем насладиться утренними пейзажами, прогуляться по берегу, покататься на велосипеде или просто почитать под шум волны.
Ближе в полудню вы отправитесь осматривать остров до самой северной его части (протяженность – почти 72 км, для сравнения: Боракай на Филиппинах в 10 раз меньше, всего 7 км).
Этот маршрут – с юга на север, позволяет увидеть все природное многообразие острова: дорога пройдет через лес, холмы, степи и песчаные дюны!
Вы увидите уникальные скальные комплексы, узнаете множество легенд и историй, которые сопровождают каждый уголок острова.
И, наконец, вы прибудете на самый север острова – мыс Хобой (в переводе с бурятского «клык»), место особенное, сакральное.
После обеда-пикника, наполненные впечатлениями и заряженные силой Байкала, вы вернетесь в отель.
Отдохнув и поужинав, мы отправимся на пляж, чтобы красиво завершить этот день: вас ждет дегустация сыров от местных фермеров и бокал прохладного вина с видом на Байкальский закат.
Питание: завтрак (в гостиничном комплексе), обед (пикник), ужин (в гостиничном комплексе), дегустация – входят в стоимость программы
Время в пути: ≈7 часов (≈5 часов автомобильных переездов)
Утро на Ольхоне – всегда особенное время.
Солнце заливает остров, и Байкал – как зеркало, по утрам на Малом море полный штиль.
Предлагаем начать день с небольшой медитации.
Машины доставят вас к паромной переправе через пролив Ольхонские ворота.
Один из трех паромов доставит вас на материк, где будет ждать комфортный автобус.
В пути мы сделаем остановку на обед в национальном бурятском кафе «Юрта».
А ближе к вечеру вы прибудете в город, в отель на берегу реки Ангара.
В шаговой доступности от отеля расположены набережная, а также большая часть самых интересных достопримечательностей и досуговых мест Иркутска.
Этот длинный день близится к концу.
Прогуляйтесь по набережным и тенистым улочкам, поужинайте в одном из ресторанчиков города, гид с радостью порекомендует лучшие варианты.
Питание: завтрак (в гостиничном комплексе), обед в кафе, ужин самостоятельно.
Время в пути: 6 часов (6 часов переездов на автомобиле)
Расставаясь с Байкалом, не расстраивайтесь, ведь у вас есть возможность забрать с собой все те ощущения, что подарило вам это уникальное озеро, наше с вами озеро.
А когда вы почувствуете, что «запасы иссякают», можно будет снова навестить Байкал!
Питание: завтрак в отеле.
Маршрут: по городу (отель - аэропорт), до 10 км
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Размещение в 2-хместных благоустроенных номерах:
Стоимость сборного тура на 1 человека при группе 8 человек – 69 980 рублей
Доплата за одноместное размещение по программе – 19 800 рублей.
Лето на Байкале теплое и солнечное, но по вечерам и в плохую погоду может быть достаточно прохладно. Поэтому рекомендуем Вам взять куртки-ветровки и теплые кофты.
Обязательно:
А ещё могут пригодиться:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Скидка для детей до 12 лет – 10%.
К участию рекомендованы семьи с детьми от 8 лет. Младше – по согласованию.
На первый заезд тура 25-30 июня действует скидка 10 %.
Из обязательных расходов, не включенных в тур – 3 ужина (900-1600 рублей за комплексный ужин). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет, но практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.
При желании вы можете забронировать баню на Ольхоне – в зависимости от желаемого уровня бани и ее вместительности стоимость колеблется в районе 1500-7500 рублей/час.
В это время года возможны несколько вариантов: паром, корабль или скоростной катер. На остров вы отправитесь на скоростном катере, минуя паромную переправу. С острова на материк вас доставит паром. Чтобы не терять времени в очереди, мы предусмотрели составной трансфер. До переправы вас довозит одна машина, а на материке уже встречает другая.
Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 -18 С.
Сбор группы происходит в аэропорту, рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени. Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут, если гости прилетают раньше – выезжаем раньше. Если гость прилетел за день-два до старта тура, то, его заберём из отеля, но в аэропорту в день прилёта, к сожалению, его никто не встретит.
Преобладает домашняя русская кухня, но будет возможность попробовать бурятскую кухню (буузы, хушууры, урмэ), байкальские блюда (уха, рыба жаренная/запечённая в различных вариациях).
Примерное меню гостей с особенностями питания и для детей: учитываем питание для вегетарианцев, для людей не употребляющих молоко (салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное. Т. к. в туре допускаются к участию дети старше 8 лет, для них не предусмотрено отдельное меню.
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.