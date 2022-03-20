Просторы неба, просторы водной глади, ветра, яркого солнца, новых красок, новых впечатлений и совершенно других ценностей. В этом путешествии мы приглашаем вас просто навестить Байкал, следуя с нами по привычным нам маршрутам, посещая самые известные места, знакомясь с историей Прибайкалья и местными обычаями, традиционной кухней и новыми людьми – все это всего за шесть дней и с большим комфортом. Акция! Скидка 10 % на первый заезд в июне!

Поднимемся на смотровую площадку Камень Черского, с которой открывается потрясающий вид

Пообедаем в настоящей бурятской юрте, а местные жители научат вас готовить традиционное бурятское блюдо

Нас ждет остановка в этно-парке «Золотая Орда», где мы познакомимся культурой коренного населения Прибайкалья

Пересечем Байкал на катере и познакомимся с озером

Узнаем 7 главных легенд Байкала и увидим все знаковые места озера за одну поездку

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Тальцы – Листвянка

Сегодня вас ожидает знакомство с Байкалом! Аэропорт расположен на выезде из города, и покинув его пределы, вы сразу же попадёте на живописный Байкальский тракт – самый короткий путь к озеру. На 47 км тракта, расположен уникальный этнографический музей под открытым небом «Тальцы», который входит в пятерку крупнейших музеев деревянного зодчества России! Мы заглянем сюда познакомиться с бытом русской деревни: вас встретят настоящие сибиряки, в лучших традициях сибирского гостеприимства: песнями, хороводом и караваем, вы увидите дома ремесленников, купцов и крестьян, окунётесь в атмосферу сельской жизни. После прогулки, зарядившись духом Сибири, вы вновь отправитесь в путь, и вот он – Байкал! Мы остановимся поприветствовать великое озеро, прикоснуться к его водам и попросить удачного путешествия для нашей команды. Мы прибываем в Листвянку – туристический посёлок у озера, здесь нас ждет обед из блюд сибирской кухни в ресторане на берегу. На ближайшие два дня вы разместитесь в уютной гостинице в пешей доступности от берега Байкала. А в завершении дня вы сможете оценить масштаб и величие Байкала с высоты птичьего полёта! На фуникулёре вы подниметесь на смотровую площадку Камень Черского, с которой открывается потрясающий вид на Приморский хребет, Байкал, Ангару, Кругобайкальскую железную дорогу, горный хребет Хамар Дабан и, окружённый легендами, Шаман камень. Ужин, свободное время. Завтра вас ждёт очень активный день, отдыхайте и набирайтесь сил! Питание: обед (в ресторане) – входит в стоимость программы, ужин – самостоятельно. Время в пути: 8 часов (≈1,5 часа переездов, экскурсии и прогулки ≈3,5)

2 день Листвянка

С первым добрым утром на Байкале! Сегодня у вас будет свободный день в Листвянке, откуда вы сможете отправиться на одну из нескольких экскурсий на выбор. Рекомендуем вам отправиться в бухту Песчаную на быстроходном катере. Мы подскажем вам, к кому обратиться и как добраться. Питание: завтрак (в кафе гостиницы), обед, ужин - самостоятельно.

3 день Листвянка – п. Усть-Ордынский – МРС – о. Огой – п. Хужир (о. Ольхон)

Отправляемся к самому сердцу Байкала – на остров Ольхон! После часа пути из Иркутска вас ждет остановка в этно-парке «Золотая Орда», где вы познакомитесь с культурой коренного населения Прибайкалья – послушаете завораживающее горловое пение, пообедаете в настоящей бурятской юрте, а местные жители научат вас готовить традиционное бурятское блюдо – бузы. После обеда – продолжение пути к Ольхону. На остров с материка переправляются с помощью парома через пролив Ольхонские ворота. Чтобы не стоять в очереди на паромную переправу, а заодно побывать на острове Огой, – пересаживаемся на катер. Огой – место силы, здесь никогда не жили люди, поэтому он считается «чистой землей», свободной от плохой энергии. Больше десяти лет назад здесь была установлена Всеблагая Ступа Просветления, которая предназначена для растворения негативных препятствий в мире. Возвращайтесь на катер, и он помчит вас дальше – знакомиться с островом Ольхон! По прибытии на остров вы разместитесь в уютной гостинице. У вас будет время немного отдохнуть и подготовиться к ужину. Вечером можно прогуляться вдоль берега или сходить на проводы заката к легендарной скале Шаманка. И, конечно, искупаться в Байкале. Питание: завтрак (в гостинице), обед (в этно-парке), ужин (в гостиничном комплексе) – входит в стоимость программы. Время в пути: 8 часов (≈4,5 часов автомобильных переездов, ≈1 час на катере, ~2,5 часа прогулок и экскурсий)

4 день по острову Ольхон, Хужир – мыс Хобой

После стольких насыщенных дней предлагаем насладиться утренними пейзажами, прогуляться по берегу, покататься на велосипеде или просто почитать под шум волны. Ближе в полудню вы отправитесь осматривать остров до самой северной его части (протяженность – почти 72 км, для сравнения: Боракай на Филиппинах в 10 раз меньше, всего 7 км). Этот маршрут – с юга на север, позволяет увидеть все природное многообразие острова: дорога пройдет через лес, холмы, степи и песчаные дюны! Вы увидите уникальные скальные комплексы, узнаете множество легенд и историй, которые сопровождают каждый уголок острова. И, наконец, вы прибудете на самый север острова – мыс Хобой (в переводе с бурятского «клык»), место особенное, сакральное. После обеда-пикника, наполненные впечатлениями и заряженные силой Байкала, вы вернетесь в отель. Отдохнув и поужинав, мы отправимся на пляж, чтобы красиво завершить этот день: вас ждет дегустация сыров от местных фермеров и бокал прохладного вина с видом на Байкальский закат. Питание: завтрак (в гостиничном комплексе), обед (пикник), ужин (в гостиничном комплексе), дегустация – входят в стоимость программы Время в пути: ≈7 часов (≈5 часов автомобильных переездов)

5 день Хужир – паромная переправа – Иркутск

Утро на Ольхоне – всегда особенное время. Солнце заливает остров, и Байкал – как зеркало, по утрам на Малом море полный штиль. Предлагаем начать день с небольшой медитации. Машины доставят вас к паромной переправе через пролив Ольхонские ворота. Один из трех паромов доставит вас на материк, где будет ждать комфортный автобус. В пути мы сделаем остановку на обед в национальном бурятском кафе «Юрта». А ближе к вечеру вы прибудете в город, в отель на берегу реки Ангара. В шаговой доступности от отеля расположены набережная, а также большая часть самых интересных достопримечательностей и досуговых мест Иркутска. Этот длинный день близится к концу. Прогуляйтесь по набережным и тенистым улочкам, поужинайте в одном из ресторанчиков города, гид с радостью порекомендует лучшие варианты. Питание: завтрак (в гостиничном комплексе), обед в кафе, ужин самостоятельно. Время в пути: 6 часов (6 часов переездов на автомобиле)

6 день Отъезд домой