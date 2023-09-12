2 день

Свободный день

Завтрак, обед и ужин на базе отдыха.

Свободное время.

За дополнительную плату предлагаются экскурсии.

Целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.

Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал — это голубое сердце Сибири, а Ольхон — сердце Байкала.

Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера — средоточие древних легенд и исторических преданий. Так, мыс Бурхан — это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.

В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса. История Бурхана привлекла внимание не только отечественных, но и иностранных археологов.

В 70-х годах прошлого столетия здесь работала совместная советско-американская экспедиция, одним из результатов работы которой стала гипотеза об азиатском происхождении коренного населения Северной Америки. На этой территории также сделано немало археологических находок и открытий.

Цель нашего путешествия — мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос. На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3 часов) — проводится до середины сентября.

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г., официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.

Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.

Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова. В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона.

Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы — на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.

Сарминское ущелье

Сарминское ущелье — одно из легендарных мест Байкала.

Сарма — самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.

Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама.

Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.

Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.

Взгляду туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога — это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами…

Затерянная бухта

Бескрайние просторы, Большое море, горы и скалы, и ни души… такой Байкал открывается вам во время этой экскурсии. Мы пересекаем просторы Тажеранских степей и перед нами открывается Байкал, а далее в горы, в лесную часть берега, вверх на самую вершину — мыс Крест.

От подъема захватывает дух, и вот он — панорамный вид на Байкал, небольшие уютные бухточки внизу, в одну из них мы спустимся чуть позже, а пока наслаждаемся видами и единением с природой!

Далее по лесной дороге мы спустимся в бухту, в которой практически не бывает людей, так как добраться сюда очень сложно, побережье бухты — идеальные плоские камешки, по ним так приятно идти и слышать, как они шуршат под ногами. Вода здесь часто бывает достаточно теплой для купания. Пока вы наслаждаетесь Байкалом, мы организуем вам пикник.

Гид: местный/водитель во время экскурсии.

Питание: завтрак, обед, ужин.