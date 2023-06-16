Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона

Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал

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Отправляемся в край бескрайних вод, высоких скал и таинственных легенд.

За 4 дня возьмём максимум: познакомимся с бурятским фольклором и насладимся национальными танцами, песнями и необычным горловым пением, пройдём обряд очищения и увидим одну из девяти святынь Азии — скалу Шаманка.

Наслаждаться будем не только незабываемыми видами Малого моря и его мысов, но и местными вкусностями: как насчёт свежей рыбки, приготовленной на свежем воздухе? И ни один ресторан не сравниться с пикником на природе, когда перед вами — Байкал.
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Ближайшие даты:
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с любого возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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