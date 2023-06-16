Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Отправляемся в край бескрайних вод, высоких скал и таинственных легенд.
За 4 дня возьмём максимум: познакомимся с бурятским фольклором и насладимся национальными танцами, песнями и необычным горловым пением, пройдём обряд очищения и увидим одну из девяти святынь Азии — скалу Шаманка.
Наслаждаться будем не только незабываемыми видами Малого моря и его мысов, но и местными вкусностями: как насчёт свежей рыбки, приготовленной на свежем воздухе? И ни один ресторан не сравниться с пикником на природе, когда перед вами — Байкал.
За 4 дня возьмём максимум: познакомимся с бурятским фольклором и насладимся национальными танцами, песнями и необычным горловым пением, пройдём обряд очищения и увидим одну из девяти святынь Азии — скалу Шаманка.
Наслаждаться будем не только незабываемыми видами Малого моря и его мысов, но и местными вкусностями: как насчёт свежей рыбки, приготовленной на свежем воздухе? И ни один ресторан не сравниться с пикником на природе, когда перед вами — Байкал.
Ближайшие даты:
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
7
июл
июл
14
июл
июл
21
июл
июл
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с любого возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, после 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Иркутске
Здравствуйте, дорогие гости. Я представляю команду гидов по Байкальскому региону и Монголии. Организуем и проводим туры и экскурсии на Байкале уже более 10 лет и более 5 лет в Монголии. С радостью раскроем Вам все красоты нашего родного края, познакомим с традициями и культурой местного населения, покажем самые укромные места и конечно же накормим национальной кухней.Задать вопрос
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