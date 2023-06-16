Отправляемся в край бескрайних вод, высоких скал и таинственных легенд.



За 4 дня возьмём максимум: познакомимся с бурятским фольклором и насладимся национальными танцами, песнями и необычным горловым пением, пройдём обряд очищения и увидим одну из девяти святынь Азии — скалу Шаманка.



Наслаждаться будем не только незабываемыми видами Малого моря и его мысов, но и местными вкусностями: как насчёт свежей рыбки, приготовленной на свежем воздухе? И ни один ресторан не сравниться с пикником на природе, когда перед вами — Байкал.