Байкальская регата и знакомство с Бурятией

Повеселиться в гонках на яхтах, увидеть знаковые места озера и погулять по Улан-Удэ

Авторский тур
Уже бывали на Байкале? Пробовали яхтинг? Понравится и новичкам, и бывалым! В компании опытных шкиперов, музыкантов и гидов вы зарядитесь адреналином, узнаете о культуре и традициях коренных жителей.

Рыбалка, купание, ночи под звёздным небом, концерты у костра, буддийские дацаны и старообрядческие села — малая часть того, что вас ждёт.

Вы влюбитесь в воду, паруса и Байкал!
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
Байкальская регата и знакомство с Бурятией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендованные рейсы
Туда:
Аэрофлот рейс SU‑1442 Москва — Иркутск, вылет 30 июня 2022 в 21:25, прилет 01 июля 2022 в 08:05
S7 рейс S7‑3017 Москва — Иркутск, вылет 30 июня 2022 в 21:40, прилет 01 июля 2022 в 08:25
Победа рейс DP‑453 Москва — Иркутск, вылет 30 июня 2022 в 20:50, прилет 01 июля 2022 в 07:30
Обратно:
S7 рейс S7‑3032 Улан-Удэ — Москва, вылет 10 июля 2022 в 07:25, прилет 10 июля 2022 в 09:00
S7 рейс S7‑3036 Улан-Удэ — Москва, вылет 10 июля 2022 в 08:30, прилет 10 июля 2022 в 10:05
Smartavia рейс 5N‑1562 Улан-Удэ — Москва, вылет 10 июля 2022 в 07:55, прилет 10 июля 2022 в 09:20

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск
Завершение: Улан-Удэ
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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