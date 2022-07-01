Рекомендованные рейсы
Туда:
Аэрофлот рейс SU‑1442 Москва — Иркутск, вылет 30 июня 2022 в 21:25, прилет 01 июля 2022 в 08:05
S7 рейс S7‑3017 Москва — Иркутск, вылет 30 июня 2022 в 21:40, прилет 01 июля 2022 в 08:25
Победа рейс DP‑453 Москва — Иркутск, вылет 30 июня 2022 в 20:50, прилет 01 июля 2022 в 07:30
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S7 рейс S7‑3032 Улан-Удэ — Москва, вылет 10 июля 2022 в 07:25, прилет 10 июля 2022 в 09:00
S7 рейс S7‑3036 Улан-Удэ — Москва, вылет 10 июля 2022 в 08:30, прилет 10 июля 2022 в 10:05
Smartavia рейс 5N‑1562 Улан-Удэ — Москва, вылет 10 июля 2022 в 07:55, прилет 10 июля 2022 в 09:20