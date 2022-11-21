Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Байкальские выходные

Хочется на Байкал, но отпуск ещё не скоро

Хочется на Байкал, но отпуск ещё не скоро? Тогда этот тур для вас.

Тур выходного дня — лучший способ сменить обстановку, отвлечься от трудовых будней, и на короткий промежуток времени окунуться в совершенно другой мир.

На память останутся потрясающие фотографии и впечатления, а главное, вы сможете расслабиться и получить удовольствие от жизни!
Байкальские выходные
Байкальские выходные
Байкальские выходные
Байкальские выходные
Байкальские выходные
Байкальские выходные
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1: Листвянка:

  • 09:30 — собираем всех гостей и едем в Листвянку.
  • 10:30-12:00 — посетим архитектурно-этнографический музей Тальцы под открытым небом.
  • 12:30 — остановимся у истока Ангары.
  • 12:35 — увидим знаменитый Шаман камень.
  • 13:00-13:45 — поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров.
  • 14:00 — посетим Свято-Никольский Храм.
  • 14:30 — заедем на рыбный рынок, где можно попробовать самую вкусную рыбу Байкала.
  • 16:00 — посетим Байкальский музей.
  • 17:00 — катание на собачьих упряжках.
  • 18:30 — возвращение в Иркутск.
  • Питание: не включено.

День 2: Ольхон:

  • 09:30-10:00 — отправление из Иркутска, в дороге 3-4 часа.
  • 12:30 — обед в Еланцах, отведаем национальную бурятскую кухню.
  • Также по пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции.
  • 15:00 — доезжаем до официальной ледовой переправы, где едем прямо по льду Байкала. По пути будет несколько остановок на льду, в том числе у ледяных пещер.
  • 18:30 — встретим закат на мысе Бурхан — скала Шаманка.
  • 19:30 — заселение в гостиницу.
  • Питание: не включено.

День 3: Ольхон и возвращение в Иркутск:

  • 08:30 — завтрак.
  • 09:00 — отправляемся на север острова — мыс Хобой. В пути нас ждёт много льда, красивые ледяные гроты, большие торосы. Места: Харанцы, о. Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд).
  • 21:00-22:00 — возвращение в Иркутск.
  • Включено питание: завтрак, обед.

Важная информация:

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько
запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в Нац. Парк
  • Питание по программе
  • Проживание на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит
  • Проживание в Иркутске в 1й и 3й день
  • Прокат снегоходов 5000 руб.
  • Для ценителей уникальных мест можно дополнительно включить в программу посещение Мраморного карьера и здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале — 6000 руб. за группу
  • Катание на собачьих упряжках:
  • 1,7 км — 2 000 руб с чел
  • 2,5 км — 3 000 руб с чел
  • 4,5 км — 4 500 руб с чел
  • 10 км — 8 000 руб с чел (~30 мин)
  • 20 км — 12 000 руб с чел (~1 час)
  • 20 км с пикником в лесу - 15 000 руб с чел (~2-3 часа)
  • Во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта — начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 9000 руб. с группы и 1200-1400 руб/чел за переправу на воздушной подушке — Хивус (цена в обе стороны)
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Зимне-весенний период:
  • Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
  • Летне-осенний период:
  • Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
  • Обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

😎Индивидуальные🏡Выездные🧳Многодневные турыТальцы🗽Популярные места3-дневные турыОзеро Байкал🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Иркутске

Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
8 дней
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Может, Вы хотели увидеть "Ухо Байкала", "Чертов палец", посетить старинные поселки Байкала и активно отдохнуть от суеты
г. Иркутск
21 ноя
28 ноя
5 дек
12 дек
от 68 600 за 1 человека
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
3 отзыва
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи
Иркутск, центр города
26 ноя
3 дек
10 дек
17 дек
23 500 за 1 человека
Легенда Байкала
11 дней
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Легенда Байкала
Остров Ольхон - место силы Байкала. Побывав здесь один раз, Вы обязательно вернетесь ещё
г. Иркутск
26 дек
2 янв
9 янв
16 янв
от 84 300 за 1 человека
Байкал и сказочные «Лебяжьи» озера
12 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алёна
Алёна
Нет отзывов
Байкал и сказочные «Лебяжьи» озера
Захватывающий Байкальский серпантин, восхитительные виды Байкала
Иркутск, ул. Сергеева, 3
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
14 649 за всё до 4 чел.
Сказка Байкала
9 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
1 отзыв
Сказка Байкала
«Сказка Байкала» - это возможность написать свою историю приключений
Россия, Иркутск
65 000 за 1 человека
Лёд. Фототур на Байкал
4 дня
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Лёд. Фототур на Байкал
Завораживают фотографии байкальского льда
г. Иркутск
17 фев
19 фев
20 фев
24 фев
от 71 138 за 1 человека
Байкальский странник. Осеннее приключение
6 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Байкальский странник. Осеннее приключение
Отдых на Байкале осенью - это удивительная возможность увидеть Байкал во всей красе в туре «Байкальский странник»
г. Иркутск
4 сен
17 сен
24 сен
1 окт
от 45 900 за 1 человека
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
9 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Повторив озеро Байкал по форме и собрав на своей поверхности все байкальские ландшафты
г. Иркутск
21 мая
4 июня
9 июля
6 авг
от 61 200 за 1 человека
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
7 дней
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Этот тур - настоящая Байкальская кругосветка
Иркутск
17 июля
24 июля
7 авг
135 300 за 1 человека
Классический Байкал
6 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Классический Байкал
Если вы впервые собираетесь посетить Байкал, то вам несомненно понравится «Классический тур на Байкал»
Россия, Иркутск
18 июня
25 июня
3 июля
10 июля
65 000 за 1 человека
За уходящим льдом Байкала
4 дня
🛣 Джиппинг
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала
Путешествие на Байкал в мае
г. Иркутск
6 мая
5100042 900 за 1 человека
Самый ранний лёд Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Самый ранний лёд Байкала
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
Встреча у места проживания туристов в Иркутске
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
29 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ