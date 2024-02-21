Побывать в Долине каменных духов, расслабиться в SPA по-сибирски и прокатиться с ветерком по Байкалу
Побываем в самых захватывающих и интересных местах: полюбуемся просторами Тажеранских степей, ощутим величие Долины каменных духов и поймаем дзен у ступы Просветления на острове Огой.
Порелаксируем в русской баньке, устроим пикник на льду и ощутим все прелести катания на джипах, хивусе и квадроциклах.
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Описание
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Личная аптечка
Средства личной гигиены
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Мы не рекомендуем брать с собой на данный тур детей младше 7 лет. В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. По Вашему желанию возможен заезд раньше указанных дат или позже дня выезда. В этом случае мы подберем Вам вариант размещения и индивидуальную программу пребывания.
Программа тура по дням
На джипах по Тажеранам: бухта Ая и Долина каменных духов
Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и поедем на Байкал. Будем двигаться в сторону Малого Моря. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и сделаем остановку, чтобы посмотреть на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
Далее подъедем к бухте Ая и насладимся видами на бескрайние байкальские льды. После этого доберёмся до Долины каменных духов. Это знаменитое место расположилось на просторах Тажеранских степей. Каменными духами называют крупные останцы, которые под воздействием ветра приняли причудливые формы.
Прибудем на базу отдыха и поужинаем.
Чудеса Байкальского льда
После завтрака отправимся исследовать ледовые гроты и пещеры на квадроциклах. Маршрут пройдёт по Малому Морю вдоль острова Ольхон. Увидим сказочные пейзажи: сокуи, наплески, тысячи пузырьков, скопление которых напоминает звёздное небо.
Полюбовавшись неповторимыми видами, вернёмся в отель, чтобы погреться в SPA по-сибирски: попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в банный чан под открытым небом.
Поужинаем байкальскими деликатесами.
Торосы Большого Байкала, обед на льду и катание на коньках
Сегодня нас ждёт путешествие на УАЗе к Большому Байкалу. Полюбуемся разноцветными сверкающими нагромождениями льда, а затем пообедаем прямо на зеркальной глади озера. Попробуем байкальскую расколодку и согреемся травяным чаем из самовара. Желающие смогут покататься на коньках.
Вернёмся на ужин в отель.
На хивусе до Огоя
До обеда у вас будет свободное время, а затем мы отправимся на Огой. Ехать будем на специальном судне с воздушной подушкой — хивусе.
Добравшись до острова, начнём осматривать его достопримечательности. Поднимемся к ступе Просветления: полюбуемся видами на Байкал и загадаем свои заветные желания. Также существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.
После этого спустимся к мысу Дракона, встретим закат и вернёмся в отель, где нас будет ждать ужин.
Окончание тура
Позавтракаем в отеле или возьмём ланч-бокс с собой в дорогу (в зависимости от времени выезда).
Попрощаемся с Байкалом и поедем в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30Завершение: Иркутск, автовокзал / аэропорт, 19:00-20:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.