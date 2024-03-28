В составе нашей мини-группы из 8 человек сразу отправляемся на первое знакомство Байкалом в Листвянку. По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы". Увидим известную на всю Россию – Кругобайкальскую железную дорогу. Побываем в центральной части Байкала, в самом его сердце – на Малом Море.
По дороге нас будут окружать разнообразные пейзажи с живописными отрогами Прибайкальского хребта, Тажеранская степь, гористые берега Малого Моря и мистический остров Ольхон.
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Листвянка. Музей под открытым небом «Тальцы». Музей Байкала. Камень Черского
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча проходит в 2 этапа:
- в аэропорту 08.00-08.30 (внутри здания у выхода в город с табличкой);
- на ж/д вокзале 09.00-09.30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала).
После сбора группы отправляемся на завтрак и на Байкал.
Едем в ближайшее от Иркутска место на Байкале – в Листвянку.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
Дегустация байкальской рыбки.
На фуникулере поднимемся на смотровую площадку камень Черского, с которой откроется панорама побережья, увидим начало Кругобайкальской железной дороги, в хорошую погоду можно увидеть хребет Хамар Дабан и восточное побережье Байкала.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице в Листвянке.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Завтрак в гостинице.
Отправление на пароме в порт Байкал.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (возможна замена экскурсии на поезде на водную).
Золотая пряжка Транссиба, техническое чудо света, стратегически важный участок пути!
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.
В обвалоопасных местах построено 14км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Прибытие в Иркутск на железнодорожный вокзал.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Малое Море
Завтрак в гостинице.
После завтрака – отъезд на побережье Малого Моря (250 км, 4-5 часов).
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.
Поэтому, мы с Вами встретимся с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как нужно себя вести на местных землях.
Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно “побурханим”.
Проехав поселок Еланцы, сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.
Далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
Прибытие на Малое море.
Размещение в благоустроенных номерах, обед.
Небольшой отдых.
Пешеходная экскурсия – прогулка по побережью Малого Моря.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Гуляем, дышим степным разнотравьем, слушаем шум волн и возвращаемся в наш отель, где нас уже ждет вкусный ужин с традиционной Байкальской кухней.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой
Завтрак.
Целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.
Обед-пикник с ухой из Байкальской рыбы во время экскурсии.
В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала.
Наш путь мы начинаем от отеля, движемся к паромной переправе на о. Ольхон.
Далее по мере нашего продвижения к центру острова мы увидим: Залив Загли (Ташкайская губа) – самое солнечное место в Иркутской области.
Мыс Хоргой – здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе, с которой открывается замечательная панорама южной части острова.
А на перевале – обо в честь ежина – духа перевала.
Здесь нужно обязательно остановиться и кинуть монетку.
И вот наконец-то перед нами открывается чудесный вид на “визитную карточку Байкала”, одну из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скала Шаманка.
Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты со времен появления первых шаманов.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.
Далее мы двигаемся на север острова к мысу Хобой.
Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун – “белый мыс” – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием “Три брата”, легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
После пешеходной прогулки до мыса Хобой – у нас будет обед-пикник.
Переезд до отеля.
Окончание экскурсии.
Ужин, свободное время.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Водная экскурсия на остров Огой
Завтрак.
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов).
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г., официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.
Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона.
Мы пройдем на катере по акватории Малого моря, полюбуемся на скалы острова Ольхон, поднимемся на вершину острова Огой, насладимся тишиной, прочувствуем невероятную энергетику этого места и конечно же загадаем желание.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Свободный день
Завтрак на базе.
Свободный день.
В этот день Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покататься на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию (оплачивается отдельно).
Большой популярностью пользуются экскурсии: Сарминское ущелье, По Тажеранам к Анге (оплачиваются отдельно, подробнее об экскурсиях в разделе Важно знать).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия по городу Иркутск
Завтрак и выезд в Иркутск.
Обед в кафе традиционной бурятской кухни, вкуснейшие позы, сытный бухлер, вы будете вспоминать еще долго после возвращения домой.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, рядом красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Посетим Знаменский монастырь, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.
Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.
Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок - здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) - дом, принадлежавший купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками –"Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).
Трансфер в отель, размещение и свободное время.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Отъезд
Завтрак, окончание программы.
Расчётный час: 12.00.
Персональный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к времени отъезда.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|июнь, сентябрь
|86 890
|23 000
|июль, август
|97 150
Варианты проживания
Экоотель Мир Байкала или аналогичный
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Отель Baikal Forest 4* или аналогичный
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Кроме того, в отеле открыт снэк-бар и бизнес-центр.
Отель Baikal Forest находится в 1,9 км от дома Волконского и в 2,9 км от Иркутского драматического театра. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 6 км. За дополнительную плату для гостей организуется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Крестовая Падь» или аналогичный
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание, указанное в программе (в Иркутске - гостиница 4*, на Малом Море, в Листвянке - отель (благоустроенные номера)
- Питание, указанное в программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак, обед, ужин6 день - завтрак, обед, ужин7 день - завтрак, обед8 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак, обед, ужин
- 5 день - завтрак, обед, ужин
- 6 день - завтрак, обед, ужин
- 7 день - завтрак, обед
- 8 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамиподъем на смотровую площадку Камень Черского на фуникулерепрогулка по ЛиствянкеКругобайкальская Железная Дорога (КБЖД) встреча с шаманомпешеходная экскурсия по побережью Малого моряцелодневная автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобойводная экскурсия на остров Огой
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Подъем на смотровую площадку Камень Черского на фуникулере
- Прогулка по Листвянке
- Кругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)
- Встреча с шаманом
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Целодневная автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой
- Водная экскурсия на остров Огой
- Входные билеты по программе: Музей «Тальцы» Байкальский музейфуникулерКБЖДсбор Прибайкальского национального парка
- Музей «Тальцы»
- Байкальский музей
- Фуникулер
- КБЖД
- Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы рекомендуем вам взять с собой в поездку:
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа.
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие экскурсии можно заказать дополнительно?
Большой популярностью пользуются экскурсии за дополнительную оплату: Сарминское ущелье, По Тажеранам к Анге.
По Тажеранам к Анге (ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека).
Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга.
В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь.
От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая.
Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия.
Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой.
Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост.
Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд.
Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте.
В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
Сарминское ущелье (ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека).
Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море.
Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца.
За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье "Сарминское", по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.
Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу.
Так рождается мощнейший ветер Сарма.
Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней.
Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.
Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря.
За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц.
Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.
Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли.
Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
О других дополнительных экскурсиях и графике их проведения можно будет узнать на базе отдыха.