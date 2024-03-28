3 день

Малое Море

Завтрак в гостинице.

После завтрака – отъезд на побережье Малого Моря (250 км, 4-5 часов).

По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.

Поэтому, мы с Вами встретимся с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как нужно себя вести на местных землях.

Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно “побурханим”.

Проехав поселок Еланцы, сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.

Далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.

Прибытие на Малое море.

Размещение в благоустроенных номерах, обед.

Небольшой отдых.

Пешеходная экскурсия – прогулка по побережью Малого Моря.

Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.

Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.

Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.

Гуляем, дышим степным разнотравьем, слушаем шум волн и возвращаемся в наш отель, где нас уже ждет вкусный ужин с традиционной Байкальской кухней.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.