с 15.12.21 по 01.04.22 с 10:00

Байкальский лёд (индивидуальная)

Попробуете знаменитые бурятские позы, прокатитесь по льду на УАЗах, сделаете уникальные фотографии...

Попробуете знаменитые бурятские позы, прокатитесь по льду на УАЗах, сделаете уникальные фотографии голубого льда Байкала, ледяных пещер и гротов! А так же поднимитесь на фуникулере посмотреть на камень Черского, увидите нерпу и побываете в музее деревянного зодчества.
Байкальский лёд (индивидуальная)
Байкальский лёд (индивидуальная)
Байкальский лёд (индивидуальная)
Байкальский лёд (индивидуальная)
Байкальский лёд (индивидуальная)
Байкальский лёд (индивидуальная)

ДЕНЬ 1: Иркутск — остров Ольхон

  • Уважаемые путешественники! Наша экскурсия начинается в 10:00 — мы выезжаем из аэропорта г. Иркутска на остров Ольхон; Если Вы приезжаете ранее даты начала тура, пожалуйста, сообщите нам адрес Вашей гостиницы и наш водитель заберет Вас с 09:00-09:40 утра.
  • 10:00 — встреча с гидом и водителем, выезд на остров Ольхон. Время в пути — примерно 6 часов
  • 11:00 — остановка в поселке Усть-Ордынский
Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь, а п. Усть-Ордынский славится традиционной бурятской культурой, которая передается из поколения в поколение. Экскурсия даст Вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину
  • 13:30 — Обед в кафе бурятской кухни
  • 15:00 — Прибытие в п. Хужир (остров Ольхон), размещение в гостинице.
  • Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. Самый крупный населенный пункт, а заодно и центр туристической жизни — поселок Хужир, где проживает 80% всех жителей острова (примерно 1500 человек). На окраине Хужира находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан.
  • 16:00-17:30 — Экскурсия в одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале — скалу Шаманка (также известную как мыс Бурхан).
  • Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.
  • Гостиница: Байкальские Узоры/Таёжная Сказка/Мини-отель Байкал (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: обед
​​ДЕНЬ 2: экскурсия по северу острова Ольхон
​• 10:00-16:00 — экскурсия начинается в 10 утра: на проходит на внедорожниках по чистейшему льду Байкала

Места, которые мы посетим:

    ​• Харанцы: смотровая площадка на берегу. Отсюда видны два острова — Лев и Крокодил
    ​• Песчанка: красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключенных
    ​• Мыс Сааган-Хушун (Три Брата): мраморные скалы, покрытые красными лишайниками
    ​• Мыс Хобой: самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала
    ​• Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!
    • 16:00 — возвращение в Хужир
    • Гостиница: Байкальские Узоры/Таёжная Сказка/Мини-отель Байкал (двухместный номер с ванной комнатой)
    ​• Питание: обед
    ДЕНЬ 3: Остров Ольхон — Иркутск

    ​• 09:00 — завтрак в отеле

    • 10:00-12:00 — экскурсия по южной части острова Ольхон. Сегодня мы посетим Сад Камней, мыс Трезубец и озеро Ялга
    ​• 13:00 — обед в кафе бурятской кухни
    ​• 16:00-16:40 — посещение Храма Казанской иконы Божией Матери, одного из красивейших мест в г. Иркутске

    ​• 17:00 — заселение в гостиницу

    • Гостиница: Северное Море 4* Иркутск (двухместный номер с ванной комнатой)
    • Питание: завтрак, обед
    ДЕНЬ 4: Иркутск — Тальцы — Листвянка — Иркутск
    ​​• 10:00 — отправление из Иркутска в архитектурно-этнографический музей Тальцы (время в пути около 40 минут), где Вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества, а так же узнаете о жизни, быте, культуре и верованиях коренных народов Сибири.

    ​​• 10:40-12:30 время посещения музея

    Далее по Байкальскому тракту мы отправляемся в п. Листвянка. По пути остановимся на смотровой площадке, где можно увидеть исток реки Ангары и легендарный Шаман-Камень. Наша следующая остановка — Байкальский Лимнологический музей — единственный в России музей о Байкале! Время посещения музея 13:00-14:00
    ​​• 14:30-15:00 После посещения Байкальского музея обед в ресторане отеля «Маяк», одном из лучших ресторанов Листвянки.
    После обеда мы посетим, пожалуй, самое знаменитое место в посёлке — местный рыбный рынок, где возможна дегустация различных видов байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и приобретение байкальских сувениров.

    ​​• Свободное время до 17:30

    *По желанию возможно организовать поездки по льду Байкала на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) или на снегоходах/автомобилях/собачьих упряжках. Так же, есть возможность посетить Нерпинарий, где можно увидеть замечательное представление байкальских нерп, а так же познакомиться с единственной в мире нерпой, которая умеет рисовать картины.
    ​​• 17:30 отправление обратно в Иркутск
    ​​• Гостиница: Северное Море 4* Иркутск (двухместный номер с ванной комнатой)
    ​​• Питание: завтрак, обед

    ​ДЕНЬ 5: Экскурсия по Иркутску

    ​​​• 11:00-15:00 Обзорная экскурсия по Иркутску. Сегодня мы посетим:

      ​​​• Памятник Александру III и памятник В. И. Ленину - одни из достопримечательностей г. Иркутска
      ​​• Собор Богоявления — православный храм в Иркутске, расположенный в историческом центре города, одно из старейших каменных зданий города;
      ​​• Сквер им. Кирова — главная площадь Иркутска, расположенная в историческом центре города
      ​• Памятник Якову Похабову и Триумфальная арка Московские ворота достопримечательности на набережной реки Ангары
      ​​• 130-й квартал — специально созданная зона исторической застройки в Иркутске, включает в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города
      ​​• 13:00-14:00 обед в одном из ресторанов 130-го кварала
      ​​• Скульптура Бабр — символ Иркутска и Иркутской области
      ​​• Гостиница: Северное Море 4* Иркутск (двухместный номер с ванной комнатой)
      ​​• Питание: завтрак, обед

      Важная информация:

      • В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-8 человек
      Билет
      60 000 ₽

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Трансфер на комфортабельных автомобилях по маршруту тура
      • Услуги гида
      • Размещение в гостиницах (5 ночей)
      • Обед (5)
      • Завтрак (5)
      • Входные билеты в музеи и национальный парк
      • Бутилированная вода и снеки
      Что не входит
      • Авиабилеты
      • Личные расходы
      • Ужины
      Место начала и завершения
      Хужир (остров Ольхон)
      Когда и сколько длится?
      Когда: с 15.12.21 по 01.04.22 с 10:00
      Экскурсия длится около 5 дней
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      с 15.12.21 по 01.04.22 с 10:00

      Галина М.
      Галина М.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Задать вопрос

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