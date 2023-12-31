Рассмотреть ледяные узоры, прокатиться на коньках и провести 1 января, любуясь застывшим Байкалом
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: паспорт, полис страхования, деньги на дополнительные расходы.
Программа тура по дням
Байкальский музей, камень Черского, встреча Нового года
Встречаемся, размещаемся в микроавтобусе и отправляемся в Листвянку, где посетим Байкальский музей. Вы узнаете о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Посмотрим на нерп, живущих в огромных аквариумах, при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала. После посещения музея поднимемся на камень Черского, чтобы полюбоваться панорамой «священного моря» и увидеть исток Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.
Затем продолжим путь в посёлок Сахюрта. Заглянем в магазин, чтобы купить продукты для новогоднего стола. По приезде разместимся на базе отдыха, подготовимся к празднику и встретим Новый год нашей тёплой компанией.
Прогулка на мыс Крест, первый выход на лёд
В первый день нового года вас ждёт первый выход на легендарный лёд! Мы прогуляемся до мыса Крест, откуда открывается завораживающий вид на ледяное одеяло спящего Байкала. Поднимемся и на соседнюю возвышенность, чтобы увидеть Ольхонские ворота, мыс Кобылья Голова и пролив Малое Море. Будем изучать многочисленные узоры, рассматривать структуру замёрзшей поверхности и любоваться морозной красотой.
Переправа на Ольхон, скала Шаманка
Сегодня, сначала на катере на воздушной подушке, затем на автобусе или автомобиле повышенной проходимости, переправимся на остров Ольхон. Живописная дорога проходит вдоль Малого Моря — по пути вы сможете увидеть расположенные здесь острова причудливой формы, в том числе Огой и Замогой. По прибытии разместимся на уютной базе в посёлке Хужир.
Пообедав, побываем на знаменитом мысе Бурхан, где находится визитная карточка острова — скала Шаманка. Одна из девяти святынь Азии давно стала одним из самых узнаваемых образов Байкала. После желающие могут взять на прокат коньки и покататься по блестящему льду. А на закате можно сделать потрясающие кадры прибрежных скал и ледяных образований.
Экскурсия на мыс Хобой
В этот день совершим экскурсию на мыс Хобой. Поедем на УАЗиках, так как по-другому туда добраться невозможно. Мыс расположен в самой широкой части Байкала и представляет собой плоскую каменную плиту, формой напоминающую клык зверя. Отсюда и название: «хобой» по-бурятски — клык, коренной зуб. Это место очень живописно — ветер, палящее солнце и штормовые волны проточили в камне множество сквозных отверстий. Одно из таких увидим в скале Дева. Оно настолько велико, что в нём во весь рост может встать взрослый человек.
С вершины мыса Хобой полюбуемся видами байкальского хребта, поднимающихся из воды Ушканьих островов, мыса Рытый и Баргузинского залива.
Встреча рассвета, свободное время, заключительный ужин
Встанем пораньше, чтобы полюбоваться рассветом с соседней возвышенности — тут установлена беседка и открывается живописная панорама посёлка Хужир и пролива Малое Море. После у вас будет свободное время, чтобы провести его так, как захочется. Можно взять напрокат велосипеды на шипованных колесах и прокатиться прямо по льду, покататься на коньках, посетить музей, заглянуть в сувенирные магазинчики.
Вечером соберёмся вместе за большим столом и поделимся друг с другом впечатлениями.
Отъезд
После завтрака отправимся обратно в Иркутск. Обратные билеты рекомендуем приобретать на 18:00 и позже.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, в 08:30 на ж. - д. вокзале и в 09:00 в аэропортуЗавершение: Иркутск, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.