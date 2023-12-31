Встречаемся, размещаемся в микроавтобусе и отправляемся в Листвянку, где посетим Байкальский музей. Вы узнаете о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Посмотрим на нерп, живущих в огромных аквариумах, при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала. После посещения музея поднимемся на камень Черского, чтобы полюбоваться панорамой «священного моря» и увидеть исток Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

Затем продолжим путь в посёлок Сахюрта. Заглянем в магазин, чтобы купить продукты для новогоднего стола. По приезде разместимся на базе отдыха, подготовимся к празднику и встретим Новый год нашей тёплой компанией.