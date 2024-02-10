Байкальский топ: путешествие из Иркутска на Ольхон
Индивидуальный тур в Иркутске

Полюбоваться Малым Морем, побывать на острове Огой и ощутить мистическую силу скалы Шаманки

Тур для тех, кто хочет проследовать по классическому маршруту и увидеть основные достопримечательности самого глубокого озера мира.

Познакомим вас с топовыми локациями «Сибирского Парижа», а потом отправимся наслаждаться царством льда. Вас ждёт множество мысов, уха из омуля и невероятные пейзажи. В общем, «золотой стандарт» отдыха на Байкале!
Байкальский топ: путешествие из Иркутска на Ольхон
Байкальский топ: путешествие из Иркутска на Ольхон
Байкальский топ: путешествие из Иркутска на Ольхон
Байкальский топ: путешествие из Иркутска на Ольхон
Байкальский топ: путешествие из Иркутска на Ольхон
Байкальский топ: путешествие из Иркутска на Ольхон
Байкальский топ: путешествие из Иркутска на Ольхон
Байкальский топ: путешествие из Иркутска на Ольхон
Байкальский топ: путешествие из Иркутска на Ольхон
Ближайшие даты:
10
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Список вещей с собой:

Зимняя куртка с капюшоном
Флисовая кофта
Термобельё
Утеплённые штаны или полукомбинезон. Берите легкий вариант, в котором удобно передвигаться, горнолыжные брюки не подойдут.
Шапка ветрозащитная. Зимой ветер может быть особенно холодным.
Перчатки флисовые с непромокаемой ладонью. Если планируете много фотографировать, возьмите гибридные перчатки с «короткими пальцами», которые легко превращаются в варежки.
Легкие утеплённые ботинки. Нужны водонепроницаемые, с высокой подошвой и нескользящим протектором.
Спортивная сумка
Солнцезащитные очки. Поверхности льда и снега отражают солнечные лучи и слепят глаза.
Лекарства. Возьмите самые необходимые: антибиотики, обезболивающее, жаропонижающее, средства от диареи, от симптомов простуды, при травмах, от укачивания, пластыри и те лекарства, которые нужны именно вам.
Солнцезащитный крем. Зимой солнце на Байкале очень активное. Ориентируйтесь на свой тип кожи — если чувствительная, то нужен крем SPF50.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск, обзорная экскурсия

Добро пожаловать в столицу Восточной Сибири! Встретим вас в аэропорту и поедем знакомиться с Иркутском. Во время экскурсии вы погуляете по главным улицам города и его исторической части, осмотрите старинные особняки и современную застройку. Мы увидим Казанский и Богоявленский соборы, пароход «Ангара», памятники А. В. Колчаку и Александру II, а также Московские ворота.

Затем заселимся в гостиницу «Ангара» и отдохнём после насыщенного дня.

Прибытие в Иркутск, обзорная экскурсияПрибытие в Иркутск, обзорная экскурсияПрибытие в Иркутск, обзорная экскурсияПрибытие в Иркутск, обзорная экскурсияПрибытие в Иркутск, обзорная экскурсияПрибытие в Иркутск, обзорная экскурсия
2 день

Иркутск - Ольхон

Сегодня нас ждёт переезд из Иркутска в посёлок Хужир, расположенный на знаменитом острове Ольхон. По прибытии заселимся в гостиницу и поужинаем. Уже завтра начнём исследовать красоты Байкала.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
3 день

От Бурхана до Хобоя

В этот день отправляемся любоваться ледяным царством Байкала. Первым делом доберёмся до мыса Бурхан, на котором находится известная скала Шаманка. О её энергетике ходят легенды. Попробуем приоткрыть завесу тайны этой достопримечательности. Затем переместимся в посёлок Харанцы, чтобы посетить пещеру и увидеть уникальные наплески. Далее в программе — мыс Будун. С его утёсов открывается великолепный вид на Малое Море. Также вы осмотрите мыс Три брата или Саган-Хушун. Увидев его, вы сразу поймёте, почему он получил такое название. Завершим сегодняшнюю экскурсию посещением мыса Хобой, который обнимает голубой лёд с торосами.

Во время путешествия пообедаем на свежем воздухе ухой из омуля. Вернёмся в гостиницу к ужину.

От Бурхана до ХобояОт Бурхана до ХобояОт Бурхана до ХобояОт Бурхана до Хобоя
4 день

Юг Ольхона, остров Огой

Новый день — новые удивительные локации! Позавтракав, направимся на смотровую площадку, с которой вы полюбуетесь Малым Морем Байкала. Посетим Малый Хужир и осмотрим мыс Ялга, а затем доберёмся до острова Огой, куда туристы приезжают, чтобы загадать желание у ступы Просветления. Далее направимся к скале Трезубец, получившей название из-за причудливой формы. Каменный комплекс напоминает средневековый дворец с башнями. Поэтому иногда скалу именуют Замком. Здесь вы также сможете разглядеть под гладью озера метановые пузырьки. Не забудем подкрепиться.

Вернёмся в гостиницу, где вас будет ждать ужин.

Юг Ольхона, остров ОгойЮг Ольхона, остров ОгойЮг Ольхона, остров ОгойЮг Ольхона, остров Огой
5 день

Свободный день

Сегодняшний день предлагаем посвятить катанию на коньках и неспешным прогулкам вдоль берега озера. Если в предыдущие дни наши планы сорвутся из-за непогоды, обязательно наверстаем упущенное.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Окончание тура

После завтрака выселимся из гостиницы. Вернёмся в Иркутск и попрощаемся друг с другом. Надеемся, что ненадолго. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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