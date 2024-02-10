Добро пожаловать в столицу Восточной Сибири! Встретим вас в аэропорту и поедем знакомиться с Иркутском. Во время экскурсии вы погуляете по главным улицам города и его исторической части, осмотрите старинные особняки и современную застройку. Мы увидим Казанский и Богоявленский соборы, пароход «Ангара», памятники А. В. Колчаку и Александру II, а также Московские ворота.

Затем заселимся в гостиницу «Ангара» и отдохнём после насыщенного дня.