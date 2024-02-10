Полюбоваться Малым Морем, побывать на острове Огой и ощутить мистическую силу скалы Шаманки
Познакомим вас с топовыми локациями «Сибирского Парижа», а потом отправимся наслаждаться царством льда. Вас ждёт множество мысов, уха из омуля и невероятные пейзажи. В общем, «золотой стандарт» отдыха на Байкале!
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Описание
Организационные детали
Список вещей с собой:
Зимняя куртка с капюшоном
Флисовая кофта
Термобельё
Утеплённые штаны или полукомбинезон. Берите легкий вариант, в котором удобно передвигаться, горнолыжные брюки не подойдут.
Шапка ветрозащитная. Зимой ветер может быть особенно холодным.
Перчатки флисовые с непромокаемой ладонью. Если планируете много фотографировать, возьмите гибридные перчатки с «короткими пальцами», которые легко превращаются в варежки.
Легкие утеплённые ботинки. Нужны водонепроницаемые, с высокой подошвой и нескользящим протектором.
Спортивная сумка
Солнцезащитные очки. Поверхности льда и снега отражают солнечные лучи и слепят глаза.
Лекарства. Возьмите самые необходимые: антибиотики, обезболивающее, жаропонижающее, средства от диареи, от симптомов простуды, при травмах, от укачивания, пластыри и те лекарства, которые нужны именно вам.
Солнцезащитный крем. Зимой солнце на Байкале очень активное. Ориентируйтесь на свой тип кожи — если чувствительная, то нужен крем SPF50.
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск, обзорная экскурсия
Добро пожаловать в столицу Восточной Сибири! Встретим вас в аэропорту и поедем знакомиться с Иркутском. Во время экскурсии вы погуляете по главным улицам города и его исторической части, осмотрите старинные особняки и современную застройку. Мы увидим Казанский и Богоявленский соборы, пароход «Ангара», памятники А. В. Колчаку и Александру II, а также Московские ворота.
Затем заселимся в гостиницу «Ангара» и отдохнём после насыщенного дня.
Иркутск - Ольхон
Сегодня нас ждёт переезд из Иркутска в посёлок Хужир, расположенный на знаменитом острове Ольхон. По прибытии заселимся в гостиницу и поужинаем. Уже завтра начнём исследовать красоты Байкала.
От Бурхана до Хобоя
В этот день отправляемся любоваться ледяным царством Байкала. Первым делом доберёмся до мыса Бурхан, на котором находится известная скала Шаманка. О её энергетике ходят легенды. Попробуем приоткрыть завесу тайны этой достопримечательности. Затем переместимся в посёлок Харанцы, чтобы посетить пещеру и увидеть уникальные наплески. Далее в программе — мыс Будун. С его утёсов открывается великолепный вид на Малое Море. Также вы осмотрите мыс Три брата или Саган-Хушун. Увидев его, вы сразу поймёте, почему он получил такое название. Завершим сегодняшнюю экскурсию посещением мыса Хобой, который обнимает голубой лёд с торосами.
Во время путешествия пообедаем на свежем воздухе ухой из омуля. Вернёмся в гостиницу к ужину.
Юг Ольхона, остров Огой
Новый день — новые удивительные локации! Позавтракав, направимся на смотровую площадку, с которой вы полюбуетесь Малым Морем Байкала. Посетим Малый Хужир и осмотрим мыс Ялга, а затем доберёмся до острова Огой, куда туристы приезжают, чтобы загадать желание у ступы Просветления. Далее направимся к скале Трезубец, получившей название из-за причудливой формы. Каменный комплекс напоминает средневековый дворец с башнями. Поэтому иногда скалу именуют Замком. Здесь вы также сможете разглядеть под гладью озера метановые пузырьки. Не забудем подкрепиться.
Вернёмся в гостиницу, где вас будет ждать ужин.
Свободный день
Сегодняшний день предлагаем посвятить катанию на коньках и неспешным прогулкам вдоль берега озера. Если в предыдущие дни наши планы сорвутся из-за непогоды, обязательно наверстаем упущенное.
Окончание тура
После завтрака выселимся из гостиницы. Вернёмся в Иркутск и попрощаемся друг с другом. Надеемся, что ненадолго. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.