Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Это активное приключение, где мы будем кататься на коньках по льду Байкала, исследовать гроты с сосульками, встречать рассвет на Большом море и устраивать обеды прямо на льду. Мы будем передвигаться на внедорожниках, а в один день пересядем на хивус - уникальное судно с воздушной подушкой, доедем до самого живописного места с миллиардами пузырьков и устроим там фотосессию с квадрокоптера.

Описание

Организационные детали

Средний возраст участников наших путешествий — 20-35 лет, это интересные активные люди, которые, как правило, приходят по рекомендациям и имеют схожие ценности. Перед поездкой мы знакомимся, убеждаемся, что все на одной волне и нам будет хорошо вместе в путешествии. Обычно после пережитого многие становятся друзьями и продолжают общение. Так что даже если вы собираетесь поехать один и как-то переживаете по этому поводу, не волнуйтесь — здесь вы найдете отличную компанию.

Программа может немного меняться и корректироваться из-за погодных условий. Сильный ветер, дождь или снег могут повлиять на наш маршрут — это стоит учитывать.