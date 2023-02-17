Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Байкальский трип: ледяные гроты, покатушки и миллиарды пузырьков

Промчаться по снегу на собачьих упряжках и встретить рассвет на Байкале

Это активное приключение, где мы будем кататься на коньках по льду Байкала, исследовать гроты с сосульками, встречать рассвет на Большом море и устраивать обеды прямо на льду.

Мы будем передвигаться на внедорожниках, а в один день пересядем на хивус - уникальное судно с воздушной подушкой, доедем до самого живописного места с миллиардами пузырьков и устроим там фотосессию с квадрокоптера.
Байкальский трип: ледяные гроты, покатушки и миллиарды пузырьков
Байкальский трип: ледяные гроты, покатушки и миллиарды пузырьков
Байкальский трип: ледяные гроты, покатушки и миллиарды пузырьков
Байкальский трип: ледяные гроты, покатушки и миллиарды пузырьков
Байкальский трип: ледяные гроты, покатушки и миллиарды пузырьков
Байкальский трип: ледяные гроты, покатушки и миллиарды пузырьков
Байкальский трип: ледяные гроты, покатушки и миллиарды пузырьков
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Средний возраст участников наших путешествий — 20-35 лет, это интересные активные люди, которые, как правило, приходят по рекомендациям и имеют схожие ценности. Перед поездкой мы знакомимся, убеждаемся, что все на одной волне и нам будет хорошо вместе в путешествии. Обычно после пережитого многие становятся друзьями и продолжают общение. Так что даже если вы собираетесь поехать один и как-то переживаете по этому поводу, не волнуйтесь — здесь вы найдете отличную компанию.

Программа может немного меняться и корректироваться из-за погодных условий. Сильный ветер, дождь или снег могут повлиять на наш маршрут — это стоит учитывать.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 18 февраля 10:00
Завершение: Иркутск, 23 февраля - можно смотреть рейсы на любое время
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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