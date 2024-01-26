Байкальский уикенд: Ольхон, Огой и самый большой природный каток
Индивидуальный тур в Иркутске

Насладиться ухой из омуля, погулять по льду и услышать голос Байкала

В путешествии вы попробуете настоящую уху прямо на свежем воздухе и согреетесь ароматным травяным чаем местного сбора с головокружительными видами на замёрзшее озеро.

А ещё увидим ритуальные столбы сэргэ и легендарную скалу Шаманка, полюбуемся волшебным льдом Байкала, осмотрим Ступу Просветления, зарядимся энергией в местах силы и сделаем множество эффектных фотографий.
Байкальский уикенд: Ольхон, Огой и самый большой природный каток
Байкальский уикенд: Ольхон, Огой и самый большой природный каток
Байкальский уикенд: Ольхон, Огой и самый большой природный каток
Ближайшие даты:
26
янв
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янв
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янв
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янв
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Ольхон

В 06:00 заберём путешественников из Листвянки, а в 07:30 — из Иркутска. В 11:00 прибудем на паромную переправу и переплывём на Ольхон.

Начнём знакомство с островом: побываем на мысе Кобылья голова, полюбуемся заливом Загли и посетим мыс Хорогой, а ещё сделаем фотографии со смотровой площадки Полевой стан. Пока мы будем гулять, наш водитель приготовит ароматную байкальскую уху и заварит горячий травяной чай местного сбора.

Побываем в Хужире на мысе Бурхан и увидим одну из 9 святынь Азии — скалу Шаманка. Здесь установлены 13 ритуальных столбов сэргэ, а в старину проводились шаманские ритуалы. Местные верят, что скала имеет мощную энергетику. Заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Добро пожаловать на ОльхонДобро пожаловать на ОльхонДобро пожаловать на ОльхонДобро пожаловать на Ольхон
2 день

Лёд Байкала и мыс Саган-Хушун

После завтрака вас ждёт путешествие по льду Байкала — самого большого природного катка в России. Доберёмся до крайней точки мыса Хобой, полюбуемся наплесками, торосами и пузырьками. А ещё послушаем голос Байкала.

Проведём вас по местам силы, зарядимся энергией и пофотографируемся. Природа здесь удивительная: только что мы гуляли по бескрайним ледяным просторам, а теперь перед нами возникнут песчаные дюны, лесы и степи. Побываем на мысе Саган-Хушун и на краю Хобоя.

Согреваться будем ароматным глинтвейном и чаем. Пообедаем на льду. В меню уха из омуля и закуски. К вечеру вернёмся в гостиницу.

Лёд Байкала и мыс Саган-ХушунЛёд Байкала и мыс Саган-ХушунЛёд Байкала и мыс Саган-ХушунЛёд Байкала и мыс Саган-ХушунЛёд Байкала и мыс Саган-ХушунЛёд Байкала и мыс Саган-Хушун
3 день

Огой, Ступа Просветления и возвращение в Иркутск

Позавтракаем и отправимся на необитаемый остров Огой — «чистую землю», свободную от негативной энергии. Полюбуемся буддийской Ступой Просветления, куда поместили книги, мощи святых, воду из всех океанов и земли со святых мест.

Летом побываем на острове Замогой и заглянем на гранатовый пляж и термальные источники. Затем вернёмся в Иркутск.

Огой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОгой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОгой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОгой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОгой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОгой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОгой, Ступа Просветления и возвращение в Иркутск

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Листвянка, 06:00; Иркутск, 07:30
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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