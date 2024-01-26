В 06:00 заберём путешественников из Листвянки, а в 07:30 — из Иркутска. В 11:00 прибудем на паромную переправу и переплывём на Ольхон.

Начнём знакомство с островом: побываем на мысе Кобылья голова, полюбуемся заливом Загли и посетим мыс Хорогой, а ещё сделаем фотографии со смотровой площадки Полевой стан. Пока мы будем гулять, наш водитель приготовит ароматную байкальскую уху и заварит горячий травяной чай местного сбора.

Побываем в Хужире на мысе Бурхан и увидим одну из 9 святынь Азии — скалу Шаманка. Здесь установлены 13 ритуальных столбов сэргэ, а в старину проводились шаманские ритуалы. Местные верят, что скала имеет мощную энергетику. Заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.