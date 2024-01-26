Насладиться ухой из омуля, погулять по льду и услышать голос Байкала
А ещё увидим ритуальные столбы сэргэ и легендарную скалу Шаманка, полюбуемся волшебным льдом Байкала, осмотрим Ступу Просветления, зарядимся энергией в местах силы и сделаем множество эффектных фотографий.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 700 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Ольхон
В 06:00 заберём путешественников из Листвянки, а в 07:30 — из Иркутска. В 11:00 прибудем на паромную переправу и переплывём на Ольхон.
Начнём знакомство с островом: побываем на мысе Кобылья голова, полюбуемся заливом Загли и посетим мыс Хорогой, а ещё сделаем фотографии со смотровой площадки Полевой стан. Пока мы будем гулять, наш водитель приготовит ароматную байкальскую уху и заварит горячий травяной чай местного сбора.
Побываем в Хужире на мысе Бурхан и увидим одну из 9 святынь Азии — скалу Шаманка. Здесь установлены 13 ритуальных столбов сэргэ, а в старину проводились шаманские ритуалы. Местные верят, что скала имеет мощную энергетику. Заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.
Лёд Байкала и мыс Саган-Хушун
После завтрака вас ждёт путешествие по льду Байкала — самого большого природного катка в России. Доберёмся до крайней точки мыса Хобой, полюбуемся наплесками, торосами и пузырьками. А ещё послушаем голос Байкала.
Проведём вас по местам силы, зарядимся энергией и пофотографируемся. Природа здесь удивительная: только что мы гуляли по бескрайним ледяным просторам, а теперь перед нами возникнут песчаные дюны, лесы и степи. Побываем на мысе Саган-Хушун и на краю Хобоя.
Согреваться будем ароматным глинтвейном и чаем. Пообедаем на льду. В меню уха из омуля и закуски. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Огой, Ступа Просветления и возвращение в Иркутск
Позавтракаем и отправимся на необитаемый остров Огой — «чистую землю», свободную от негативной энергии. Полюбуемся буддийской Ступой Просветления, куда поместили книги, мощи святых, воду из всех океанов и земли со святых мест.
Летом побываем на острове Замогой и заглянем на гранатовый пляж и термальные источники. Затем вернёмся в Иркутск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Листвянка, 06:00; Иркутск, 07:30Завершение: Иркутск, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.