Вы готовы отправиться в путешествие-экспедицию в одно из самых живописных мест мира и проехать 700 км по льду самого глубокого озера планеты? Мы посетим не только популярные достопримечательности, но и труднодоступные территории, куда редко доезжают туристы. Переночуем на кордоне заповедника в деревянном доме, посетим сибирскую баню, увидим бескрайний лёд и исследуем Байкал от самой южной до самой северной точки. Прокатимся на поезде по Кругобайкальской железной дороге и на собачьих упряжках. Узнаем об исследованиях обсерватории и ледовой станции, продегустируем рыбу и совершим ритуал.

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Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Наш маршрут относится к экспедиционно-туристическому классу (не VIP). Мы приложим максимум усилий, чтобы выполнить все пункты программы. Но поскольку путешествие имеет многодневный экспедиционный формат, природа, техника и независящие от нас обстоятельства могут вносить коррективы. Все решения на маршруте принимают опытные организаторы.

Употребление спиртных напитков и наркотических веществ на маршруте категорически запрещено.

Обязательно необходимо взять тёплые и ветроустойчивые предметы гардероба, солнцезащитные средства и индивидуальную аптечку. Общий вес вашего багажа не должен превышать 17 кг! Лучше взять рюкзак на 80-90 литров. Полный список вещей пришлёт организатор.