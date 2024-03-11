Проехать 700 км по льду, посетить 3 нацпарка и 1 заповедник и обновиться в 3 термальных источниках
Переночуем на кордоне заповедника в деревянном доме, посетим сибирскую баню, увидим бескрайний лёд и исследуем Байкал от самой южной до самой северной точки. Прокатимся на поезде по Кругобайкальской железной дороге и на собачьих упряжках. Узнаем об исследованиях обсерватории и ледовой станции, продегустируем рыбу и совершим ритуал.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|235 000 ₽
Описание
Организационные детали
Наш маршрут относится к экспедиционно-туристическому классу (не VIP). Мы приложим максимум усилий, чтобы выполнить все пункты программы. Но поскольку путешествие имеет многодневный экспедиционный формат, природа, техника и независящие от нас обстоятельства могут вносить коррективы. Все решения на маршруте принимают опытные организаторы.
Употребление спиртных напитков и наркотических веществ на маршруте категорически запрещено.
Обязательно необходимо взять тёплые и ветроустойчивые предметы гардероба, солнцезащитные средства и индивидуальную аптечку. Общий вес вашего багажа не должен превышать 17 кг! Лучше взять рюкзак на 80-90 литров. Полный список вещей пришлёт организатор.
Программа тура по дням
Иркутск, Култук, Слюдянка и сибирская баня
Встречаемся в Иркутске в 12:00 и отправляемся в посёлок Култук, где разместимся в коттедже на берегу Байкала.
После обеда нас ждёт экскурсия в Слюдянке. Увидим Шаманский мыс, который является символом начала Байкала, и железнодорожный вокзал — единственное здание в России, полностью построенное из белого и розового мрамора. Посетим интерактивный музей и рассмотрим коллекцию минералов.
Поужинаем на базе отдыха. После чего все желающие смогут посетить сибирскую баню.
Аршан, Тункинская долина, фермы маралов и пони, горячие источники
Сегодня мы посетим один из крупнейших национальных парков России — Тункинский. Побываем на курорте Аршан, прогуляемся среди живописной природы, посетим фермы пони и маралов и расслабимся в термальном источнике.
Кругобайкальская железная дорога, Листвянка и Ангара
После завтрака отправимся на экскурсию на поезде по Кругобайкальской железной дороге. Проедем сквозь 38 тоннелей, увидим 19 галерей и римские виадуки. По дороге будут остановки на смотровых. Завершится поездка на конечной станции, в месте, где организована переправа через исток Ангары в Листвянку.
Заселимся в комфортабельные коттеджи в курортном посёлке.
Обсерватория, нерпы и катание на собачьих упряжках
Проведём день без переездов на машине. Нагуляемся по посёлку Листвянка, узнаем о создании и исследованиях Байкальской астрофизической обсерватории, полюбуемся Байкалом со смотровой площадки и увидим солнечный вакуумный телескоп. Затем узнаем о крае в Байкальском музее, посмотрим на нерп и прокатимся на собачьих упряжках по зимнему лесу. После чего согреемся чаем с пирогом.
По льду на «хивусе» до Малого моря
Выезжаем из коттеджей и на судне на воздушной подушке отправляемся прямо по льду в живописное путешествие-переезд к Малому морю Байкала. По дороге будем делать остановки для фото, увидим Песчаную бухту, с которой выдувает снег даже зимой, рассмотрим мраморный утёс Саган-Заба с наскальными рисунками и ближе к вечеру заселимся на базу отдыха.
После ужина запланирована баня.
Ледовая станция, ритуал, кулинарный мастер-класс, Ольхон и Усть-Баргузин
На сегодня у нас большие планы! Выезжаем из номеров и вновь на «хивусе» отправляемся по льду к первой ледовой станции на Байкале «Боро-Боро». Узнаем об исследовательской работе, посетим фотозоны. Желающие смогут покататься на финских санках и отправить открытку прямо с центра озера. Далее в программе кулинарный мастер-класс с дегустацией байкальской рыбы, чай из дровяного самовара с сушками и шаманский ритуал.
Перемещаемся на знаменитый остров Ольхон — к самому северному его мысу «Хобой». Увидим ледяные торосы, наледи, сосульки и пещерки. Полюбуемся и знаковой локацией всего Байкала — скалой Шаманка. Пересечём озеро в самой широкой его части и приедем в Усть-Баргузин, где остановимся в отеле. Баргузинский залив редко посещают туристы, место считается труднодоступным и невероятно живописным.
Желающие после ужина смогут отдохнуть в бассейне.
Баргузинская долина, дацан, лик богини и термальный источник
После завтрака посетим Баргузинскую долину, где зайдём в дацан и увидим лик богини Янжимы, которая является для бурят одной из самых почитаемых. Окунёмся в зимнюю сказку и обновимся в термальном источнике. Вечером сходим в сауну и поплаваем в бассейне при отеле.
Полуостров Святой Нос, заповедная территория и «Дом соболя»
До этого дня мы посетили уже 3 национальных парка, сегодня отправимся в заповедник, территории которого находятся под строжайшей охраной. Туристы могут останавливаться только на кордонах в экологичных домиках — именно в таком мы проведём одну ночь. Здесь нет дорог, мобильной связи и минимальные удобства. Однако это того стоит!
По пути до Баргузинского заповедника увидим полуостров Святой Нос, где летом любят греться нерпы, насмотримся на бескрайний лёд и сделаем множество фото. После заселения на кордон прогуляемся по посёлку Давша в сопровождении сотрудника заповедника. Посетим визит-центр «Дом соболя» и музей.
Вечером желающие смогут посетить баню.
Горячие источники у подножия хребта и Северобайкальск
Завтракаем, прощаемся с дикой природой и переезжаем к подножию Байкальского хребта на северо-западное побережье. Здесь расслабимся в горячих источниках под открытым небом и с шикарными видами вокруг и пообедаем. Продолжим путь до Северобайкальска, где заселимся в отель. Узнаем об истории города и соберёмся на праздничный ужин в ресторане.
Самая северная географическая точка Байкала
По дороге в аэропорт Нижнеангарска остановимся у стелы «Самая северная географическая точка озера Байкал».
Наше путешествие завершится в 11:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, аэропорт, 12:00Завершение: Нижнеангарск, аэропорт, 11:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.