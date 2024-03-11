Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Групповой тур в Иркутске

Проехать 700 км по льду, посетить 3 нацпарка и 1 заповедник и обновиться в 3 термальных источниках

Вы готовы отправиться в путешествие-экспедицию в одно из самых живописных мест мира и проехать 700 км по льду самого глубокого озера планеты? Мы посетим не только популярные достопримечательности, но и труднодоступные территории, куда редко доезжают туристы.

Переночуем на кордоне заповедника в деревянном доме, посетим сибирскую баню, увидим бескрайний лёд и исследуем Байкал от самой южной до самой северной точки. Прокатимся на поезде по Кругобайкальской железной дороге и на собачьих упряжках. Узнаем об исследованиях обсерватории и ледовой станции, продегустируем рыбу и совершим ритуал.
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Большая экспедиция по Байкалу от самой южной до самой северной точки
Ближайшие даты:
11
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет235 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Наш маршрут относится к экспедиционно-туристическому классу (не VIP). Мы приложим максимум усилий, чтобы выполнить все пункты программы. Но поскольку путешествие имеет многодневный экспедиционный формат, природа, техника и независящие от нас обстоятельства могут вносить коррективы. Все решения на маршруте принимают опытные организаторы.

Употребление спиртных напитков и наркотических веществ на маршруте категорически запрещено.

Обязательно необходимо взять тёплые и ветроустойчивые предметы гардероба, солнцезащитные средства и индивидуальную аптечку. Общий вес вашего багажа не должен превышать 17 кг! Лучше взять рюкзак на 80-90 литров. Полный список вещей пришлёт организатор.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск, Култук, Слюдянка и сибирская баня

Встречаемся в Иркутске в 12:00 и отправляемся в посёлок Култук, где разместимся в коттедже на берегу Байкала.

После обеда нас ждёт экскурсия в Слюдянке. Увидим Шаманский мыс, который является символом начала Байкала, и железнодорожный вокзал — единственное здание в России, полностью построенное из белого и розового мрамора. Посетим интерактивный музей и рассмотрим коллекцию минералов.

Поужинаем на базе отдыха. После чего все желающие смогут посетить сибирскую баню.

Иркутск, Култук, Слюдянка и сибирская баняИркутск, Култук, Слюдянка и сибирская баняИркутск, Култук, Слюдянка и сибирская баняИркутск, Култук, Слюдянка и сибирская баняИркутск, Култук, Слюдянка и сибирская баняИркутск, Култук, Слюдянка и сибирская баняИркутск, Култук, Слюдянка и сибирская баняИркутск, Култук, Слюдянка и сибирская баня
2 день

Аршан, Тункинская долина, фермы маралов и пони, горячие источники

Сегодня мы посетим один из крупнейших национальных парков России — Тункинский. Побываем на курорте Аршан, прогуляемся среди живописной природы, посетим фермы пони и маралов и расслабимся в термальном источнике.

Аршан, Тункинская долина, фермы маралов и пони, горячие источникиАршан, Тункинская долина, фермы маралов и пони, горячие источникиАршан, Тункинская долина, фермы маралов и пони, горячие источникиАршан, Тункинская долина, фермы маралов и пони, горячие источники
3 день

Кругобайкальская железная дорога, Листвянка и Ангара

После завтрака отправимся на экскурсию на поезде по Кругобайкальской железной дороге. Проедем сквозь 38 тоннелей, увидим 19 галерей и римские виадуки. По дороге будут остановки на смотровых. Завершится поездка на конечной станции, в месте, где организована переправа через исток Ангары в Листвянку.

Заселимся в комфортабельные коттеджи в курортном посёлке.

Кругобайкальская железная дорога, Листвянка и АнгараКругобайкальская железная дорога, Листвянка и АнгараКругобайкальская железная дорога, Листвянка и АнгараКругобайкальская железная дорога, Листвянка и АнгараКругобайкальская железная дорога, Листвянка и АнгараКругобайкальская железная дорога, Листвянка и Ангара
4 день

Обсерватория, нерпы и катание на собачьих упряжках

Проведём день без переездов на машине. Нагуляемся по посёлку Листвянка, узнаем о создании и исследованиях Байкальской астрофизической обсерватории, полюбуемся Байкалом со смотровой площадки и увидим солнечный вакуумный телескоп. Затем узнаем о крае в Байкальском музее, посмотрим на нерп и прокатимся на собачьих упряжках по зимнему лесу. После чего согреемся чаем с пирогом.

Обсерватория, нерпы и катание на собачьих упряжкахОбсерватория, нерпы и катание на собачьих упряжкахОбсерватория, нерпы и катание на собачьих упряжкахОбсерватория, нерпы и катание на собачьих упряжкахОбсерватория, нерпы и катание на собачьих упряжкахОбсерватория, нерпы и катание на собачьих упряжках
5 день

По льду на «хивусе» до Малого моря

Выезжаем из коттеджей и на судне на воздушной подушке отправляемся прямо по льду в живописное путешествие-переезд к Малому морю Байкала. По дороге будем делать остановки для фото, увидим Песчаную бухту, с которой выдувает снег даже зимой, рассмотрим мраморный утёс Саган-Заба с наскальными рисунками и ближе к вечеру заселимся на базу отдыха.

После ужина запланирована баня.

По льду на «хивусе» до Малого моряПо льду на «хивусе» до Малого моряПо льду на «хивусе» до Малого моряПо льду на «хивусе» до Малого моряПо льду на «хивусе» до Малого моряПо льду на «хивусе» до Малого моря
6 день

Ледовая станция, ритуал, кулинарный мастер-класс, Ольхон и Усть-Баргузин

На сегодня у нас большие планы! Выезжаем из номеров и вновь на «хивусе» отправляемся по льду к первой ледовой станции на Байкале «Боро-Боро». Узнаем об исследовательской работе, посетим фотозоны. Желающие смогут покататься на финских санках и отправить открытку прямо с центра озера. Далее в программе кулинарный мастер-класс с дегустацией байкальской рыбы, чай из дровяного самовара с сушками и шаманский ритуал.

Перемещаемся на знаменитый остров Ольхон — к самому северному его мысу «Хобой». Увидим ледяные торосы, наледи, сосульки и пещерки. Полюбуемся и знаковой локацией всего Байкала — скалой Шаманка. Пересечём озеро в самой широкой его части и приедем в Усть-Баргузин, где остановимся в отеле. Баргузинский залив редко посещают туристы, место считается труднодоступным и невероятно живописным.

Желающие после ужина смогут отдохнуть в бассейне.

Ледовая станция, ритуал, кулинарный мастер-класс, Ольхон и Усть-БаргузинЛедовая станция, ритуал, кулинарный мастер-класс, Ольхон и Усть-БаргузинЛедовая станция, ритуал, кулинарный мастер-класс, Ольхон и Усть-БаргузинЛедовая станция, ритуал, кулинарный мастер-класс, Ольхон и Усть-БаргузинЛедовая станция, ритуал, кулинарный мастер-класс, Ольхон и Усть-БаргузинЛедовая станция, ритуал, кулинарный мастер-класс, Ольхон и Усть-Баргузин
7 день

Баргузинская долина, дацан, лик богини и термальный источник

После завтрака посетим Баргузинскую долину, где зайдём в дацан и увидим лик богини Янжимы, которая является для бурят одной из самых почитаемых. Окунёмся в зимнюю сказку и обновимся в термальном источнике. Вечером сходим в сауну и поплаваем в бассейне при отеле.

Баргузинская долина, дацан, лик богини и термальный источникБаргузинская долина, дацан, лик богини и термальный источникБаргузинская долина, дацан, лик богини и термальный источникБаргузинская долина, дацан, лик богини и термальный источник
8 день

Полуостров Святой Нос, заповедная территория и «Дом соболя»

До этого дня мы посетили уже 3 национальных парка, сегодня отправимся в заповедник, территории которого находятся под строжайшей охраной. Туристы могут останавливаться только на кордонах в экологичных домиках — именно в таком мы проведём одну ночь. Здесь нет дорог, мобильной связи и минимальные удобства. Однако это того стоит!

По пути до Баргузинского заповедника увидим полуостров Святой Нос, где летом любят греться нерпы, насмотримся на бескрайний лёд и сделаем множество фото. После заселения на кордон прогуляемся по посёлку Давша в сопровождении сотрудника заповедника. Посетим визит-центр «Дом соболя» и музей.

Вечером желающие смогут посетить баню.

Полуостров Святой Нос, заповедная территория и «Дом соболя»Полуостров Святой Нос, заповедная территория и «Дом соболя»Полуостров Святой Нос, заповедная территория и «Дом соболя»Полуостров Святой Нос, заповедная территория и «Дом соболя»Полуостров Святой Нос, заповедная территория и «Дом соболя»Полуостров Святой Нос, заповедная территория и «Дом соболя»Полуостров Святой Нос, заповедная территория и «Дом соболя»
9 день

Горячие источники у подножия хребта и Северобайкальск

Завтракаем, прощаемся с дикой природой и переезжаем к подножию Байкальского хребта на северо-западное побережье. Здесь расслабимся в горячих источниках под открытым небом и с шикарными видами вокруг и пообедаем. Продолжим путь до Северобайкальска, где заселимся в отель. Узнаем об истории города и соберёмся на праздничный ужин в ресторане.

Горячие источники у подножия хребта и СеверобайкальскГорячие источники у подножия хребта и СеверобайкальскГорячие источники у подножия хребта и СеверобайкальскГорячие источники у подножия хребта и СеверобайкальскГорячие источники у подножия хребта и СеверобайкальскГорячие источники у подножия хребта и СеверобайкальскГорячие источники у подножия хребта и СеверобайкальскГорячие источники у подножия хребта и Северобайкальск
10 день

Самая северная географическая точка Байкала

По дороге в аэропорт Нижнеангарска остановимся у стелы «Самая северная географическая точка озера Байкал».

Наше путешествие завершится в 11:00.

Самая северная географическая точка Байкала

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 12:00
Завершение: Нижнеангарск, аэропорт, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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