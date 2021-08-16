Город Норильск

Получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.

Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» – длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».



Город Дудинка

Самый холодный (редко, но бывает до –57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.

По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма». И, наконец, по третьей версии – от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») – так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка.



Город Игарка

Расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км). Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Город получил название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, – по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку». Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива.



Поселок Туруханск

Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс. жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.

Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19-20 веках – место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916).

Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 – начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.



Река Нижняя Тунгуска

В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.



Река Подкаменная Тунгуска.

Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой. Ее протяженность 1865 км. Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы. Через 40 км начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом. Проход через порог узок (700 м) и извилист. Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

Село Ворогово

Основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками. Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белоруссы, кето. Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.

Село Ярцево

Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым. Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Город Енисейск

Расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.



Стрелка – место впадения Ангары в Енисей

Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее. Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком. Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров. Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.



Заповедник «Столбы»

Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.

Основан заповедник в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов». В настоящее время его площадь – 47 219 га.

Основной достопримечательностью заповедника являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни. Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине заповедника, доступ к которым ограничен.

Город Иркутск

Расположен в месте впадения реки Иркут (отсюда название) в Ангару. Иркутск основан в 1661 году, статус города получил в 1686-м. В настоящее время Иркутск – культурный, исторический, научный и административный центр Иркутской области. Население Иркутска около 600 тысяч человек. Иркутск входит в пятерку самых посещаемых туристами городов России. Главная достопримечательность Иркутска, как ни парадоксально это звучит, – Байкал, который находится на расстоянии 55 км от центра города. Из других достопримечательностей можно отметить старинные постройки Иркутска.

Река Ангара

Из Великого озера может вытекать только Великая река. Особенно, если она вытекает одна. Ангара ежегодно выносит из Байкала около 60 кубических километров воды через свой исток – километровой ширины пролом в Приморском хребте. Большинство рек рождается из едва приметного ручейка, который лишь спустя многие десятки километров, приняв в себя множество притоков, превращается в полноводную реку. Ангара же сразу возникает из Байкала могучим широким потоком и, преодолев Шаманский порог, устремляется на север, навстречу Енисею.

Слово «ангара» имеет смысловое значение «пасть животного», «рот», в переносном смысле – «ущелье», «расселина». Слова, похожие по звучанию и близкие по смыслу, есть в языках всех прибайкальских народов, поэтому определить, какой именно народ дал название Ангаре наука затрудняется, и название можно считать интернациональным.

Озеро Байкал

Это уникальное творение природы. Озеро расположено в центральной части Азии, на юге Восточной Сибири, разграничивает Иркутскую область и Республику Бурятия. Байкал – самое глубокое озеро на Земле и крупнейший пресноводный водоем с высококачественной чистой водой. Его максимальная глубина составляет 1642 метра.

Байкальская вода уникальна и удивительна, как и сам Байкал. Она необыкновенно прозрачна, чиста и насыщена кислородом. В не столь уж и давние времена она считалась целебной, с ее помощью лечили болезни.

Поселок Большие Коты.

Расположен на западном берегу озера Байкал, в открытой долине реки Большие Коты. Рядом настоящая тайга, богатая грибами, ягодами и лекарственными травами, редкими видами дикорастущих цветов: пионами, орхидеями и т. д.

Утес Скрипер.

Это обособленные отвесные скалы, сложенные из сцементированных юрских конгломератов, которые представляют собой небольшую каменную гряду 60-80 м высотой. Она разделяет пади Большие и Малые Коты. Почти на отвесной части скалы виден вход в пещеру, в которой были обнаружены следы неолитической стоянки людей.

Музей деревянного зодчества «Тальцы»

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

Байкальский музей

В России существует только один музей озера – Байкальский музей. В экспозиции представлены чучела рыб, а также экспонаты представителей животного мира, в том числе обитающих на дне Байкала, сохраняющихся за счет фиксирующей жидкости. Макет логова нерпы и нерпёнка-белька. У вас появится возможность детально рассмотреть таких байкальских жителей как: щука, окунь, лещ, плотва, налим, сом, зеркальный карп, карась, байкальский омуль, белый и черный хариус, осетр байкальский, бычковые рыбы и ракообразные. Также можно полюбоваться такими удивительными животными, как нерпы.

Камень Черского

Это место, где можно объять хотя бы частичку необъятного Байкала. Это смотровая площадка, которая находится в горах, над Листвянкой. Камень Черского расположен на небольшой высоте – всего 728 метров над уровнем моря. Гора названа в честь Яна Доминика Черского – польского патриота, сосланного в Сибирь и ставшего волей судьбы знаменитым исследователем Байкала.

Кругобайкальская железная дорога

КБЖД административно никогда не существовала. Она была просто частью Забайкальской железной дороги. Официально существовало только Управление по строительству Кругобайкальской железной дороги. Это – уникальный комплексный музей. Причем дорога и территория, прилегающая к ней, включают в себя не только многочисленные памятники инженерно-технического искусства (тоннели и галереи, мосты и виадуки, подпорные стенки), памятники архитектуры, но и разнообразные памятники природы – геологии, минералогии, зоологии, биологии.

Река Кынгырга

Каньон реки Кынгарга (кынгарга – в переводе с бурятского «барабан») - находится в Тункинской долине, в окрестностях курортного поселка Аршан. Берёт начало на южном склоне Тункинских Гольцов на высоте около 2000 м. Течёт в южном направлении, пробивается через крутой склон, образуя каньон и 12 водопадов, самый большой из которых имеет высоту падения 10 м (согласно табличке около водопада). В месте выхода реки в Тункинскую долину расположены Аршанские минеральные источники.

Тункинская долина

Это одна из природных жемчужин Бурятии. Она является продолжением байкальской впадины, протянувшись почти на 200 км. В долине расположено большое количество природных и историко-культурных достопримечательностей, что делает ее очень привлекательной для отдыха.