Большое Байкальское путешествие

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Это тур для тех, кто впервые собирается на Байкал и хочет увидеть его основные визитные карточки, путешествуя с комфортом.

После прогулки по Иркутску, зарядившись духом Сибири, вы отправитесь в путь, и вот он – Байкал! Вы не раз будете останавливаться поприветствовать великое озеро, прикоснуться к его водам и попросить удачного путешествия для нашей команды. На время поездки вы будете размещаться в уютных гостиницах с комфортом.
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Большое Байкальское путешествие
Ближайшие даты:
16
июн
14
июл
18
авг

Что вас ожидает:

Сытная бурятская кухня
Сытная бурятская кухня
Попробуем знаменитые бурятские позы
Встреча с настоящим шаманом
Встреча с настоящим шаманом
Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно "побурханим"
Водопады и источники Аршана
Водопады и источники Аршана
Прогуляемся по живописным тропам до красивого водопада
Буддийский дацан
Буддийский дацан
Познакомимся с буддийской религией и культурой местного населения
Сафари по Тажеранским степям
Сафари по Тажеранским степям
Увидим Долину каменных духов, попьем байкальский травяной чай и загадаем желание в месте силы
Свежая Байкальская рыбка
Свежая Байкальская рыбка
Нас ждет удивительное разнообразие на рыбном рынке в Листвянке

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музей

Прибытие в Иркутск, сбор группы.

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

Во время экскурсии, обед.

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.

Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.

Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.

Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благ. номер).

Питание: завтрак, обед.

Гид: да.

Знакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музейЗнакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музейЗнакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музейЗнакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музей
2 день

Остров Ольхон. Встреча с шаманом

После завтрака мы отправимся на остров Ольхон (микроавтобус до парома, далее автомобиль УАЗ, так мы избежим очереди на паром).

Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.

Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.

По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.

Поэтому, мы встретимся с Вами с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как над себя вести на местных землях, что бы не притянуть неудачи.

Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно"побурханим".

За обедом у вас будет возможность впервые оценить блюда местной кухни (знаменитые бурятские позы).

Прибыв на остров, мы разместимся на турбазе / в частной усадьбе.

Далее прогулка по поселку Хужир.

Экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка).

Питание: завтрак, ужин.

Гид: на время экскурсии.

Примечание: возможна замена автотранспорта по маршруту в данный день тура.

Остров Ольхон. Встреча с шаманомОстров Ольхон. Встреча с шаманомОстров Ольхон. Встреча с шаманомОстров Ольхон. Встреча с шаманом
3 день

Мыс Хобой

После завтрака на базе отдыха – отправление на целодневную автомобильную экскурсию по острову Ольхон до мыса Хобой.

Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, – Хобой считался священным и служил местом для проведения культовых обрядов.

Экскурсия проходит по всему острову до самого севера, вы увидите “Байкал в миниатюре”, вернее его природные зоны и красоты: степи, песчаные дюны, скалистые обрывистые берега, леса и бескрайнюю гладь озера.

Во время экскурсии, на одной из живописных остановок, будет обед-пикник, где вы отведаете уху из Байкальской рыбы, отдохнете, любуясь красивыми пейзажами Байкала и наберетесь сил для дальнейшего путешествия.

Гид: местный гид-водитель.

Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
4 день

Малое море

Завтрак.

Свободное время до 12:00, переезд на Малое море.

По приезду размещение на базе отдыха.

Обед.

Пешеходная экскурсия.

Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.

Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.

Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: на время экскурсии.

Малое мореМалое мореМалое мореМалое море
5 день

Сафари по Тажеранским степям

Завтрак.

Автомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степям.

Места силы, просторы, Тажеранские степи, которым более 300 миллионов лет, величественный Байкал, вся мощь природы здесь.

Экскурсия начинается от нашей базы отдыха по направлению к "Большому морю" – открытому Байкалу.

Первым объектом посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту.

Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.

Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры.

Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото.

Далее едем в самое сердце Тажеранских степей – в Долину каменных духов.

Место силы, плато, заполненное сотнями каменных столбов, которые возвышаются над Тажеранской степью, словно застывшие в сражении огромные воины.

Возвращение на базу отдыха.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: на время экскурсии.

Сафари по Тажеранским степямСафари по Тажеранским степямСафари по Тажеранским степямСафари по Тажеранским степям
6 день

Свободный день. Переезд в Иркутск

Завтрак.

Свободное время до обеда.

Обед и трансфер в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак, обед.

Гид: нет.

7 день

Поселок Аршан

Завтрак.

Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан.

Он находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год.

По прибытию, размещение на базе отдыха и обед – дегустация бурятской национальной кухни.

Вы в Бурятии, а тут очень вкусная, сытная традиционная кухня.

Пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгырга.

В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-ти километровой тропинке вдоль Кынгарги.

Экскурсия проходит до первого водопада.

Далее Вас ждет посещение “Хойморского” дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного населения и их обычаев.

Насладитесь чистейшим воздухом, очищенным столетними деревьями, видом, открывающимся с территории дацана на Саяны.

После экскурсии свободное время для ужина и посещения бурято-монгольского рынка.

Ночь в п. Аршан.

Питание: завтрак, обед.

Гид: местный гид на время экскурсии.

Поселок АршанПоселок АршанПоселок АршанПоселок Аршан
8 день

Свободный день. Переезд в Иркутск

Завтрак, свободное время.

12:00 Освобождение номеров и трансфер в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак.

Гид: нет.

9 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Окончание тура.

Расчетный час в гостинице 12:00, номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте.

Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (оплачивается отдельно).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха (благоустроенные номера).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение / датыиюньиюль, август
2-3-местное 73 10079 900
Доплата за 1-местное24 000

Варианты проживания

Гостиница Матрешка или аналогичная

2 ночи

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичнаяГостиница Матрешка или аналогичная

База отдыха Мир Байкала или аналогичная

3 ночи

Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.

Инфраструктура, спорт, отдых:

  • Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
  • Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
  • Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
  • Рыбалка: организуется.
База отдыха Мир Байкала или аналогичнаяБаза отдыха Мир Байкала или аналогичнаяБаза отдыха Мир Байкала или аналогичная

База отдыха Ольхон или аналогичная

2 ночи

На просторной территории расположились 17 летних домиков и 27 номеров в гостевых корпусах. Есть всё необходимое для проживания: санузел (душевая кабина, туалет, горячая/холодная вода), спальные места, шкафы для одежды, зеркало, коврики

База отдыха Ольхон или аналогичнаяБаза отдыха Ольхон или аналогичнаяБаза отдыха Ольхон или аналогичнаяБаза отдыха Ольхон или аналогичная

База отдыха Иркут или аналогичная

1 ночь

К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. Стойка регистрации этого 2-звездочного отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.

База отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичнаяБаза отдыха Иркут или аналогичная

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (1д - ЗО, 2д - ЗУ, 3д - 5д - ЗОУ, 6д-7д - ЗО, 8д - З, 9д - З)
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей "Тальцы"музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкевстреча с шаманомостров Ольхонэкскурсия на мыс Бурханцелодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобойпешеходная экскурсия на Малом мореавтомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степямТункинская долинапоселок Аршанэкскурсия на водопады посещение Буддийского дацана "Бодхидхарма"
  • Обзорная экскурсия по городу Иркутск
  • Этнографический музей «Тальцы»
  • Музей Байкала с аквариумами
  • Прогулка по Листвянке
  • Встреча с шаманом
  • Остров Ольхон
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой
  • Пешеходная экскурсия на Малом море
  • Автомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степям
  • Тункинская долина
  • Поселок Аршан
  • Экскурсия на водопады посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма»
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы» Байкальский музейсбор Прибайкальского национального парка
  • Музей «Тальцы»
  • Байкальский музей
  • Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Трансфер в аэропорт/жд вокзал по окончанию тура - 1 000 рублей/легковой автомобиль, до 3-х человек
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка-ветровка и теплые кофты;
  • дождевик;
  • кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
  • легкая шапка;
  • купальник;
  • футболки/рубашки с длинным рукавом;
  • брюки;
  • для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
  • кроссовки;
  • сандалии;
  • обувь для пляжа.

Туристическое снаряжение:

  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
  • маленькие гидромешки под документы;
  • маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
  • тонкие перчатки;
  • зонт;

Документы:

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ребенку – свидетельство о рождении;
  • для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Сколько стоят дополнительные экскурсии на Малом море?
Экскурсии автомобильные (УАЗ – Буханка)(стоимость за одного туриста)

Панорамы Байкала и Бухта Змеиная (2-3 часа) (Чай из самовара на берегу)

3 000 р.
Экскурсия начинается от базы отдыха по направлению к «Большому морю» -
открытому Байкалу. Первым объектом
посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту. Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.
Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры. Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото и возвращаемся обратно.

О. Ольхон – целодневная экскурсия по острову до Северного мыса Хобой. (Обед-Пикник)

5 500 р.
Маршрут: паромная переправа через
Ольхонские ворота – Загли – Кобылья
голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера. Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами,
множеством легенд и приданий.
Он расположен в центральной части
Байкала, вблизи наибольшей отметки
глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Вот степные просторы, песчаные дюны, горы и леса,
катыши и галечные пляжи, холмы и
обрывы. Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной –легендарного мыса Хобой.
И конечно же мы посетим самые
значимые места острова:
-Мыс Бурхан.
-Урочище Песчаное («миниатюра»
известной Бухты Песчаная).
-Мыс Хобой, самая северная оконечность острова.
Обед- пикник, (байкальская уха, чай с местными травами)
Сарминское ущелье (+ трекинг по ущелью и чай на берегу реки) (4,5 часа) 3 000 р. Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама. Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир- Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
Бухта Ая (4,5 часа).4 000 р. Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. На смотровой площадке бухты Ая мы сделаем небольшой фото-стоп.
К Устью реки Анга + Ая – целодневная экскурсия (обед в кафе бурятской кухни) – 7-8 ч. 5 000 р. Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост. Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
Экскурсия на Южную Часть Ольхона с обедом-пикником. (6-7 часов)5500 р. Маршрут экскурсии: Смотровая площадка на Поселок Хужир, его окрестности, малое море и пляж Сарайский. Озеро Хэнхой. Смотровая на большой Байкал Озеро сердце. Смотровая трезубец - от куда открывается вид на множественные бухты малого моря и западное побережье. Обед-пикник.
Экскурсия на о. Ольхон - Мыс Бурхан (4-5 часов) 3500 р. Байкал - это сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова.
Сафари по Тажеранским степям (4 часа)3500 р. В этой экскурсии, Вы увидите все самые живописные и интересные природные объекты Тажеранских степей. Вы побываете в уникальном местности Прибайкалья - Тажиранские степи. Местные жители называют Тажераны «Маленькой Монголией», настолько этот участок похож на соседнее государтсво. Вы посетите за одну экскурсию все самые живописные и интересные места степей. Услышите много легенд и преданий, а так же узнаете много особенностей местной природы и жизни на этом участке.
Экскурсия «Затерянная бухта». (7-8 ч) 5500 р. Бескрайние просторы, Большое море, горы и скалы, и ни души… такой Байкал открывается Вам во время этой экскурсии. Мы пересекаем просторы Тажеранских степей и перед нами открывается Байкал, а далее в горы, в лесную часть берега, вверх на самую вершину, мыс Крест. От подъема захватывает дух, и вот он- панорамный вид на Байкал, небольшие уютные бухточки внизу, в одну из них мы спустимся чуть позже, а пока: наслаждаемся видами и единением с природой! Далее по лесной дороге мы спустимся в бухту, в которой практически не бывает людей, так как добраться сюда очень сложно, побережье бухты – идеальные плоские камешки, по ним так приятно идти и слышать, как они шуршат под ногами. Вода здесь часто бывает достаточно теплой для купания. Пока вы наслаждаетесь Байкалом, мы организуем Вам пикник.
На Катере (стоимость на одного туриста)

О. Огой (3 часа)

3500 рБуддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.

О. Огой + Замогой (3,5 часа)

4500 р. Экскурсия на о. Огой + о. Замогой – привлекателен, тем, что там периодически устраивают лежбище Байкальский тюлень - нерпа.

Огой + Большой Байкал (3,5 часа)

4500 р. Экскурсия на о. Огой + Выход в Большой Байкал - где Вашему взору откроется вся мощь и величие озера.
Прогулка на закате с Шампанским (1 час) 2500 р.
Прогулка на корабле на закате по малому морю
  • Стоимость указана на 1 чел при группе, может меняться в зависимости от кол-ва чел в группе;
  • Доп. экскурсии проходят по графику турбазы;
  • Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, а так же кол-ва чел в группе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
С
19 мар 2024
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.
Н
19 мар 2024
Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать

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За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
Иркутск
20 мая
155 000 за человека
Байкальские сказы
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Байкальские сказы
Иркутск
22 июня
27 июля
17 авг
7 сен
85 730 за человека
Байкальский хит
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский хит
Россия, Иркутск
5 авг
15 авг
от 71 890 за человека
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