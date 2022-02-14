14.02.2022-21.02.2022 и 28.02.2022-7.03.2022 с 10:00

Во время этого уникального путешествия вы пересечёте замерзший Байкал в самой широкой его части и увидите самые красивые места зимнего озера.



На воздушной подушке, на внедорожнике и пешком, вы сможете открыть для себя лёд Байкала во всех его формах: покрытые льдом мысы, прозрачные толщи воды, причудливые торосы и ледовые гроты — впечатляющие пейзажи, созданные самой природой.