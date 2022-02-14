14.02.2022-21.02.2022 и 28.02.2022-7.03.2022 с 10:00

Большое ледовое приключение

Во время этого уникального путешествия вы пересечёте замерзший Байкал в самой широкой его части и...

Во время этого уникального путешествия вы пересечёте замерзший Байкал в самой широкой его части и увидите самые красивые места зимнего озера.

На воздушной подушке, на внедорожнике и пешком, вы сможете открыть для себя лёд Байкала во всех его формах: покрытые льдом мысы, прозрачные толщи воды, причудливые торосы и ледовые гроты — впечатляющие пейзажи, созданные самой природой.
Большое ледовое приключение
Большое ледовое приключение
Большое ледовое приключение
Большое ледовое приключение
Большое ледовое приключение
Большое ледовое приключение

ДЕНЬ 1: Знакомство с Иркутском

  • 10:00-12:00 — встреча в аэропорту/сбор группы, знакомство с гидом и сопровождающими
  • 12:00-16:00 — Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города Иркутска и знакомство с культурой Сибири;
  • 15:00-16:00 — обед в ресторане «Спешиловъ»
  • 16:30 — заселение в отель «Северное Море» 4*, расположенный на берегу реки Ангары
  • Гостиница: Северное море Иркутск 4* (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: обед
​ДЕНЬ 2: Западное побережье Байкала (Иркутск — Бугульдейка — МРС)

​• 09:00 — завтрак в отеле

  • 10:00 — выезд из отеля в п. Бугульдейка на комфортабельном микроавтобусе
  • 12:00 — обед в кафе бурятской кухни
  • 13:30-14:30 — экскурсия по Мраморному карьеру

• 15:00 — начало экспедиции:

  • По приезду в Бугульдейку, мы пересаживаемся на автомобили УАЗ (это наш основной транспорт на ближайшую неделю). По льду Байкала мы отправимся вдоль восточного побережья по направлению к п. Сахюрта. По дороге вы увидите торосы, ледяные пещеры и, конечно же, кристально чистый лёд озера;
  • 19:00 — заселение в гостиницу «Эльдорадо» (п. Сахюрта, МРС), ужин
  • Гостиница: Эльдорадо (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед, ужин
ДЕНЬ 3: МРС — Хужир, остров Ольхон

​• 09:00 — завтрак в гостинице

  • 10:00 — трансфер до Хужира, самого большого посёлка на острове Ольхон,
  • по ледовой дороге. По пути мы посетим остров Огой — на вершине этого острова находится буддийская «Ступа просветления», полуостров Кобылья Голова и главную достопримечательность озёра Байкал - сакральный мыс Бурхан (скала Шаманка).
  • 13:00 — обед из блюд национальной кухни, приготовленный на льду
  • 15:00 — прибытие в п. Хужир, размещение в гостинице «Байкальские узоры»
  • По желанию — вечером организация бани с купанием в проруби. Ужин не включён
  • Гостиница: Вилла Малина Ольхон/Байкальские Узоры Ольхон (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед
ДЕНЬ 4: Ольхон — мыс Хобой — Горячинск, восточное побережье Байкала
​• 07:00 — завтрак в гостинице
  • 08:00 — выезд из п. Хужир
  • Теперь наш курс — на север! Сегодня мы проедем вдоль западной части Ольхона и посетим колоритный мыс Сааган-Хушун, деревню Песчаную и остановимся на обед на мысе Хобой — самой северной части острова. Далее по льду мы пересечем Байкал и отправимся в п. Горячинск. По пути мы сделаем остановку в самой глубокой точке Байкала (1642 м), а так же насладимся видами красивейшего голубого льда, торосов и полуострова Святой Нос.
  • 19:00-20:00 — заселение в гостиницу «Виктория» (п. Горячинск), ужин
  • Гостиница: Виктория Горячинск 4 * (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед, ужин
​ДЕНЬ 5: Горячниск — город Улан-Удэ

​• 09:00 — завтрак в гостинице

  • 10:00-12:00 — экскурсия по п. Горячинск и посещение санатория с горячими источниками (купание по желанию и не включено в стоимость)
  • 12:00 — отправление в Улан-Удэ, столицу Республики Бурятия
  • 14:00 — обед в ресторане из блюд традиционной бурятской кухни
  • 17:00 — прибытие в Улан-Удэ, заселение в отель «Байкал Плаза 4*»
  • 17:30-19:00 — пешая экскурсия по центру города, осмотр местных достопримечательностей. Ужин не включён
  • Гостиница: Байкал Плаза 4* Улан-Удэ (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед
​ДЕНЬ 6: Улан-Удэ — село Большое Голоустное

​• 08:00 — завтрак в гостинице

  • 09:00 — отправление в Иволгинский дацан — комплекс буддийских храмов, расположенный за пределами города в степи. Этот дацан, занимающий особое место в бурятской культуре, является центром буддизма в России.
  • 12:00 — после посещения Дацана мы отправляемся обратно к Байкалу — в с. Посольское. Время прибытия ~ 15:00. По дороге нас ждёт сытный обед в придорожном кафе и посещение главной достопримечательности с. Посольское— Спасо-Преображенского мужского монастыря, который был основан в 1682 году;
  • 15:30 — посадка на Хивус (судно на воздушной подушке). Сегодня нас ждет пересечение Байкала, 30 км пути по льду до западного побережья озёра!
  • 17:00 — прибытие в п. Большое Голоустное, размещение в гостинице «Иден-Гол», ужин
  • Гостиница: Иден Гол Большое Голоустное (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед, ужин
​ДЕНЬ 7: Возвращение в Иркутск по западному берегу Байкала
  • 08:00 — завтрак в гостинице
  • 09:00 — посадка на хивус
  • Сегодня нас ждёт насыщенный день! Сначала на хивусах мы проедем вдоль западного побережья Байкала до п. Листвянка по льду, по пути посетим деревню Большие Коты и мыс Скрипер.
  • В 12:30 — нас ждёт вкусный обед в ресторане Маяк, после которого мы прогуляемся по посёлку и посетим местный рыбный рынок. После пересаживаемся в микроавтобус и выезжаем обратно в Иркутск
  • 14:30-15:30 — посещение Байкальского музея
  • 16:00-17:30 — экскурсия в этнографический музей Тальцы.
  • Тальцы — это музей под открытым небом, где собраны памятники деревянного зодчества. Вы познакомитесь не только с материальной, но и духовной культурой Прибайкалья. Вы сможете поучаствовать в зимней русской забаве — катание с ледяной горки на коровьих шкурах.
  • 19:00 — прибытие в Иркутск, заселение в отель «Северное Море 4*»
  • Гостиница: Северное море Иркутск 4* (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед
​ДЕНЬ 8: Конец экспедиции
​• Уважаемые путешественники! Мы отвезем вас в аэропорт / на вокзал в любой день после окончания нашей экспедиции.
  • Завтрак в отеле в этот день включен в стоимость тура

Важная информация:

  • В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Билет
140 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный трансфер по маршруту экспедиции (микроавтобус Пежо Турист, УАЗ, СВП Хивус)
  • Трансфер с/в аэропорт/вокзал в первый и последний дни
  • Услуги гида
  • Размещение в гостиницах (7 ночей)
  • Обед (7)
  • Завтрак (7)
  • Ужин (4)
  • Экскурсии согласно программе
  • Входные билеты в музеи, заповедники и национальные парки
  • Бутилированная вода и снеки (ежедневно)
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Хужир (остров Ольхон)
Когда и сколько длится?
Когда: 14.02.2022-21.02.2022 и 28.02.2022-7.03.2022 с 10:00
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

14.02.2022-21.02.2022 и 28.02.2022-7.03.2022 с 10:00

Галина М.
Галина М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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