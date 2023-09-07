1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску и этнографический и байкальский музеи

Прибытие в город Иркутск.

Сбор группы:

8:00-8:30 В аэропорту внутри здания у выхода в город.

9:00-9:30 На железнодорожном вокзале у выхода в город.

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

После сбора группы, отправляемся на завтрак.

Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.

Иркутск — столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов… Церкви, особняки, старинные дома. У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая. Мы познакомим вас с историей нашего города.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в посёлок Листвянка.

Посёлок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров. Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

Затем продолжаем путь в Листвянку. Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

Посетим Байкальский музей, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гаммарусы, бычки, губка — вот такие удивительные организмы живут в Байкале.

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов — это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.

Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благоустроенный номер).

Обед во время экскурсии, ужин самостоятельно.

Питание: завтрак, обед.

Гид: да.

Внимание: первый день тура экскурсионный, размещение в отеле после программы. За дополнительную оплату возможно бронирование дополнительных суток перед туром, чтоб отдохнуть от переезда до Иркутска.