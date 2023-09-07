Экскурсионный тур «Большое осеннее путешествие по Байкалу» на 7 дней
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Что вас ожидает:
Описание
Встретим осень на Байкале: полюбуемся его панорамой и насладимся уединением на его берегах.
Но это, конечно, не всё: вас ждёт и прогулка по Иркутску, и музей с обитателями озера, и поездка на водопады. А ещё уютное чаепитие в бухте Змеинка, посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма» и купание в горячих источниках по желанию.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску и этнографический и байкальский музеи
Прибытие в город Иркутск.
Сбор группы:
8:00-8:30 В аэропорту внутри здания у выхода в город.
9:00-9:30 На железнодорожном вокзале у выхода в город.
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
После сбора группы, отправляемся на завтрак.
Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.
Иркутск — столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов… Церкви, особняки, старинные дома. У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая. Мы познакомим вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в посёлок Листвянка.
Посёлок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров. Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
Затем продолжаем путь в Листвянку. Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
Посетим Байкальский музей, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гаммарусы, бычки, губка — вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов — это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благоустроенный номер).
Обед во время экскурсии, ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Внимание: первый день тура экскурсионный, размещение в отеле после программы. За дополнительную оплату возможно бронирование дополнительных суток перед туром, чтоб отдохнуть от переезда до Иркутска.
Малое море, панорама Байкала и бухта Змеинка
После завтрака, мы отправимся на побережье Байкала на Малое Море (250 км, время в пути около 4 часов).
Малое море — часть озера Байкал в средней его части, отделённая островом Ольхон.
Пейзаж за окном сменится от городского к бескрайним степям, затем нас обнимет тайга, и ближе к Байкалу, пышная растительность сменится Тажеранскими степями с участками скальника, покрытым разноцветным мхом.
Прибытие на базу отдыха. Заселение. Обед.
Автомобильная экскурсия Панорамы Байкала и бухта «Змеинка».
По Тажеранским степям мы отправляемся в сторону Большого Байкала, где с высоты птичьего полета увидим Ольхонские ворота, остров Ольхон и бескрайние Байкальские просторы.
Затем по извилистой дороге спустимся в уютную бухту, будем слушать волны Байкала и пить чай с байкальскими травами.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Свободный день и сибирская баня
Завтрак на базе отдыха.
Свободный день.
За дополнительную оплату предлагаем вам отправиться на экскурсии:
- остров Ольхон — сакральный центр Байкала (посещение острова Ольхон, мыса Бурхан);
- Танхан и Долина каменных духов;
- остров Ольхон до самого Севера — мыс Хобой.
А вечером вас будет ждать самая настоящая сибирская банька с вениками и чаем на сибирских травах.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Прогулка по побережью и отправление в Иркутск
Завтрак на базе отдыха.
Свободное время. Гуляем по побережью, отдыхаем и любуемся Байкалом.
Обед. Трансфер в Иркутск.
Прибытие и размещение в гостинице в г. Иркутск.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед.
Посёлок Аршан, водопады реки Кынгарга и буддийский дацан
Завтрак в гостинице.
Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан (230 км), расположенный в республике Бурятия у предгорий Восточных Саян.
Аршан — это замечательный уголок сибирской земли. Она находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год.
Аршан — это яркое солнце, синее небо, первозданная тайга с разлапистыми кедрами.
Курорт «Аршан» — горноклиматический. Высокое стояние солнца и потрясающий воздух! По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.
Прибытие в Аршан, обед. На обед мы отведаем блюда бурятской кухни и, конечно же, знаменитые БУЗЫ! Мы же в Бурятии!
После обеда размещение на базе отдыха в благоустроенных комфортных номерах и пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга.
Горная река Кынгарга (в переводе «Барабан»), протекающая через территорию курортной зоны, радует кристальной свежестью и чистотой. В верхнем ее течении находятся водопады, самые высокие из которых имеют падение воды до 10 метров.
Всего на Кынгарге насчитывается 12 водопадов. Дно каньона, где протекает река, выстлано отполированным водой мрамором розового и желтого цветов.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта «Аршан». К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
После водопада — посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма».
Здесь проводятся службы и обучаются послушники. Все передвижения по территории традиционно осуществляются по ходу движения солнца: слева направо.
Посещение местного рынка, здесь можно приобрести местные целебные травы и чаи и товары из Монголии.
Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Посёлок Жемчуг и горячие источники
Завтрак.
Отправление в посёлок Жемчуг.
Поселок Жемчуг примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном берегу реки Иркут. Сейчас источник самоизливается, температура воды +38 градусов. При желании можно искупаться в источнике (не забудьте взять купальник).
Необычное чувство принятия горячих ванн в окружении гольцов Саянских отрогов, когда на улице уже достаточно прохладно, оставят незабываемое впечатление об этом месте, расположенном в сердце Тункинской долины.
Трансфер в Иркутск.
Питание: завтрак.
Гид: да.
Прощание с Иркутском
Завтрак в гостинице.
Окончание тура. Освобождение номеров до 12:00.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (стоимость 1200 рублей / легковой автомобиль или такси: 500 рублей).
Примечание: возможно изменение порядка проведения тура с сохранением экскурсионной программы.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле в Иркутстке (3 ночи) и базах отдыха (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, руб. : 54 900 рублей (двух- и трёхместное размещение).
Доплата на одноместное размещение: 18 500 рублей.
Варианты проживания
Яковлев, 130й отель, Лазурный берег или аналог
Комфорт: размещение в одном из отелей.
Яковлев: 1-2 фото, 130й отель: 3-4 фото, Лазурный берег: 5-7 фото.
Европа, Виктория, Иркутск, Ибис или аналог
Комфорт+: размещение в одном из отелей.
Европа: 1-2 фото, Виктория: 3-4 фото, Иркутск: 5-7 фото, Ибис: 8-10 фото.
Ветер Странствий, Наратэй, Эльдорадо или аналог
Комфорт: размещение на одной из баз отдыха.
Ветер Странствий: 1-2 фото, Наратэй: 3-5 фото, Эльдорадо: 6-7 фото.
Мир Байкала, Баяр или аналог
Комфорт+: размещение в одной из баз отдыха.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
- Транспортное-экскурсионное обслуживание по программе:обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы»музей Байкала с аквариумами, прогулка по Листвянкеавтомобильная экскурсия «Панорамы Байкала и бухта змеиная»поселок Аршан, экскурсия на водопадыпосещение Буддийского дацана «Бодхидхарма»горячие источники Жемчуг.
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами, прогулка по Листвянке
- Автомобильная экскурсия «Панорамы Байкала и бухта змеиная»
- Поселок Аршан, экскурсия на водопады
- Посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма»
- Горячие источники Жемчуг.
- Питание по программе
- Входные билеты в музеи Тальцы, музей Байкала
- Проживание в номерах с удобствами (двух- и трёхместное размещение)
- Баня
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Услуги, питание, не входящие в стоимость тура
- Дополнительные экскурсии:остров Ольхон – сакральный центр Байкала (посещение острова Ольхон, мыса Бурхан) — 3 500 рублейТанхан и Долина каменных духов —остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой — 5 500 рублей.
- Остров Ольхон – сакральный центр Байкала (посещение острова Ольхон, мыса Бурхан) — 3 500 рублей
- Танхан и Долина каменных духов —
- Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой — 5 500 рублей
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Минивэны и микроавтобусы на трассах с асфальтовым покрытием, на бездорожье — уазы (буханки). Транспорт рассчитан от 8 до 16 мест.
- Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения тура, с сохранением экскурсионной программы.
- С какими заболеваниями нельзя в тур?
Не принимаем людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом и серьезными хроническими заболеваниями.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Водители отработали на хорошем уровне. Чистые машины. В некоторых был неплохо кондиционер, что очень приятно.