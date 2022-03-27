Уникальный маршрут по насыщенности и посещению самых живописных мест озера Байкал. Вам предстоит путешествие с юга на запад до острова Ольхона, а потом пересечь все озеро на теплоходе до единственного полуострова озера Святой Нос. Совершить восхождение, а затем обогнуть полуостров на байдарке и затем переехать по восточной стороне, посетить знаменитый Иволгинский Дацан! Общая протяженность маршрута более 1000 км!

Программа тура по дням

1 день Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка

Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной. Поездка в Музей поселка Листвянка (70 км) по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары. В музее Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое. На первом этаже Вы посетите океанариум, где непременно Вам захочется увидеть Байкальскую Нерпу. Обед в Листвянке (Время на обед — 1 час., мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу. Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба. Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения) Возвращение в Иркутск знакомой дорогой. Получение провизии на первые дни маршрута. Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа) по дороге среди гор и выездом на обзорную точку. Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала. Ужин. Ночь на базе отдыха. Номера 4-5 местные с удобствами на улице. Ужин. Распределение продуктов и снаряжение на каждого участника.

2 день Начало похода. Подъем до метеостанции Хамар-Дабан

Завтрак. Поход начинается с подъема до метеостанции Хамар-Дабан. Маршрут проходит вдоль горной реки Слюдянка. В рюкзаках у каждого личные вещи на 3-4 дня (часть можно оставить в камере хранения на базе отдыха), продукты на 4-5 дней и снаряжение. Первые 10 км мы преодолеем на машине (оплачивается отдельно). Дорога будет проходить мимо мраморного карьера (огромные куски мрамора лежат прямо на дороге), затем мы преодолеем несколько водных переправ. Обед у нас будет на поляне, около горной реки, где и отдохнем. Далее пешком и с рюкзаками пойдем до метеостанции по живописной тропе. Если Вы хотите идти без рюкзака и груза, то Вам следует предупредить нас до маршрута, чтоб мы смогли нанять Вам лошадь или носильщика за дополнительную оплату (9 км. пешком с набором высоты). Вечером отдыхаем, жжем костер, ужинаем и ночевка в палатках.

3 день Восхождение на Пик Черского. Водопады реки Подкомарной

Завтракаем и оставив вещи на базе, берем с собой куртки и перекус и начинаем восхождение на Пик Черского, где открывается обзор на озеро Сердце. Пеший выход займет около 4 – 6 часов в зависимости от погодных условий, а также подготовленности участников. В начале будет небольшой серпантин, который мы преодолеем по лесной дороге. При этом нам откроется удивительная панорама горных вершин и окрестностей хребта Хамар-Дабана, а затем наш маршрут пойдет с наименьшим набором высоты. На седловине, ведущей непосредственно на Пик, видно, как внизу расположилось прозрачное озеро Сердце (искупавшись в нем нужно загадать желание, и оно сбудется). Поднявшись на вершину Пик Черского (2090), мы увидим живописные виды на «Сибирские Альпы». Обратная дорога лежит по той же тропе, где будете возвращаться к дереву с подношениями для местных духов цветными лентами или копейками. Пышная растительность, обилие цветов, делает это место поистине прекрасным. Обедаем и для тех, кто идет на водопады спуск к реке Подкомарной, кто устанет спускаются в базовый лагерь. По решению гида, и у кого еще много сил, пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-4ч.). Удивительный каскад водопадов (14 шт.). Каждый водопад неповторим и по-своему оригинален.

4 день Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов

Завтрак. Спуск по тропе. (18 км). В рюкзаках у участников — вещи, снаряжение и продукты на перекус. Обед в кафе самостоятельно. Рядом небольшой приют, где можно купить прохладительные напитки и насладится жизнью. Продолжение спуска (заранее по желанию можно заказать транспорт за доп. оплату до базы). Возвращение на базу. Баня по запросу. Оплата за баню производится в приюте. По желанию экскурсия в частный музей минералов. Билеты приобретаются при входе (Музей частный и поэтому все организуют сами хозяева. Гид доводит группу до ворот, частного музея). Уникальная коллекция, входящая в тройку самых известных музеев России. Ночь в туристском приюте, размещение всей группой. Ужин.

5 день Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка

Завтрак. Трансфер до ж/д вокзала г. Слюдянки. Рано утром переезд в Иркутск на электричке или автотранспорте (2-3,5 часа). Пересадка (свободное время на отдых, около часа). Отъезд на остров Ольхон (5-6 часов). Обед по дороге в кафе (оплачивается самостоятельно). Добраться на Ольхон можно только на общественном пароме. Часто в сезон бывают пробки и очередь. Чтобы сократить время в пути, вас довезут до парома, высадят, вы пройдете как пешие пассажиры (очередь сильно меньше, чем с машиной). Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно. После парома трансфера на УАЗе до базы отдыха. Размещение на базе отдыха экономичного класса 3-4 человека (заявку и доплату на двухместное размещение следует сделать заранее при покупке тура). Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка (одна из девяти святынь Азии). Ужин на базе отдыха или в кафе самостоятельно. Ночь на базе отдыха.

6 день Обзорная поездка до мыса Хобой

Завтрак самостоятельно на базе или в кафе. Обзорная поездка по Ольхону на УАЗе до мыса Хобой. Хобой – место силы, святое место и самое живописное место на севере острова. Обед с Байкальской ухой (зависит от сезона и наличия рыбы). По возможности посещение скалы «Три Брата». Ужин самостоятельно. Ночь на базе отдыха.

7 день Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой

Завтрак самостоятельно. Экскурсии на выбор (за доп. плату): Путешествие по пещерам в Бухте АЯ – на весь день (бронируется заранее). Выдаются непромокаемые костюмы, каски. В них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей. Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена. Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая. Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты. Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал. Особенно красиво в бухте АЯ. Пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал. Возвращение на базу отдыха, как правило, поздно вечером, а иногда и ночью. Экскурсия на остров Огой, с посещением буддийской ступы. Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений». Во всем мире таких ступ несколько тысяч, а в нашей стране есть только в Калмыкии. Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего. Загадаете одно желание, которое непременно сбудется. Кроме этого, с высоты острова открывается удивительный обзор на Малое море, Остров Ольхон. Ужин на базе отдыха самостоятельно.

8 день Велопрогулка вдоль берегов острова Ольхон

Завтрак самостоятельно. Отдых на велосипедах (оплата на месте) – катаемся самостоятельно вдоль берегов острова Ольхон. Скалы, обрывистые берега и простор, от которого захватывает дух. Отдых на берегу. Покупка сувениров. Обед самостоятельно в одном из кафе поселка. После обеда свободное время. Велосипеды выдаются на сутки, поэтому во второй половине дня желающие смогут продолжить катание самостоятельно. Или же можно отправиться на вертолетную экскурсию "Ольхон с воздуха". Полет на вертолете или небольшом самолете. Осмотр с главных достопримечательностей центральной части острова: мыс Бурхан, Сарайский залив, мыс Будун, священная гора Жима, живописных пейзажей центральной части острова и пролива Малое Море. Время полета 20 минут. Ужин самостоятельно.

9 день Переезд на катере в поселок Усть-Баргузин

Ранний подъём для выезда, сборы. На катере возможен переезд в любое время, в том числе и ночной (зависит от погоды). Переезд на корабле от остров Ольхон через все озеро Байкал. Здесь многие ощущают ту самую мощь Байкала и его суровый характер! Не стоит, забывать, что Байкал является самым глубоким озером планеты! Мы пройдем рядом с самым глубоким местом на Байкале. Проезд на катере оплачивается дополнительно, на месте. Если группа небольшая и нет возможности оплатить за корабль и нет в этот день других групп, к кому можно присоединиться, то переезд осуществляется через Иркутск в Улан-Удэ – Усть-Баргузин (Авто – поезд – авто). Чай на корабле самостоятельно, рекомендуем взять в дорогу бутерброды. Продолжительность переезда от 4 до 10 часов. Зависит от погоды и от типа катера. Прибытие в поселок Усть-Баргузин. Переезд на косу в Нац. Парк. Разбиваем лагерь на берегу Байкала, на песчаном берегу. Ужин. Ночь в палатках.

10 день Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос

Завтрак. Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос. Выход налегке, с собой берем перекус и минимум 1 литр воды на человека (так как вся прогулка займет 7-9 часов). В начале тропа петляет по лесу, а потом уходит вверх по склону горы. Небольшими переходами поднимаемся на обзорную точку под названием Крест. Сверху открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив. Перекус. Для тех, кто не устал, восхождение на плато Святого Носа (восхождение возможно строго до 15:00, чтобы осталось время на обратный путь). На юге и севере один горизонт и только вдали на западе видны горы, на которых даже летом остается снег. Спуск с вершины полуострова достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность. Возвращение в лагерь. Ужин. Ночь на берегу. В этом месте очень теплая вода и отсутствие ветра, желающие смогут искупаться после насыщенного дня.

11 день Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе

Ранний подъем. Сбор байдарок. Завтрак. Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт. Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале. Каждый остров в заливе — это памятник природы. Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками. Чего только стоит наблюдение за рассветом! Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны. В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три. В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий. Средняя скорость байдарки 5-7 км/час. Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора! Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно. Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас. Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации. Обед и Ужин. Отдых на источнике.

12 день Продолжение сплава на байдарках

Ранний подъем. Сбор байдарок. Завтрак. Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт. Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале. Каждый остров в заливе — это памятник природы. Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками. Чего только стоит наблюдение за рассветом! Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны. В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три. В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий. Средняя скорость байдарки 5-7 км/час. Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора! Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно. Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас. Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации. Обед и Ужин. Отдых на источнике.

13 день Продолжение сплава на байдарках

Ранний подъем. Сбор байдарок. Завтрак. Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт. Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале. Каждый остров в заливе — это памятник природы. Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками. Чего только стоит наблюдение за рассветом! Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны. В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три. В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий. Средняя скорость байдарки 5-7 км/час. Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора! Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно. Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас. Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации. Обед и Ужин. Отдых на источнике.

14 день Завершение сплава на байдарках

Ранний подъем. Сбор байдарок. Завтрак. Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт. Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале. Каждый остров в заливе — это памятник природы. Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками. Чего только стоит наблюдение за рассветом! Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны. В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три. В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий. Средняя скорость байдарки 5-7 км/час. Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора! Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно. Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас. Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации. Обед и Ужин. Отдых на источнике. Сплав проходит как можно ближе к местности Монахово.

15 день Переход до Монахово. Сбор байдарок. Отъезд в Улан-Удэ. Завершение программы