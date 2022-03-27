Большое путешествие вокруг Байкала

Экскурсионный тур «Большое путешествие вокруг Байкала» на 15 дней

4.7
3 отзыва
Большое путешествие вокруг Байкала
Большое путешествие вокруг Байкала
Большое путешествие вокруг Байкала
Большое путешествие вокруг Байкала
Большое путешествие вокруг Байкала
Большое путешествие вокруг Байкала
Большое путешествие вокруг Байкала
Большое путешествие вокруг Байкала
Большое путешествие вокруг Байкала
Большое путешествие вокруг Байкала
Большое путешествие вокруг Байкала
Ближайшие даты:
02
июл
09
июл
23
июл
06
авг

Описание

Уникальный маршрут по насыщенности и посещению самых живописных мест озера Байкал. Вам предстоит путешествие с юга на запад до острова Ольхона, а потом пересечь все озеро на теплоходе до единственного полуострова озера Святой Нос. Совершить восхождение, а затем обогнуть полуостров на байдарке и затем переехать по восточной стороне, посетить знаменитый Иволгинский Дацан! Общая протяженность маршрута более 1000 км!

Преимущества этого путешествия:

  • пройдем пешком 30 км;
  • проплывем на байдарке 35-70 км;
  • поднимемся на высоту 2090 м;
  • спустимся в пещеры на глубину 12 м.

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка

Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной.

Поездка в Музей поселка Листвянка (70 км) по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары.

В музее Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое.

На первом этаже Вы посетите океанариум, где непременно Вам захочется увидеть Байкальскую Нерпу.

Обед в Листвянке (Время на обед — 1 час., мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу. Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба. Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения)

Возвращение в Иркутск знакомой дорогой.

Получение провизии на первые дни маршрута.

Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа) по дороге среди гор и выездом на обзорную точку.

Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала.

Ужин. Ночь на базе отдыха.

Номера 4-5 местные с удобствами на улице.

Ужин.

Распределение продуктов и снаряжение на каждого участника.

2 день
Начало похода. Подъем до метеостанции Хамар-Дабан

Завтрак. Поход начинается с подъема до метеостанции Хамар-Дабан.

Маршрут проходит вдоль горной реки Слюдянка. В рюкзаках у каждого личные вещи на 3-4 дня (часть можно оставить в камере хранения на базе отдыха), продукты на 4-5 дней и снаряжение.

Первые 10 км мы преодолеем на машине (оплачивается отдельно). 

Дорога будет проходить мимо мраморного карьера (огромные куски мрамора лежат прямо на дороге), затем мы преодолеем несколько водных переправ.

Обед у нас будет на поляне, около горной реки, где и отдохнем.

Далее пешком и с рюкзаками пойдем до метеостанции по живописной тропе.

Если Вы хотите идти без рюкзака и груза, то Вам следует предупредить нас до маршрута, чтоб мы смогли нанять Вам лошадь или носильщика за дополнительную оплату (9 км. пешком с набором высоты).

Вечером отдыхаем, жжем костер, ужинаем и ночевка в палатках.

3 день
Восхождение на Пик Черского. Водопады реки Подкомарной

Завтракаем и оставив вещи на базе, берем с собой куртки и перекус и начинаем восхождение на Пик Черского, где открывается обзор на озеро Сердце.

Пеший выход займет около 4 – 6 часов в зависимости от погодных условий, а также подготовленности участников.

В начале будет небольшой серпантин, который мы преодолеем по лесной дороге.

При этом нам откроется удивительная панорама горных вершин и окрестностей хребта Хамар-Дабана, а затем наш маршрут пойдет с наименьшим набором высоты.

На седловине, ведущей непосредственно на Пик, видно, как внизу расположилось прозрачное озеро Сердце (искупавшись в нем нужно загадать желание, и оно сбудется).

Поднявшись на вершину Пик Черского (2090), мы увидим живописные виды на «Сибирские Альпы».

Обратная дорога лежит по той же тропе, где будете возвращаться к дереву с подношениями для местных духов цветными лентами или копейками.

Пышная растительность, обилие цветов, делает это место поистине прекрасным.

Обедаем и для тех, кто идет на водопады спуск к реке Подкомарной, кто устанет спускаются в базовый лагерь.

По решению гида, и у кого еще много сил, пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-4ч.).

Удивительный каскад водопадов (14 шт.).

Каждый водопад неповторим и по-своему оригинален.

4 день
Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов

Завтрак.

Спуск по тропе. (18 км).

В рюкзаках у участников — вещи, снаряжение и продукты на перекус.

Обед в кафе самостоятельно.

Рядом небольшой приют, где можно купить прохладительные напитки и насладится жизнью.

Продолжение спуска (заранее по желанию можно заказать транспорт за доп. оплату до базы).

Возвращение на базу.

Баня по запросу.

Оплата за баню производится в приюте.

По желанию экскурсия в частный музей минералов.

Билеты приобретаются при входе (Музей частный и поэтому все организуют сами хозяева. Гид доводит группу до ворот, частного музея).

Уникальная коллекция, входящая в тройку самых известных музеев России.

Ночь в туристском приюте, размещение всей группой.

Ужин.

5 день
Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка

Завтрак.

Трансфер до ж/д вокзала г. Слюдянки.

Рано утром переезд в Иркутск на электричке или автотранспорте (2-3,5 часа).

Пересадка (свободное время на отдых, около часа). 

Отъезд на остров Ольхон (5-6 часов).

Обед по дороге в кафе (оплачивается самостоятельно).

Добраться на Ольхон можно только на общественном пароме. Часто в сезон бывают пробки и очередь. Чтобы сократить время в пути, вас довезут до парома, высадят, вы пройдете как пешие пассажиры (очередь сильно меньше, чем с машиной).

Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.

После парома трансфера на УАЗе до базы отдыха. 

Размещение на базе отдыха экономичного класса 3-4 человека (заявку и доплату на двухместное размещение следует сделать заранее при покупке тура).

Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка (одна из девяти святынь Азии). 

Ужин на базе отдыха или в кафе самостоятельно.

Ночь на базе отдыха.

6 день
Обзорная поездка до мыса Хобой

Завтрак самостоятельно на базе или в кафе. 

Обзорная поездка по Ольхону на УАЗе до мыса Хобой. Хобой – место силы, святое место и самое живописное место на севере острова. 

Обед с Байкальской ухой (зависит от сезона и наличия рыбы). По возможности посещение скалы «Три Брата».

Ужин самостоятельно.

Ночь на базе отдыха.

7 день
Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой

Завтрак самостоятельно. Экскурсии на выбор (за доп. плату):

  • Путешествие по пещерам в Бухте АЯ  на весь день (бронируется заранее). Выдаются непромокаемые костюмы, каски.

В них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы.

Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей.

Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена.

Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая.

Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.

Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал.

Особенно красиво в бухте АЯ. Пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал.

Возвращение на базу отдыха, как правило, поздно вечером, а иногда и ночью.

  • Экскурсия на остров Огой, с посещением буддийской ступы.

Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений».

Во всем мире таких ступ несколько тысяч, а в нашей стране есть только в Калмыкии.

Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего.

Загадаете одно желание, которое непременно сбудется.

Кроме этого, с высоты острова открывается удивительный обзор на Малое море, Остров Ольхон.

Ужин на базе отдыха самостоятельно.

8 день
Велопрогулка вдоль берегов острова Ольхон

Завтрак самостоятельно.

Отдых на велосипедах (оплата на месте) – катаемся самостоятельно вдоль берегов острова Ольхон. 

Скалы, обрывистые берега и простор, от которого захватывает дух.

Отдых на берегу.

Покупка сувениров.

Обед самостоятельно в одном из кафе поселка.

После обеда свободное время.

Велосипеды выдаются на сутки, поэтому во второй половине дня желающие смогут продолжить катание самостоятельно.

Или же можно отправиться на вертолетную экскурсию "Ольхон с воздуха".

Полет на вертолете или небольшом самолете.

Осмотр с главных достопримечательностей центральной части острова: мыс Бурхан, Сарайский залив, мыс Будун, священная гора Жима, живописных пейзажей центральной части острова и пролива Малое Море.

Время полета 20 минут.

Ужин самостоятельно.

9 день
Переезд на катере в поселок Усть-Баргузин

Ранний подъём для выезда, сборы.

На катере возможен переезд в любое время, в том числе и ночной (зависит от погоды).

Переезд на корабле от остров Ольхон через все озеро Байкал.

Здесь многие ощущают ту самую мощь Байкала и его суровый характер!

Не стоит, забывать, что Байкал является самым глубоким озером планеты!

Мы пройдем рядом с самым глубоким местом на Байкале.

Проезд на катере оплачивается дополнительно, на месте.

Если группа небольшая и нет возможности оплатить за корабль и нет в этот день других групп, к кому можно присоединиться, то переезд осуществляется через Иркутск в Улан-Удэ – Усть-Баргузин (Авто – поезд – авто).

Чай на корабле самостоятельно, рекомендуем взять в дорогу бутерброды.

Продолжительность переезда от 4 до 10 часов.

Зависит от погоды и от типа катера.

Прибытие в поселок Усть-Баргузин.

Переезд на косу в Нац. Парк.

Разбиваем лагерь на берегу Байкала, на песчаном берегу.

Ужин.

Ночь в палатках.

10 день
Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос

Завтрак.

Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос. 

Выход налегке, с собой берем перекус и минимум 1 литр воды на человека (так как вся прогулка займет 7-9 часов).

В начале тропа петляет по лесу, а потом уходит вверх по склону горы.

Небольшими переходами поднимаемся на обзорную точку под названием Крест.

Сверху открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив.

Перекус.

Для тех, кто не устал, восхождение на плато Святого Носа (восхождение возможно строго до 15:00, чтобы осталось время на обратный путь).

На юге и севере один горизонт и только вдали на западе видны горы, на которых даже летом остается снег.

Спуск с вершины полуострова достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

Ночь на берегу.

В этом месте очень теплая вода и отсутствие ветра, желающие смогут искупаться после насыщенного дня.

11 день
Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе

Ранний подъем.

Сбор байдарок.

Завтрак.

Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт.

Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.

Каждый остров в заливе — это памятник природы.

Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.

Чего только стоит наблюдение за рассветом!

Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.

В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.

В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.

Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.

Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!

Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.

Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.

Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации.

Обед и Ужин.

Отдых на источнике.

12 день
Продолжение сплава на байдарках

Ранний подъем.

Сбор байдарок. Завтрак.

Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт.

Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.

Каждый остров в заливе — это памятник природы.

Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.

Чего только стоит наблюдение за рассветом!

Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.

В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.

В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.

Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.

Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!

Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.

Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.

Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации.

Обед и Ужин.

Отдых на источнике.

13 день
Продолжение сплава на байдарках

Ранний подъем.

Сбор байдарок. Завтрак.

Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт.

Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.

Каждый остров в заливе — это памятник природы.

Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.

Чего только стоит наблюдение за рассветом!

Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.

В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.

В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.

Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.

Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!

Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.

Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.

Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации.

Обед и Ужин.

Отдых на источнике.

14 день
Завершение сплава на байдарках

Ранний подъем.

Сбор байдарок. Завтрак.

Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт.

Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.

Каждый остров в заливе — это памятник природы.

Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.

Чего только стоит наблюдение за рассветом!

Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.

В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.

В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.

Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.

Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!

Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.

Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.

Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации.

Обед и Ужин.

Отдых на источнике.

Сплав проходит как можно ближе к местности Монахово.

15 день
Переход до Монахово. Сбор байдарок. Отъезд в Улан-Удэ. Завершение программы

Завтрак.

Переход до Монахово.

Сбор байдарок.

Отъезд в Усть-Баргузин на автомобильном транспорте.

Обед в поселке Усть-Баргузин (оплачивается отдельно).

Отъезд в Улан-Удэ (время в пути 4-5 часов).

Прибытие в город ориентировочно после 19:00, возможно позже, рекомендуем планировать вылет на следующий день.

Дополнительно для желающих на 16 день – Посещение Иволгинского Дацана.

Возможно посещение старообрядцев Забайкалья с культурной программой, пением, занесенным под охрану Юнеско, обедом или ужином.

Завершение программы в 14-19 часов.

Возможны другие варианты.

Гид оговаривает все с группой, за 3-4 дня до окончания тура (варианты и стоимость).

Оплата гиду за 1 день до окончания тура, то есть до приезда в Улан-Удэ.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазах в пос. Слюдянка и на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека:

  • в пос. Слюдянка (2 ночи: 1-й, 4-й дни)  базы отдыха «Серебряный источник», «Эдельвейс», «У Геннадия», «Приют Жигалова» или базы отдыха такой же категории;
  • на метеостанции «Хамар-Дабан» (2 ночи: 2-й, 3-й дни) – туристические палатки;
  • на острове Ольхон (4 ночи: 5-й, 6-й, 7-й, 8-й дни) – базы отдыха «Лада», «Шаманка», мини-отель «Байкал» или базы отдыха такой же категории;
  • в пос. Усть-Баргузин (2 ночи: 9-й, 10-й дни)  туристические палатки; 
  • в Чивыркуйском заливе (4 ночи: 11-й, 12-й, 13-й, 14-й дни) – туристические палатки.

Доплата за двухместное размещение в туре – 4 600 руб.

Доплата за одноместное размещение в туре – 11 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • Встреча в Иркутске
  • Проживание в 3-4 местных по программе (турбазы и палатки)
  • Экскурсии по программе, входные билеты в музей (кроме музея минералов)
  • Трансферы по программе
  • Источники в бухте Змеиная
  • Услуги гида
  • Оплата за посещение национального парка
  • Велосипеды 1 сутки
  • Прокат байдарки и комплектующего снаряжения (весла, фартук, юбки, гермомешки 2 шт)
  • Групповая аптечка, костровое снаряжение
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и из Улан-Удэ
  • Питание, не указанное в программе или указанное как самостоятельное
  • Услуги переводчика (для иностранных граждан) стоимость от 8000 в день с группы. Оплата при бронировании
  • Услуги повара (по запросу, а так готовят все по очереди) стоимость от 5000 руб в день с группы. Оплата при бронировании
  • Заброска на высокопроходимой машине от Слюдянки до тропы, от 5000 руб. на группу до 10 человек. Оплата на месте. При хорошей физической форме можно сделать старт от базы отдыха
  • Услуги переноски вещей на Хамар-Дабане (9 км. от заброски на машине пешком с набором высоты): лошадь от 5000 руб в одну сторону, и носильщик от 3000 руб в одну сторону (до 15 кг).
  • Оплата за переезд в п. Усть-Баргузин гиду на месте (на катер от 70 000 руб. до 80000 на группу). В случае, если группа набирается маленькая предлагаем альтернативный вариант с присоединением к групповому проезду, чтобы уменьшить ваши затраты и другой вариант проезд по суше Ольхон-Иркутск-Улан-Удэ-Усть-Баргузин трансфер будет проводиться Автобус+поезд+микроавтобус (стоимость с человека 6500 с чел).
  • Музей минералов – от 250 руб на человека. Оплата на месте
  • Музей Ревякина - примерно 250 руб. Оплата на месте
  • Аренда велосипедов (стоимость от 500 руб. Оплата на месте)
  • Баня от 1000 в час до 3 человек. Оплата на месте
  • Поездка в пещеры – от 3000-3500 на чел. Бронируется заранее, оплата на месте
  • Прогулка на конях 1 час – 1500 руб. Бронируется заранее, оплата гиду
  • Экскурсия по Малому Морю или Золотой треугольник – около 3500 руб. Бронируется заранее, оплата гиду на месте
  • Юг острова или Священный остров Огой – от 2500 руб с человека. Бронируется заранее, оплата гиду на месте
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (Свидетельство о рождении)
  • Полис ОМС
  • Личные лекарства
  • Рюкзак (женщинам объемом 70-80 л; мужчинам – 80-90 л) + накидка от дождя на рюкзак
  • Спальник, подходящий по температурному режиму в сезон похода
  • Туристический коврик (пенка)
  • Гермомешок (или плотный полиэтиленовый мешок) для упаковки вещей в рюкзак
  • Одежда: непродуваемая и влагозащитная куртка; накидка от дождя; флиска, 2 шт; плотные непродуваемые и легкие штаны, термобелье, футболки с длинным и коротким рукавом, 2 шт; носки треккинговые, 2 пары; носки теплые, 2 пары; белье; шапка; кепка или панама с полями; перчатки, 2 пары
  • Обувь: треккинговые ботинки, кроссовки на толстой подошве, шлепки (сандали)
  • Солнцезащитные очки
  • Налобный фонарик
  • Треккинговые палки
  • Кружка, ложка, миска, ножик, фляжка или бутылка для воды
  • Спички или зажигалка
  • Репелленты (средства от насекомых), солнцезащитный крем
  • Средства личной гигиены

Дополнительно вы можете взять свою палатку, если хотите жить отдельно. На стоимость тура это никак не влияет.

Рекомендации по туру

Тур доступен каждому любителю активного отдыха. Возраст принимавших участия в маршруте от 7 и до 80 лет. Но с опытом и при подготовке за 3-4 месяца.

Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан. В случае опоздания к началу, вам придется самостоятельного догонять группу, это не лучшее начало отдыха.

По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.

При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.

В случае ухудшения погоды или недостаточной физической подготовки участников, сплав будет немного сокращен в Чивыркуйском заливе (программа не менее интересна).

Что входит в групповое снаряжение?

– общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
– костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
– палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно)

Как организован быт в лагере?

Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу. Услуги повара не предусмотрены.

Техника безопасности при сплаве
  1. Вам нужно будет одеть жилет, даже если вы хорошо плаваете, этим правилом пренебрегать нельзя.
  2. Все острые предметы необходимо упаковать так, чтобы они не повредили байдарку. В случае порчи снаряжения вам придется возместить затраты на ремонт.
  3. Сплав проходит вдоль берега, запрещается отходить от него далее, чем на 500 м.
  4. Внимательно слушайте все указания гида, не раскачивайте лодку, и все пройдет гладко.
Варианты изменения программы

Возможно присоединиться к группе с 5-го дня (поездка на Ольхон и далее). Стоимость тура – 73 000 руб. Встреча с группой с 09:00 до 10:00 на ж/д вокзале.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки в туре?
  • для детей от 5 до 12 – 10%;
  • для детей до 5 – 20%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🚶ПешеходныеСплавы и рафтингВодные развлечения🧳Экскурсионные туры🌄Восхождения

Похожие туры в Иркутске

Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
7 дней
🚶 Пешая
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
69 000 за 1 человека
Путешествие на Байкал
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Pavel
Pavel
4.9
90 отзывов
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Завтра
27 июня
28 июня
29 июня
от 9 750 за всё до 2 чел.
Четырехдневное релакс путешествие на Байкал
4 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Четырехдневное релакс путешествие на Байкал
Мы отправимся в путешествие на 4 дня по острову Ольхон. В этом туре вы расслабитесь, а также активно
8 июля
35 500 за 1 человека
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
14 отзывов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
8 авг
16 авг
19 авг
23 авг
28 450 за всё до 6 чел.
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Частный тур на остров Ольхон - уникальная возможность побывать
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
38 000 за 1 человека
Зимнее путешествие в Большое Голоустное
6.5 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
1 отзыв
Зимнее путешествие в Большое Голоустное
Посёлок Большое Голоустное расположен в двух часах езды от Иркутска
от 14 000 за всё до 3 чел.
Большое ледовое приключение
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Большое ледовое приключение
Во время этого уникального путешествия вы пересечёте замерзший Байкал
140 000 за 1 человека
Тур в Большое Голоустное, на Байкал и Сухое озеро
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Тур в Большое Голоустное, на Байкал и Сухое озеро
28 июня
29 июня
30 июня
2 июля
от 11 250 за всё до 2 чел.
Путешествие на остров Ольхон
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Василий
Василий
5
3 отзыва
Путешествие на остров Ольхон
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон. Посетим место силы - мыс Бурхан, где
от 30 000 за 1 человека
Байкал: путешествие на мыс Хобой
8 часов
🚗 На машине
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Семён
Семён
4.8
4 отзыва
Байкал: путешествие на мыс Хобой
С воды и суши рассмотреть панорамы моря Сибири и добраться до северной точки острова Ольхон
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
4 500 за 1 человека
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
7 часов
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
17 отзывов
Очень популярно сейчас
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
Отправиться в поселок Листвянка и полюбоваться фантастическими панорамами озера
26 июня
27 июня
1 июля
3 июля
94508 505 за всё до 4 чел.
Тур на катере по западному побережью Байкала
12.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Тур на катере по западному побережью Байкала
На комфортабельном катере мы отправимся в одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
97 000 за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ