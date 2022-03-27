Уникальный маршрут по насыщенности и посещению самых живописных мест озера Байкал. Вам предстоит путешествие с юга на запад до острова Ольхона, а потом пересечь все озеро на теплоходе до единственного полуострова озера Святой Нос. Совершить восхождение, а затем обогнуть полуостров на байдарке и затем переехать по восточной стороне, посетить знаменитый Иволгинский Дацан! Общая протяженность маршрута более 1000 км!
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной.
Поездка в Музей поселка Листвянка (70 км) по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары.
В музее Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое.
На первом этаже Вы посетите океанариум, где непременно Вам захочется увидеть Байкальскую Нерпу.
Обед в Листвянке (Время на обед — 1 час., мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу. Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба. Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения)
Возвращение в Иркутск знакомой дорогой.
Получение провизии на первые дни маршрута.
Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа) по дороге среди гор и выездом на обзорную точку.
Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала.
Ужин. Ночь на базе отдыха.
Номера 4-5 местные с удобствами на улице.
Ужин.
Распределение продуктов и снаряжение на каждого участника.
Завтрак. Поход начинается с подъема до метеостанции Хамар-Дабан.
Маршрут проходит вдоль горной реки Слюдянка. В рюкзаках у каждого личные вещи на 3-4 дня (часть можно оставить в камере хранения на базе отдыха), продукты на 4-5 дней и снаряжение.
Первые 10 км мы преодолеем на машине (оплачивается отдельно).
Дорога будет проходить мимо мраморного карьера (огромные куски мрамора лежат прямо на дороге), затем мы преодолеем несколько водных переправ.
Обед у нас будет на поляне, около горной реки, где и отдохнем.
Далее пешком и с рюкзаками пойдем до метеостанции по живописной тропе.
Если Вы хотите идти без рюкзака и груза, то Вам следует предупредить нас до маршрута, чтоб мы смогли нанять Вам лошадь или носильщика за дополнительную оплату (9 км. пешком с набором высоты).
Вечером отдыхаем, жжем костер, ужинаем и ночевка в палатках.
Завтракаем и оставив вещи на базе, берем с собой куртки и перекус и начинаем восхождение на Пик Черского, где открывается обзор на озеро Сердце.
Пеший выход займет около 4 – 6 часов в зависимости от погодных условий, а также подготовленности участников.
В начале будет небольшой серпантин, который мы преодолеем по лесной дороге.
При этом нам откроется удивительная панорама горных вершин и окрестностей хребта Хамар-Дабана, а затем наш маршрут пойдет с наименьшим набором высоты.
На седловине, ведущей непосредственно на Пик, видно, как внизу расположилось прозрачное озеро Сердце (искупавшись в нем нужно загадать желание, и оно сбудется).
Поднявшись на вершину Пик Черского (2090), мы увидим живописные виды на «Сибирские Альпы».
Обратная дорога лежит по той же тропе, где будете возвращаться к дереву с подношениями для местных духов цветными лентами или копейками.
Пышная растительность, обилие цветов, делает это место поистине прекрасным.
Обедаем и для тех, кто идет на водопады спуск к реке Подкомарной, кто устанет спускаются в базовый лагерь.
По решению гида, и у кого еще много сил, пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-4ч.).
Удивительный каскад водопадов (14 шт.).
Каждый водопад неповторим и по-своему оригинален.
Завтрак.
Спуск по тропе. (18 км).
В рюкзаках у участников — вещи, снаряжение и продукты на перекус.
Обед в кафе самостоятельно.
Рядом небольшой приют, где можно купить прохладительные напитки и насладится жизнью.
Продолжение спуска (заранее по желанию можно заказать транспорт за доп. оплату до базы).
Возвращение на базу.
Баня по запросу.
Оплата за баню производится в приюте.
По желанию экскурсия в частный музей минералов.
Билеты приобретаются при входе (Музей частный и поэтому все организуют сами хозяева. Гид доводит группу до ворот, частного музея).
Уникальная коллекция, входящая в тройку самых известных музеев России.
Ночь в туристском приюте, размещение всей группой.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер до ж/д вокзала г. Слюдянки.
Рано утром переезд в Иркутск на электричке или автотранспорте (2-3,5 часа).
Пересадка (свободное время на отдых, около часа).
Отъезд на остров Ольхон (5-6 часов).
Обед по дороге в кафе (оплачивается самостоятельно).
Добраться на Ольхон можно только на общественном пароме. Часто в сезон бывают пробки и очередь. Чтобы сократить время в пути, вас довезут до парома, высадят, вы пройдете как пешие пассажиры (очередь сильно меньше, чем с машиной).
Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
После парома трансфера на УАЗе до базы отдыха.
Размещение на базе отдыха экономичного класса 3-4 человека (заявку и доплату на двухместное размещение следует сделать заранее при покупке тура).
Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка (одна из девяти святынь Азии).
Ужин на базе отдыха или в кафе самостоятельно.
Ночь на базе отдыха.
Завтрак самостоятельно на базе или в кафе.
Обзорная поездка по Ольхону на УАЗе до мыса Хобой. Хобой – место силы, святое место и самое живописное место на севере острова.
Обед с Байкальской ухой (зависит от сезона и наличия рыбы). По возможности посещение скалы «Три Брата».
Ужин самостоятельно.
Ночь на базе отдыха.
Завтрак самостоятельно. Экскурсии на выбор (за доп. плату):
В них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы.
Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей.
Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена.
Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая.
Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.
Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал.
Особенно красиво в бухте АЯ. Пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал.
Возвращение на базу отдыха, как правило, поздно вечером, а иногда и ночью.
Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений».
Во всем мире таких ступ несколько тысяч, а в нашей стране есть только в Калмыкии.
Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего.
Загадаете одно желание, которое непременно сбудется.
Кроме этого, с высоты острова открывается удивительный обзор на Малое море, Остров Ольхон.
Ужин на базе отдыха самостоятельно.
Завтрак самостоятельно.
Отдых на велосипедах (оплата на месте) – катаемся самостоятельно вдоль берегов острова Ольхон.
Скалы, обрывистые берега и простор, от которого захватывает дух.
Отдых на берегу.
Покупка сувениров.
Обед самостоятельно в одном из кафе поселка.
После обеда свободное время.
Велосипеды выдаются на сутки, поэтому во второй половине дня желающие смогут продолжить катание самостоятельно.
Или же можно отправиться на вертолетную экскурсию "Ольхон с воздуха".
Полет на вертолете или небольшом самолете.
Осмотр с главных достопримечательностей центральной части острова: мыс Бурхан, Сарайский залив, мыс Будун, священная гора Жима, живописных пейзажей центральной части острова и пролива Малое Море.
Время полета 20 минут.
Ужин самостоятельно.
Ранний подъём для выезда, сборы.
На катере возможен переезд в любое время, в том числе и ночной (зависит от погоды).
Переезд на корабле от остров Ольхон через все озеро Байкал.
Здесь многие ощущают ту самую мощь Байкала и его суровый характер!
Не стоит, забывать, что Байкал является самым глубоким озером планеты!
Мы пройдем рядом с самым глубоким местом на Байкале.
Проезд на катере оплачивается дополнительно, на месте.
Если группа небольшая и нет возможности оплатить за корабль и нет в этот день других групп, к кому можно присоединиться, то переезд осуществляется через Иркутск в Улан-Удэ – Усть-Баргузин (Авто – поезд – авто).
Чай на корабле самостоятельно, рекомендуем взять в дорогу бутерброды.
Продолжительность переезда от 4 до 10 часов.
Зависит от погоды и от типа катера.
Прибытие в поселок Усть-Баргузин.
Переезд на косу в Нац. Парк.
Разбиваем лагерь на берегу Байкала, на песчаном берегу.
Ужин.
Ночь в палатках.
Завтрак.
Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос.
Выход налегке, с собой берем перекус и минимум 1 литр воды на человека (так как вся прогулка займет 7-9 часов).
В начале тропа петляет по лесу, а потом уходит вверх по склону горы.
Небольшими переходами поднимаемся на обзорную точку под названием Крест.
Сверху открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив.
Перекус.
Для тех, кто не устал, восхождение на плато Святого Носа (восхождение возможно строго до 15:00, чтобы осталось время на обратный путь).
На юге и севере один горизонт и только вдали на западе видны горы, на которых даже летом остается снег.
Спуск с вершины полуострова достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Ночь на берегу.
В этом месте очень теплая вода и отсутствие ветра, желающие смогут искупаться после насыщенного дня.
Ранний подъем.
Сбор байдарок.
Завтрак.
Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт.
Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.
Каждый остров в заливе — это памятник природы.
Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.
Чего только стоит наблюдение за рассветом!
Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.
В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.
В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.
Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.
Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!
Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.
Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.
Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации.
Обед и Ужин.
Отдых на источнике.
Ранний подъем.
Сбор байдарок. Завтрак.
Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт.
Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.
Каждый остров в заливе — это памятник природы.
Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.
Чего только стоит наблюдение за рассветом!
Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.
В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.
В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.
Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.
Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!
Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.
Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.
Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации.
Обед и Ужин.
Отдых на источнике.
Ранний подъем.
Сбор байдарок. Завтрак.
Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт.
Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.
Каждый остров в заливе — это памятник природы.
Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.
Чего только стоит наблюдение за рассветом!
Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.
В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.
В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.
Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.
Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!
Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.
Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.
Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации.
Обед и Ужин.
Отдых на источнике.
Ранний подъем.
Сбор байдарок. Завтрак.
Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе (пос. Монахово — бухта Змеиная(при хорошей подготовки группы — верхнее изголовье Святого Носа – бухта Змеиная + 30 км) — Монахово, всего около 30 км.) с осмотром островов и живописных бухт.
Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.
Каждый остров в заливе — это памятник природы.
Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.
Чего только стоит наблюдение за рассветом!
Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.
В Змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.
В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.
Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.
Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!
Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.
Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.
Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации.
Обед и Ужин.
Отдых на источнике.
Сплав проходит как можно ближе к местности Монахово.
Завтрак.
Переход до Монахово.
Сбор байдарок.
Отъезд в Усть-Баргузин на автомобильном транспорте.
Обед в поселке Усть-Баргузин (оплачивается отдельно).
Отъезд в Улан-Удэ (время в пути 4-5 часов).
Прибытие в город ориентировочно после 19:00, возможно позже, рекомендуем планировать вылет на следующий день.
Дополнительно для желающих на 16 день – Посещение Иволгинского Дацана.
Возможно посещение старообрядцев Забайкалья с культурной программой, пением, занесенным под охрану Юнеско, обедом или ужином.
Завершение программы в 14-19 часов.
Возможны другие варианты.
Гид оговаривает все с группой, за 3-4 дня до окончания тура (варианты и стоимость).
Оплата гиду за 1 день до окончания тура, то есть до приезда в Улан-Удэ.
Тур предусматривает размещение на турбазах в пос. Слюдянка и на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека:
Доплата за двухместное размещение в туре – 4 600 руб.
Доплата за одноместное размещение в туре – 11 000 руб.
Дополнительно вы можете взять свою палатку, если хотите жить отдельно. На стоимость тура это никак не влияет.
Тур доступен каждому любителю активного отдыха. Возраст принимавших участия в маршруте от 7 и до 80 лет. Но с опытом и при подготовке за 3-4 месяца.
Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан. В случае опоздания к началу, вам придется самостоятельного догонять группу, это не лучшее начало отдыха.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.
При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.
В случае ухудшения погоды или недостаточной физической подготовки участников, сплав будет немного сокращен в Чивыркуйском заливе (программа не менее интересна).
– общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
– костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
– палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно)
Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу. Услуги повара не предусмотрены.
Возможно присоединиться к группе с 5-го дня (поездка на Ольхон и далее). Стоимость тура – 73 000 руб. Встреча с группой с 09:00 до 10:00 на ж/д вокзале.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.