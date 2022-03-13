Большой майский тур на Байкал

Экскурсионный тур «Большой майский тур на Байкал» на 7 дней

5
1 отзыв
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Большой майский тур на Байкал
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает 🤩

Байкальский музей
Байкальский музей
Посмотрим и сфотографируемся с нерпой, изучим разнообразие растений и животных акватории озера
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Вдохнете свежий байкальский воздух, посмотрите на простирающуюся ледовую гладь и почувствуете энергетическое единение с природой этого места
Этнопарк «Золотая Орда»
Этнопарк «Золотая Орда»
Познакомимся с обычаями, танцами бурят, музыкальными инструментами, послушаем звуки горлового пения и игрой на древнем музыкальном инструменте
Ольхон
Ольхон
Сердце Байкала — скала, на которую ветра нанесли землю и там образовалась неповторимая экосистема, которая так манить туристов со всего света
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
Познакомимся с историей ее возведения, будем любоваться водными просторами Байкала и пейзажами рельефа

Описание

Посещение Байкала весной имеет свои преимущества:

  • небольшой туристический поток:
  • период смены пейзажа: земля полностью освобождается от снежного покрова;
  • ледоход на Байкале — это отдельное представление: ледяной панцирь озера покрывается трещинами и начинается движение льдин;
  • пробуждаются растения, распускаются первые цветы, приветливо поют птицы, ярко светит ласковое солнце — красота и милота.

Вот поэтому тем, кто еще в раздумьях мы настоятельно советуем не сомневаться, а брать билет и ехать.

Семь дней путешествия сделают из вас нового человека!

Не забудьте взять с собой фотоаппарат или телефон с хорошей камерой — фотографий будет море!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Путешествие начинается!

В Иркутске вас встречает гид и вы знакомитесь со своей группой, с которой проведете все семь дней незабываемых приключений по нашей программе.

Едем в поселок Листвянка — ближайшее туристическое место на истоке реки Ангара, берущей свои воды с Байкала.

По пути послушаем легенду о суровом отце Байкале, его 336 сыновьях, дочери Ангаре и ее возлюбленном Енисее.

А вы слышали про байкальскую нерпу? Байкальская нерпа является эндемиком озера, то есть млекопитающим, живущим только на Байкале.

Посмотреть на нерпу и сфотографироваться с ней отправимся в Байкальский музей.

В музее также представлено разнообразие растений и животных акватории озера.

За дополнительную плату можно понаблюдать за подводным миром озера, словно вы смотрите через иллюминатор в батискафе.

Следующее место посещения — это обзорная площадка на вершине горы Камень Черского.

Поднимемся мы туда с ветерком по канатной дороге.

Посмотрим на открывающиеся виды водной глади, исток Ангары, снежные вершины хребта Хамар-Дабан на противоположном берегу.

После совершим променад по поселку Листвянка, протянувшемуся вдоль берега на пять километров.

Вечер проведем в отеле, отдохнем, пообщаемся в кругу единомышленников о дальнейшем путешествии, обменяемся впечатлениями и эмоциями о прошедшем дне.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
2 день

Листвянка - КБЖД

Во второй день вас ждет историческая экскурсия на теплоходе вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД).

На строительство путей ушли миллионы шпал и рельсов.

Было задействовано несколько тысяч рабочих, и дополнительно, со всех уголков Российской империи, были привезены арестанты и каторжники, которые выполняли самую тяжелую работу.

За период строительства было прорублено несколько десятков тоннелей в скальной породе. Поистине уникальнейшее и красивейшее сооружение!

Но всех секретов истории ее возведения мы здесь раскрывать не будем. Доверим эту работу профессионалам — гидам.

Сейчас КБЖД используется только для туристического посещения.

Мы будем любоваться водными просторами Байкала и пейзажами рельефа.

Проедем мимо станционных деревень, сойдём на берег, прогуляемся вдоль путей и сквозь тоннели.

По завершении экскурсии отправляемся в Иркутск. Отдохнем и наберемся сил на дальнейшее путешествие.

Листвянка - КБЖДЛиствянка - КБЖДЛиствянка - КБЖДЛиствянка - КБЖД
3 день

Аршан - Иркутск

Вот вы едете в автобусе по серпантину мимо кедровых лесов, затем вам открывается спуск к поселку Култук, разворачивающий грандиозный (не побоимся этого слова) вид на могучий Байкал, а дальше сворачиваем на юг в простирающуюся Тункинскую долину.

Едем и смотрим на заснеженные пики гор Саян, так притягивающие взгляд. Невероятно!

И это вы увидите воочию: со всей очевидностью. Представили?

Путь держим до бурятского поселка Аршан — известное туристическое место у иркутян, находящееся у подножия гор.

По прибытии отправляемся прямо к горным водопадам, прячущимся в ущелье реки Кынгырги.

Дорога простая, неторопливая, а главное, очень колоритная. По пути на водопады пройдем мимо рынка.

Там можно посмотреть и приобрести сувениры, теплую одежду из верблюжьей шерсти, лечебные травы.

Полюбуемся на водопады. Обязательно стоит запечатлеть себя у этого места на фотоснимке.

После водопадов попьем воды из целебного радонового источника (на здешнем языке — “аршан”), можно будет набрать воду с собой.

Зайдем в буддийский храм — Дацан. Гид покажет вам религиозные ритуалы бурят.

За дополнительную плату мы советуем посетить соседний поселок Жемчуг с термальными горячими ваннами.

Метановые сероводородные источники бьют прямо из-под земли и применяются для оздоровления.

Процедура занимает не более 20 минут, а пользы много: лечит от многих болезней и укрепляет здоровье.

Аршан - ИркутскАршан - ИркутскАршан - ИркутскАршан - Иркутск
4 день

Иркутск - Ольхон - Хужир

Отправляемся к самому сердцу Байкала — острову Ольхон.

Запомните, в эти дни на острове вы не выпустите из рук камеры своих устройств и узнаете, почему же сотни туристов так стремятся посетить Ольхон.

Не забываем и про большой плюс: наш тур весенний, а значит, посетителей здешних мест будет мало.

В течение пяти-шести часов мы доедем до острова.

Дорожные пейзажи очень разнообразны: бескрайние степи, пасущиеся стада животных, деревеньки, хвойные и лиственные леса, а потом раз, и между холмов появится Байкал.

По пути до Ольхона заедем в этнографический парк «Золотая Орда».

В парке пообедаем: будет прекрасная возможность попробовать национальную кухню.

Не бойтесь потеряться в незнакомых названиях, — наши гиды расскажут вам о каждом блюде.

Сам парк создан, чтобы познакомить с самобытной атмосферой и традициями бурятских народов, живущих в этой местности с давних времен.

Здесь можно увидеть танцы бурят и их музыкальные инструменты. Послушать звуки горлового пения, посмотреть на этнические наряды.

Ну и наконец-то Байкал и Ольхон! На остров попадем через переправу на пароме. К этому времени она уже открыта.

С парома будем смотреть на пролив Малое море и высокие, скалистые берега Ольхона.

И захватите с собой хлеб: местные чайки всегда ждут гостей переправы.

По острову доедем до поселка Хужир, где и остановимся в уютном, домашнем отеле рядом с главными достопримечательностями острова.

После небольшого отдыха идем за впечатлениями к главным знаменитостям Ольхона — скале Шаманке и 13 ритуальным столбам-сэргэ.

Прогулка будет неспешной, так как очень важно послушать рассказ гида о значении этих символов для шаманов и населения острова, что даст вам более глубже проникнуться атмосферой мест.

От Шаманки спустимся к Сарайскому пляжу. По величине — это самый большой песчаный пляж острова.

У берега полюбуемся на льды, наплывающие друг на друга.

Вечером посмотрим на отражение закатного зарева в водах Байкала.

Иркутск - Ольхон - ХужирИркутск - Ольхон - ХужирИркутск - Ольхон - ХужирИркутск - Ольхон - ХужирИркутск - Ольхон - ХужирИркутск - Ольхон - ХужирИркутск - Ольхон - Хужир
5 день

Ольхон - Мыс Хобой

Сегодня задобрим местных духов на крайней северной локации острова — мысе Хобой.

Пожалуй, самое сакральное место острова Ольхон, которое так притягивает к себе путешественников с разных уголков планеты.

На Хобой ведет довольно непроходимая дорога для обычного городского транспорта, но нам это не страшно.

Мы поедем на настоящем внедорожнике “Буханке” (УАЗ).

По пути будем выходить полюбоваться на песчаные пляжи, маленькие деревеньки, крутые берега и острые скалы.

Все путешествие, естественно, будет в сопровождении рассказа нашего гида об историях и легендах северной части острова.

На Хобое у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться им: подышать свежим байкальским воздухом, посмотреть на простирающуюся ледовую гладь озера и прочувствовать энергетическое единение с природой местности.

Вечером увидим красные, желтые и оранжевые отсветы неба: будем провожать солнце за горизонт.

Ольхон - Мыс ХобойОльхон - Мыс ХобойОльхон - Мыс ХобойОльхон - Мыс Хобой
6 день

Ольхон - Иркутск

Мы очень советуем вам завершающий день на острове начать с рассвета.

Рассвет не менее живописен: природа просыпается, тишина пронзает воздух, ранние птахи начинают свое пение — стоит уловить эти моменты!

Далее возвращаемся на комфортном в автобусе обратно в Иркутск.

По своему усмотрению вечером вы можете прогуляться по городу, посидеть в уютном кафе, поделиться своими эмоциями.

Мы уверены, в этом путешествии вы найдете новых друзей!

7 день

Иркутск

Самостоятельный выезд из отеля.

Путешествие подошло к концу. Вы уедете домой наполненными, счастливыми и немного другими, чем были.

Заберете частичку этих мест в свое сердце и воспоминания. Ну а мы, в свою очередь, всегда рады исполнять ваши заветные мечты!

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:

  • Листвянка: гостиница «Крестовая Падь» (1 ночь) или аналогичная по классу;
  • Ольхон: база отдыха «Ольхон» (2 ночи) или аналогичная по классу;
  • Иркутск: гостиница «Ангара» (3 ночи) или аналогичная по классу.

Доплата за одноместное размещение: 10 000р.

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь» 3*

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.

В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".

В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*

База отдыха «Ольхон»

2 ночи

Кемпинг-отель «Ольхон» с рестораном расположен в поселке Хужир.

Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.

База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»

Гостиница «Ангара» 3*

3 ночи

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова.

К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.

Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.

При отеле «Ангара» открыты рестораны 3rd Floor и Peking Duck. Кроме того, в распоряжении гостей бар London Pub и элегантный бильярдный VIP-клуб.

Гостиница «Ангара» 3*Гостиница «Ангара» 3*Гостиница «Ангара» 3*Гостиница «Ангара» 3*Гостиница «Ангара» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 день – ужин2 день – завтрак ужин3 день – завтрак, обед, ужин4 день – завтрак, обед, ужин5 день - завтрак, обед, ужин6 день – завтрак7 день – завтрак
  • 1 день – ужин
  • 2 день – завтрак ужин
  • 3 день – завтрак, обед, ужин
  • 4 день – завтрак, обед, ужин
  • 5 день - завтрак, обед, ужин
  • 6 день – завтрак
  • 7 день – завтрак
  • Экскурсия на внедорожниках(УАЗ) к мысу Хобой
  • Экскурсия в этно-парк «Золотая Орда»
  • Автомобильная экскурсия в Аршан
  • Экскурсия на теплоходе вдоль КБЖД (3 часа)
  • Экскурсия в музей Байкала
  • Подъем по канатной дороге на камень Черского
  • Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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