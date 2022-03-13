1 день

Иркутск - Листвянка

Путешествие начинается!

В Иркутске вас встречает гид и вы знакомитесь со своей группой, с которой проведете все семь дней незабываемых приключений по нашей программе.

Едем в поселок Листвянка — ближайшее туристическое место на истоке реки Ангара, берущей свои воды с Байкала.

По пути послушаем легенду о суровом отце Байкале, его 336 сыновьях, дочери Ангаре и ее возлюбленном Енисее.

А вы слышали про байкальскую нерпу? Байкальская нерпа является эндемиком озера, то есть млекопитающим, живущим только на Байкале.

Посмотреть на нерпу и сфотографироваться с ней отправимся в Байкальский музей.

В музее также представлено разнообразие растений и животных акватории озера.

За дополнительную плату можно понаблюдать за подводным миром озера, словно вы смотрите через иллюминатор в батискафе.

Следующее место посещения — это обзорная площадка на вершине горы Камень Черского.

Поднимемся мы туда с ветерком по канатной дороге.

Посмотрим на открывающиеся виды водной глади, исток Ангары, снежные вершины хребта Хамар-Дабан на противоположном берегу.

После совершим променад по поселку Листвянка, протянувшемуся вдоль берега на пять километров.

Вечер проведем в отеле, отдохнем, пообщаемся в кругу единомышленников о дальнейшем путешествии, обменяемся впечатлениями и эмоциями о прошедшем дне.