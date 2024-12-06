Что вас ожидает: Поселок Бугульдейка — «Королева Ветров», восхитит своими прекрасными в любое время года пейзажами. С высоты мраморной горы мы взглянем на Байкал и увидим чистейший статуарный мрамор. Ну и, конечно, лед и те самые метановые пузырьки! Я научу вас делать лучшие фото и видео с ними! Важная информация:

Экскурсия начинается рано и заканчивается поздно, длительные переезды. Можете взять с собой перекус и термос с любимым напитком.