Одна из самых красивых и не самых популярных локаций Байкала со своими удивительными красотами! Мы познакомимся с верованиями бурятского народа. Посетим шаманские святыни, буддийский дацан и старинные юрты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Поселок Бугульдейка — «Королева Ветров», восхитит своими прекрасными в любое время года пейзажами. С высоты мраморной горы мы взглянем на Байкал и увидим чистейший статуарный мрамор. Ну и, конечно, лед и те самые метановые пузырьки! Я научу вас делать лучшие фото и видео с ними! Важная информация:
Экскурсия начинается рано и заканчивается поздно, длительные переезды. Можете взять с собой перекус и термос с любимым напитком.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шаманский барисан на горе Капсал
- Дацан Тубдэн Даржелин
- Старинный улус-летник
- Поселок Бугульдейка
- Берег озера Байкал с метановыми пузырьками
- Мраморный карьер
- Статуя быка Буха-нойона
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед и ужин в кафе по меню
Место начала и завершения?
Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия начинается рано и заканчивается поздно
- Длительные переезды. Можете взять с собой перекус и термос с любимым напитком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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