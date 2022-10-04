Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие по таинственной Бурятии. Вы насладитесь шикарными видами южной части Байкала и Саянских гор, искупаетесь в горячих источниках, попробуете местную кухню и покормите благородных оленей. Прогуляетесь к Тункинскому водопаду и увидите буддийские святыни. А я расскажу о бурятских традициях, природе, культуре и легендах.

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Описание

Что вас ожидает

Буддизм, монгольский рынок и Тункинский водопад

Уже по дороге вы увидите много интересного: стелу на границе Иркутской области и Бурятии, буддийские ступы и старинный дацан у подножия Саянских гор. В поселке Аршан заглянете на колоритный рынок с монгольскими товарами, пройдете по кратеру спящего вулкана и отправитесь в мини-трек к Тункинскому водопаду. Я расскажу, как образовались эти природные сокровища и какие интересные истории с ними связаны.

Горячие источники, мараловая ферма и минеральные воды

Аршан — не только очень живописное место, но и бальнеологический курорт. Вы искупаетесь в целебных горячих источниках и попробуете разные виды минеральной воды. Кроме того, посетите мараловую ферму и познакомитесь с благородными оленями. Не обойдем вниманием мы и бурятскую кухню. Вы узнаете, что такое позы, шуулэн, хушуры, боовы — и по желанию оцените их на вкус.

Организационные детали