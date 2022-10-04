Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы

Открыть для себя буддийскую республику, посетить горячие источники и полюбоваться горными пейзажами

Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие по таинственной Бурятии.

Вы насладитесь шикарными видами южной части Байкала и Саянских гор, искупаетесь в горячих источниках, попробуете местную кухню и покормите благородных оленей. Прогуляетесь к Тункинскому водопаду и увидите буддийские святыни. А я расскажу о бурятских традициях, природе, культуре и легендах.
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
Бурятия из Иркутска: Аршан, Байкал и Саянские горы
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Описание

Что вас ожидает

Буддизм, монгольский рынок и Тункинский водопад

Уже по дороге вы увидите много интересного: стелу на границе Иркутской области и Бурятии, буддийские ступы и старинный дацан у подножия Саянских гор. В поселке Аршан заглянете на колоритный рынок с монгольскими товарами, пройдете по кратеру спящего вулкана и отправитесь в мини-трек к Тункинскому водопаду. Я расскажу, как образовались эти природные сокровища и какие интересные истории с ними связаны.

Горячие источники, мараловая ферма и минеральные воды

Аршан — не только очень живописное место, но и бальнеологический курорт. Вы искупаетесь в целебных горячих источниках и попробуете разные виды минеральной воды. Кроме того, посетите мараловую ферму и познакомитесь с благородными оленями. Не обойдем вниманием мы и бурятскую кухню. Вы узнаете, что такое позы, шуулэн, хушуры, боовы — и по желанию оцените их на вкус.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Hyundai Grand Starex 2017 г. в.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): горячие источники — 250 руб, мараловая ферма — 200 руб, национальный парк — 150 руб
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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