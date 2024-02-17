Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка

Исследовать окрестности Байкала и полюбоваться космическими рисунками заледеневшей глади озера

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Зимние Байкальские пейзажи особенно очаровывают: гуляя по поверхности озера, ощущаешь себя частью космоса.

Тысячи ледяных пузырьков, невероятные гроты и пещеры, заснеженные скалы и свежий воздух уже ждут вас в новом байкальском путешествии.

За 5 дней успеем побывать на Малом Море, зарядиться энергией скалы Шаманки и познакомиться с «Сибирским Парижем» и Листвянкой.
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Ближайшие даты:
17
фев
21
фев
1
мар
6
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска к Малому Морю

Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и отправимся на побережье Малого Моря. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Остановимся в одном священном месте, где узнаем, что значит «бурханить», и познакомимся с бурятскими традициями.

Добравшись до Малого Моря, разместимся в отеле и пообедаем. Вы сможете отдохнуть после дороги, а затем вас ждёт прогулка по льду Байкала. Желающие смогут взять в прокат коньки и покататься по зеркальной глади озера. Рассмотрим причудливые подлёдные узоры из трещин и пузырьков.

После этого вернёмся в отель.

Из Иркутска к Малому МорюИз Иркутска к Малому МорюИз Иркутска к Малому МорюИз Иркутска к Малому МорюИз Иркутска к Малому Морю
2 день

Космос Байкала и достопримечательности Ольхона

Позавтракаем и поедем любоваться космической поверхностью Байкала: посетим место, где сможем увидеть тысячи пузырьков, застывших во льдах.

Далее доберёмся до ледяных гротов и пещеры острова Ольхона. После их осмотра направимся к мысу Бурхан (или скале Шаманке), который является одной из 9 святынь Азии.

Вернёмся в отель на обед, а после этого у вас будет свободное время, в которое желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию к Байкальским торосам.

Космос Байкала и достопримечательности ОльхонаКосмос Байкала и достопримечательности ОльхонаКосмос Байкала и достопримечательности ОльхонаКосмос Байкала и достопримечательности ОльхонаКосмос Байкала и достопримечательности ОльхонаКосмос Байкала и достопримечательности Ольхона
3 день

Свободный день

После завтрака вы можете прогулять по льду Байкала самостоятельно или приобрести понравившуюся дополнительную экскурсию (на хивусе или по острову Огой).

Пообедав, поедем в Иркутск. К вечеру доберёмся до города и заселимся в гостиницу.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Знакомство с Иркутском и Листвянкой

Завтракаем и отправляемся на экскурсию по столице Восточной Сибири. Первым делом пойдём осматривать древнюю святыню — Спасскую церковь. Рядом с ней находятся Богоявленский собор, польский костёл, Московские ворота и памятник первопроходцам. Увидим также в Знаменский монастырь.

Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни XVII-XIX вв.

Далее поедем в посёлок Листвянка, расположенный вдоль берега Байкала. Увидим Шаман-камень, история которого полна мифов и легенд. Вы посетите Байкальский музей и узнаете, кто обитает в озере.

Заселимся в гостиницу. Вечером вы сможете погулять по Листвянке и зайти на рыбный рынок, а также порадовать себя товарами сувенирных рядов.

Знакомство с Иркутском и ЛиствянкойЗнакомство с Иркутском и ЛиствянкойЗнакомство с Иркутском и ЛиствянкойЗнакомство с Иркутском и ЛиствянкойЗнакомство с Иркутском и ЛиствянкойЗнакомство с Иркутском и Листвянкой
5 день

Окончание тура

После завтрака у вас будет свободное время до 12:00. Затем мы выселимся из гостиницы и вернёмся в Иркутск. Перед этим вы сможете успеть прокатиться на хивусе по двум маршрутам на выбор (за дополнительную плату).

До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Иркутск, автовокзал / аэропорт. Время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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